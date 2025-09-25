X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Block Storage

Migliorate lo storage delle istanze con volumi flessibili e hot-swappable fino a 16 TB

Crea account
Contattateci

Archiviazione a blocchi nel cloud performante e scalabile

Espandete lo storage per carichi di lavoro impegnativi con volumi NVMe ad alta velocità fino a 16 TB. Indipendentemente dal computing, i volumi offrono durabilità e persistono anche se le macchine virtuali (VM) vengono eliminate (vedere la documentazione tecnica per dettagli e limitazioni). Ottenete un throughput 10 - 20 volte superiore e fino a 2000 volte più IOPS dei dischi tradizionali.

Soluzioni scalabili per l'archiviazione a blocchi on-demand

Espandete o comprimete immediatamente la capacità di storage delle istanze per soddisfare le esigenze in continua evoluzione senza interrompere i carichi di lavoro.

Archiviazione a blocchi nel cloud resiliente e durevole

Configurate i volumi con la replica dei dati integrata, consentendo ai vostri dati di essere altamente disponibili e protetti da eventuali perdite.

Archiviazione a blocchi hot-swappable indipendente per carichi di lavoro flessibili

Fornite e gestite l'archiviazione a blocchi indipendente delle risorse di computing dedicate. I volumi sono hot-swappable nelle istanze senza richiedere il riavvio per supportare dati persistenti e portabili su larga scala.

Funzioni

  • Archiviate dati dei siti web, database, contenuti multimediali, backup, persino le immagini dei sistemi operativi (OS), con l'archiviazione a blocchi di lunga durata
  • Aggiungete nuovi volumi di archiviazione a blocchi immediatamente per scalare la capacità di storage totale senza incorrere in problemi di downtime
  • Assicurate una lunga durata ai dati con la codifica di cancellazione integrata per una replica tollerante agli errori
  • Collegate volumi NVMe performanti fino a 16 TB per
    carichi di lavoro ad elevato utilizzo di dati
  • Gestite in modo indipendente l'archiviazione delle istanze di computingper configurare i dati da conservare anche dopo l'eliminazione delle VM
  • Ottenete una risposta ai vostri problemi 24/7 e un servizio di assistenza da parte dei team di esperti Managed Services forniti da Akamai
  • Estendete lo storage con la soluzione Object Storage compatibile con Amazon S3 per dati non strutturati su larga scala

Piani dei prezzi di Block Storage

I volumi di Block Storage partono da $ 0,10/GB al mese ($ 0,00015/GB all'ora) e possono variare da 10 GB a 16 TB in termini di dimensioni. I prezzi di Block Storage possono variare a seconda dei data center.

Consultate i prezzi

* Visualizzate le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni

API complete di tutte le funzionalità

Controllo e gestione programmatica delle infrastrutture

Fase 1. Create e collegate un volume

Fase 1. Create e collegate un volume

Utilizzate l'API di Linode per creare dinamicamente i volumi e collegateli alle istanze di calcolo. Potete utilizzare cURL per accedere all'API dalla riga di comando o sfruttate i binding Python dell'API.

Se utilizzate Terraform per il provisioning dell'infrastruttura, è possibile utilizzare la risorsa "linode_volume" per gestire completamente i volumi all'interno del piano Terraform.

Fase 2. Montate un volume collegato

Fase 2. Montate un volume collegato

Dopo aver collegato un volume a un'istanza di calcolo, formattatelo e montatelo dall'interno dell'istanza. Questo rende il sistema di file del volume disponibile per voi.

Potete inviare alcuni comandi dalla connessione SSH per montare il volume. Se utilizzate uno strumento di gestione della configurazione come Salt, Ansible o Puppet per le istanze, potete anche gestire il montaggio da formule, playbook e moduli.

akamai customer story stablepoint logo

Come risolvere i problemi di storage con Akamai Block Storage

Stablepoint, un provider di servizi di hosting gestiti, cercava una soluzione per archiviare un gran numero di piccoli file in modo economicamente conveniente e migliorare le performance delle risorse di storage.

Leggete la storia del cliente

Domande frequenti (FAQ)

Un sistema di storage scalabile è un tipo di servizio di storage che regola la capacità in base alle esigenze dei carichi di lavoro, consentendo di aggiungere o ridurre lo storage senza dover riconfigurare le risorse di elaborazione né incorrere in problemi di downtime.

Akamai Block Storage è progettato per offrire caratteristiche di scalabilità, consentendo agli utenti di fornire fino a 16 TB per volume on-demand. Potete espandere o ridimensionare lo storage in base all'aumento delle vostre applicazioni senza influire sulle performance o sulla disponibilità.

L'archiviazione a blocchi nel cloud computing si riferisce ad un servizio di storage in cui i dati vengono memorizzati in blocchi di dimensioni fisse che possono essere collegati alle macchine virtuali. Questo tipo di archiviazione è ideale per casi di utilizzo in cui sono richieste elevate performance, come database, registri e volumi avviabili, e, di solito, offre migliori valori di IOPS e latenza rispetto all'archiviazione dei file.

 

Akamai Block Storage fornisce volumi di archiviazione a blocchi NVMe ad elevata velocità che sono indipendenti dall'elaborazione dedicata, altamente disponibili e facilmente gestibili, simili ad altri servizi, come AWS EBS, ma con prezzi trasparenti e senza dipendere da un unico fornitore.

L'archiviazione a blocchi viene separata dall'istanza di elaborazione e persiste in modo indipendente, anche se la VM viene eliminata (vedere la documentazione tecnica per dettagli e limitazioni), e supporta la ridondanza, l'elevata disponibilità e una migrazione semplificata. L'archiviazione locale, invece, è collegata alla VM e si perde quando l'istanza viene interrotta.

 

Con Akamai Block Storage, è possibile collegare o spostare i volumi tra più istanze di elaborazione senza riavviare, il che la rende una scelta più flessibile e affidabile per i carichi di lavoro in fase di produzione.

L'archiviazione a blocchi si basa su un diverso approccio per la conservazione dei dati rispetto all'archiviazione a oggetti perché progettata per soddisfare esigenze diverse. L'archiviazione a blocchi suddivide i dati in blocchi di dimensioni fisse, quindi risulta ideale per applicazioni che richiedono elevate performance, come database e macchine virtuali, in cui la velocità per l'accesso ai dati e gli aggiornamenti sono fondamentali. L'archiviazione a oggetti memorizza i dati come oggetti con i metadati associati, quindi risulta molto adatta per i dati non strutturati su larga scala, come backup, archivi e contenuti web statici.

Akamai offre le soluzioni Block Storage e Object Storage per soddisfare le vostre specifiche esigenze.

Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud

Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.