L'archiviazione a blocchi nel cloud computing si riferisce ad un servizio di storage in cui i dati vengono memorizzati in blocchi di dimensioni fisse che possono essere collegati alle macchine virtuali. Questo tipo di archiviazione è ideale per casi di utilizzo in cui sono richieste elevate performance, come database, registri e volumi avviabili, e, di solito, offre migliori valori di IOPS e latenza rispetto all'archiviazione dei file.

Akamai Block Storage fornisce volumi di archiviazione a blocchi NVMe ad elevata velocità che sono indipendenti dall'elaborazione dedicata, altamente disponibili e facilmente gestibili, simili ad altri servizi, come AWS EBS, ma con prezzi trasparenti e senza dipendere da un unico fornitore.