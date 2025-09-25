O armazenamento em bloco é desvinculado da instância de computação e persiste de forma independente, mesmo que a VM seja excluída (consulte os TechDocs para obter mais detalhes e conhecer as limitações). Ele oferece redundância, alta disponibilidade e migração facilitada. Por outro lado, o armazenamento local está vinculado à VM e é perdido quando a instância é desativada.
Com o Akamai Block Storage, os volumes podem ser anexados ou movidos entre instâncias de computação sem a necessidade de reinicialização, o que o torna uma opção mais flexível e confiável para workloads de produção.