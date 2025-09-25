L'archiviazione a blocchi viene separata dall'istanza di elaborazione e persiste in modo indipendente, anche se la VM viene eliminata (vedere la documentazione tecnica per dettagli e limitazioni), e supporta la ridondanza, l'elevata disponibilità e una migrazione semplificata. L'archiviazione locale, invece, è collegata alla VM e si perde quando l'istanza viene interrotta.
Con Akamai Block Storage, è possibile collegare o spostare i volumi tra più istanze di elaborazione senza riavviare, il che la rende una scelta più flessibile e affidabile per i carichi di lavoro in fase di produzione.