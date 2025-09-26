X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

+1-8774252624
+1-8774252624
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源
试用 Akamai 产品
遭受攻击？
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源

Block Storage

使用最高可达 16 TB 的灵活热插拔卷提升实例存储空间

创建帐户
联系我们

高性能、可扩展的云块存储

使用最高可达 16 TB 的高速 NVMe 卷，为要求严苛的工作负载扩展存储空间。独立于计算实例的卷具有持久性，即使虚拟机 (VM) 被删除，卷也会持续存在（如需了解详细信息和限制，请参阅技术文档）。相比传统机械硬盘，可实现 10–20 倍的吞吐量提升，IOPS 最高可达 2,000 倍。

可按需扩展的块存储解决方案

根据不断变化的需求，即时扩展或缩减实例的存储容量，而无需中断您的工作负载。

富有弹性和持久性的云块存储

使用内置数据复制功能对卷进行配置，让您的数据实现高可用性并且受到保护而不会丢失。

可热插拔的独立块存储，适用于灵活的工作负载

提供和管理独立于专用计算资源的块存储。卷可以在多个实例之间进行热插拔而无需重新启动，同时支持大规模持久、可移植的数据。

特点

  • 可以将网站数据、数据库、媒体、备份，甚至是操作系统 (OS) 映像存储在持久的块存储上
  • 即时添加新的块存储卷以扩展总存储空间，而无需停机
  • 启用数据持久性，通过内置的纠删码实现容错复制
  • 为数据密集型工作负载附加最高可达 16 TB 的
    高性能 NVMe 卷
  • 独立于计算实例管理存储，并且可以对这些存储进行配置，使它们在虚拟机删除后也能持续存在
  • 获得 Akamai 专业 Managed Services 团队提供的全天候事件响应和支持
  • 使用与 Amazon S3 兼容的 Object Storage 来扩展存储空间，以大规模处理非结构化数据

Block Storage 定价方案

Block Storage 卷的价格为每月每 GB 0.10 美元起（每小时每 GB 0.00015 美元），卷大小从 10 GB 到 16 TB 不等。不同数据中心的 Block Storage 定价可能有所不同。

查看价格

* 详情请见促销兑换规则和条件

全功能 API

以编程方式控制和管理您的基础架构

步骤 1：创建和附加卷

步骤 1：创建和附加卷

使用 Linode API 动态创建卷并将其附加到计算实例。您可以使用 cURL 从自己的命令行访问该 API，也可以利用 API 的 Python 绑定。

如果您使用 Terraform 对基础架构进行配置，则可以使用“linode_volume”资源从 Terraform 计划中全面管理您的卷。

步骤 2：挂载附加卷

步骤 2：挂载附加卷

将卷附加到计算实例后，需要对其进行格式化并从实例内部挂载。这样您就可以使用卷的文件系统了。

您可以通过 SSH 连接发出几条命令以挂载您的卷。如果您对实例使用 Salt、Ansible 或 Puppet 等配置管理工具，则还可以通过公式、行动手册和模块来管理此挂载。

akamai customer story stablepoint logo

使用 Akamai Block Storage 解决存储问题

托管服务提供商 Stablepoint 正在寻找一种能够经济高效地存储大量小文件并提升存储配置性能的解决方案。

阅读客户案例

常见问题

可扩展存储系统是一种能够根据您的工作负载需求调整容量的存储服务。您可以通过它来增加或减少存储空间，而无需重新配置计算资源或进行停机。

Akamai Block Storage 专为可扩展性而设计，使用户能够根据需要为每个卷配置最高可达 16 TB 的存储空间。您可以随着应用程序的增长而扩展或重新调整存储空间大小，同时不影响性能或可用性。

在云计算中，块存储是指一种将数据存储在固定大小块中的存储服务，这些存储块可以挂载到虚拟机上使用。块存储特别适合数据库、日志和可启动卷等高性能应用场景，通常能提供比文件存储更优的 IOPS 和更低延迟。

 

Akamai Block Storage 提供独立于专用计算、高度可用并且易于管理的高速 NVMe 块卷，它与 AWS EBS 等服务类似，但定价更透明且无供应商锁定。

块存储与计算实例分离，因此即使虚拟机被删除，块存储也可以独立存在（如需了解详细信息和限制，请参阅技术文档）。它支持冗余、高可用性，并且可以更轻松地进行迁移。而本地存储与虚拟机绑定，因此会在实例被关闭时丢失。

 

借助 Akamai Block Storage，无需重新启动即可将卷挂载到计算实例或者在计算实例之间进行移动，它对于生产工作负载来说是更灵活、可靠的选择。

块存储和对象存储是两种不同的数据存储架构，各自满足不同的需求。块存储将数据分解为固定大小的存储块，这种特性使其特别适合数据库和虚拟机等高性能应用场景，此类场景对数据的快速访问和实时更新有严格要求。对象存储将数据存储为具有相关元数据的对象，因此非常适合备份、归档和静态网页内容等大规模非结构化数据的存储需求。

Akamai 同时提供 Block Storage 和 Object Storage 解决方案，以满足您的特定需求。

了解您是否可以申请高达 5 千美元的云服务抵扣额度

我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面