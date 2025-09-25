X
Block Storage

Aumente o armazenamento de instâncias com volumes flexíveis e substituíveis a quente de até 16 TB

Armazenamento em bloco na nuvem dimensionável e de alto desempenho

Expanda o armazenamento de workloads exigentes com volumes NVMe de alta velocidade de até 16 TB. Independentemente da computação, os volumes oferecem durabilidade e persistem mesmo se as VMs (máquinas virtuais) forem excluídas (consulte os TechDocs para obter detalhes e conhecer limitações). Obtenha de 10 a 20 vezes mais taxa de transferência e melhoria de até 2.000 vezes do IOPS de discos giratórios.

Soluções dimensionáveis de armazenamento em bloco sob demanda

Expanda ou reduza a capacidade de armazenamento de suas instâncias instantaneamente para atender a necessidades dinâmicas, sem interromper suas workloads.

Armazenamento em bloco na nuvem resiliente e durável

Configure volumes com replicação de dados integrada, permitindo que seus dados estejam altamente disponíveis e protegidos contra perda.

Armazenamento em bloco independente e com substituição a quente para workloads flexíveis

Provisione e gerencie o armazenamento em bloco, independentemente de recursos de computação dedicados. Os volumes podem ser substituídos a quente entre instâncias sem a necessidade de reinicialização, o que oferece suporte a dados persistentes e portáteis em escala.

Recursos

  • Armazene dados de websites, bancos de dados, mídia, backups, até mesmo imagens de sistemas operacionais, em um armazenamento em bloco durável
  • Adicione novos volumes de armazenamento em bloco instantaneamente para dimensionar o armazenamento total sem tempo de inatividade
  • Garanta a durabilidade dos dados com codificação de eliminação integrada para replicação tolerante a falhas
  • Anexe volumes NVMe de alto desempenho de até 16 TB para
    workloads com uso intensivo de dados
  • Gerencie o armazenamento independentemente das instâncias de computação para dados que possam ser configurados para persistência mesmo após a exclusão da VM
  • Obtenha resposta a incidentes e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana com as equipes especializadas de Managed Services da Akamai
  • Amplie o armazenamento com o Object Storage compatível com Amazon S3 para dados não estruturados em escala

Planos de preços do Block Storage

Os volumes do Block Storage começam em US$ 0,10/GB por mês (US$ 0,00015/GB por hora) e podem variar de 10 GB a 16 TB. O preço do Block Storage pode variar entre data centers.

Veja os preços

API completa com recursos

Controle e gerencie suas infraestruturas de forma programática

Etapa 1: Criar e anexar um volume

Etapa 1: Criar e anexar um volume

Use a API do Linode para criar volumes dinamicamente e conectá-los a instâncias de computação. Você pode usar cURL para acessar a API a partir de sua linha de comando ou aproveitar as vinculações Python de nossa API.

Se você usar o Terraform para provisionar sua infraestrutura, poderá usar o recurso "linode_volume" para gerenciar totalmente seus volumes a partir do seu plano Terraform.

Etapa 2: Montar um volume conectado

Etapa 2: Montar um volume conectado

Depois de conectar um volume a uma instância de computação, formate-o e monte-o de dentro da instância. Isso torna o sistema de arquivos do volume disponível para você.

Você pode emitir alguns comandos de sua conexão SSH para montar seu volume. Se você usar uma ferramenta de gerenciamento de configuração como Salt, Ansible ou Puppet para suas instâncias, também poderá gerenciar essa montagem a partir de suas fórmulas, manuais e módulos.

akamai customer story stablepoint logo

Solução de problemas de armazenamento com o Akamai Block Storage

O Stablepoint, um provedor de hospedagem gerenciada, estava procurando uma solução para armazenar vários arquivos pequenos de maneira econômica e melhorar o desempenho do provisionamento de armazenamento.

Leia a história do cliente

Perguntas frequentes (FAQ)

Um sistema de armazenamento dimensionável é um tipo de serviço de armazenamento que ajusta sua capacidade de acordo com a demanda de suas workloads. Ele permite adicionar ou reduzir o armazenamento sem reconfigurar os recursos de computação ou interromper o funcionamento.

O Akamai Block Storage foi projetado para ser dimensionável, permitindo que os usuários provisionem até 16 TB por volume sob demanda. É possível expandir ou redimensionar o armazenamento à medida que suas aplicações crescem, sem afetar o desempenho ou a disponibilidade.

Na computação em nuvem, o armazenamento em bloco consiste em um serviço no qual os dados são armazenados em blocos de tamanho fixo que podem ser anexados a máquinas virtuais. Ele é ideal para casos de uso de alto desempenho, como bancos de dados, logs e volumes inicializáveis, e normalmente oferece melhor IOPS e latência do que o armazenamento em arquivos.

 

O Akamai Block Storage fornece volumes de blocos NVMe de alta velocidade, que são independentes de computação dedicada, altamente disponíveis e de fácil gerenciamento, semelhantes aos serviços AWS EBS, mas com preços transparentes e sem dependência.

O armazenamento em bloco é desvinculado da instância de computação e persiste de forma independente, mesmo que a VM seja excluída (consulte os TechDocs para obter mais detalhes e conhecer as limitações). Ele oferece redundância, alta disponibilidade e migração facilitada. Por outro lado, o armazenamento local está vinculado à VM e é perdido quando a instância é desativada.

 

Com o Akamai Block Storage, os volumes podem ser anexados ou movidos entre instâncias de computação sem a necessidade de reinicialização, o que o torna uma opção mais flexível e confiável para workloads de produção.

O armazenamento em bloco e o armazenamento em objeto são abordagens diferentes para armazenar dados, cada uma adequada a necessidades específicas. O armazenamento em bloco divide os dados em blocos de tamanho fixo, o que o torna ideal para aplicações de alto desempenho, como bancos de dados e máquinas virtuais, em que o acesso rápido aos dados e as atualizações são essenciais. O armazenamento em objeto armazena dados como objetos com metadados associados, o que o torna adequado para dados não estruturados em grande escala, como backups, arquivos e conteúdo estático da Web.

A Akamai oferece as soluções Block Storage e Object Storage para atender às suas necessidades específicas.

