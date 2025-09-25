Block Storage

Etapa 1: Criar e anexar um volume

Use a API do Linode para criar volumes dinamicamente e conectá-los a instâncias de computação. Você pode usar cURL para acessar a API a partir de sua linha de comando ou aproveitar as vinculações Python de nossa API.

Se você usar o Terraform para provisionar sua infraestrutura, poderá usar o recurso "linode_volume" para gerenciar totalmente seus volumes a partir do seu plano Terraform.