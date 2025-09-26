块存储与计算实例分离，因此即使虚拟机被删除，块存储也可以独立存在（如需了解详细信息和限制，请参阅技术文档）。它支持冗余、高可用性，并且可以更轻松地进行迁移。而本地存储与虚拟机绑定，因此会在实例被关闭时丢失。
借助 Akamai Block Storage，无需重新启动即可将卷挂载到计算实例或者在计算实例之间进行移动，它对于生产工作负载来说是更灵活、可靠的选择。
使用最高可达 16 TB 的高速 NVMe 卷，为要求严苛的工作负载扩展存储空间。独立于计算实例的卷具有持久性，即使虚拟机 (VM) 被删除，卷也会持续存在（如需了解详细信息和限制，请参阅技术文档）。相比传统机械硬盘，可实现 10–20 倍的吞吐量提升，IOPS 最高可达 2,000 倍。
以编程方式控制和管理您的基础架构
使用 Linode API 动态创建卷并将其附加到计算实例。您可以使用 cURL 从自己的命令行访问该 API，也可以利用 API 的 Python 绑定。
如果您使用 Terraform 对基础架构进行配置，则可以使用“linode_volume”资源从 Terraform 计划中全面管理您的卷。
将卷附加到计算实例后，需要对其进行格式化并从实例内部挂载。这样您就可以使用卷的文件系统了。
您可以通过 SSH 连接发出几条命令以挂载您的卷。如果您对实例使用 Salt、Ansible 或 Puppet 等配置管理工具，则还可以通过公式、行动手册和模块来管理此挂载。
可扩展存储系统是一种能够根据您的工作负载需求调整容量的存储服务。您可以通过它来增加或减少存储空间，而无需重新配置计算资源或进行停机。
Akamai Block Storage 专为可扩展性而设计，使用户能够根据需要为每个卷配置最高可达 16 TB 的存储空间。您可以随着应用程序的增长而扩展或重新调整存储空间大小，同时不影响性能或可用性。
在云计算中，块存储是指一种将数据存储在固定大小块中的存储服务，这些存储块可以挂载到虚拟机上使用。块存储特别适合数据库、日志和可启动卷等高性能应用场景，通常能提供比文件存储更优的 IOPS 和更低延迟。
Akamai Block Storage 提供独立于专用计算、高度可用并且易于管理的高速 NVMe 块卷，它与 AWS EBS 等服务类似，但定价更透明且无供应商锁定。
块存储和对象存储是两种不同的数据存储架构，各自满足不同的需求。块存储将数据分解为固定大小的存储块，这种特性使其特别适合数据库和虚拟机等高性能应用场景，此类场景对数据的快速访问和实时更新有严格要求。对象存储将数据存储为具有相关元数据的对象，因此非常适合备份、归档和静态网页内容等大规模非结构化数据的存储需求。
Akamai 同时提供 Block Storage 和 Object Storage 解决方案，以满足您的特定需求。
