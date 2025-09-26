Block Storage

步骤 1：创建和附加卷

使用 Linode API 动态创建卷并将其附加到计算实例。您可以使用 cURL 从自己的命令行访问该 API，也可以利用 API 的 Python 绑定。

如果您使用 Terraform 对基础架构进行配置，则可以使用“linode_volume”资源从 Terraform 计划中全面管理您的卷。