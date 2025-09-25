X
Block Storage

Erhöhen Sie den Speicherplatz Ihrer Instanz durch flexible, Hot-Swap-fähige Volumes von bis zu 16 TB

Leistungsstarker, skalierbarer Cloud-Blockspeicher

Erhöhen Sie die Speicherkapazität anspruchsvoller Workloads mit Hochgeschwindigkeits-NVMe-Volumes mit einer Größe von bis zu 16 TB. Unabhängig von der Rechenleistung bieten Volumes Beständigkeit und bleiben auch dann erhalten, wenn virtuelle Maschinen (VMs) gelöscht werden (Einzelheiten und Einschränkungen finden Sie in TechDocs). Profitieren Sie von einer 10- bis 20-fachen Steigerung des Datendurchsatzes und einer bis zu 2.000-fachen Verbesserung der IOPS-Werte (im Vergleich zu rotierenden Festplatten).

Skalierbare Blockspeicherlösungen nach Bedarf

Erweitern oder verkleinern Sie die Speicherkapazität Ihrer Instanzen sofort, um wechselnden Anforderungen gerecht zu werden – ohne Ihre Workloads zu unterbrechen.

Ausfallsicherer und langlebiger Cloud-Blockspeicher

Konfigurieren Sie Volumes mit integrierter Datenreplikation, sodass Ihre Daten hochverfügbar und vor Verlust geschützt sind.

Hot-Swap-fähiger, unabhängiger Blockspeicher für flexible Workloads

Bereitstellen und Verwalten von Blockspeicher unabhängig von dedizierten Rechenressourcen. Volumes können über mehrere Instanzen hinweg im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne dass ein Neustart erforderlich ist. So werden persistente, portable Daten skalierbar unterstützt.

Funktionen

  • Speichern Sie Websitedaten, Datenbanken, Medien, Backups – sogar Betriebssystem-Images – auf dauerhaften Blockspeicher.
  • Fügen Sie sofort neue Blockspeicher-Volumes hinzu, um den gesamten Speicher ohne Ausfallzeiten zu skalieren
  • Aktivieren Sie die Datenlanglebigkeit mit integrierter Löschcodierung für fehlertolerante Replikation
  • Fügen Sie Hochleistungs-NVMe-Volumes mit bis zu 16 TB für
    datenintensive Workloads hinzu
  • Verwalten Sie Speicher unabhängig von Computing-Instanzen für Daten, die auch nach dem Löschen der VM für die Persistenz konfiguriert werden können
  • Erhalten Sie Vorfallsreaktion und Support von den Experten-Teams fürManaged Services von Akamai – und das rund um die Uhr
  • Erweitern Sie den Speicher mit Amazon S3-kompatiblem Object Storage für unstrukturierte skalierbare Daten

Preisgestaltung für Block Storage

Block-Storage-Volumes sind ab 0,10 USD/GB pro Monat (0,00015 USD/GB pro Stunde) erhältlich und können zwischen 10 GB und 16 TB groß sein. Die Preise für Block Storage können je nach Rechenzentrum variieren.

Preise anzeigen

* Siehe Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen

Leistungsstarke API

Programmgesteuerte Verwaltung Ihrer Infrastruktur

Schritt 1: Ein Volume erstellen und anhängen

Schritt 1: Ein Volume erstellen und anhängen

Nutzen Sie die Linode-API, um dynamisch Volumes zu erstellen und sie an Computing-Instanzen anzuhängen. Mit cURL können Sie von der Befehlszeile auf die API zugreifen oder Sie nutzen die Python-Bindungen unserer APIs.

Wenn Sie Terraform zur Bereitstellung Ihrer Infrastruktur nutzen, können Sie die Ressource „linode_volume“ verwenden, um Ihre Volumes vollständig von Ihrem Terraform-Tarif aus zu verwalten.

Schritt 2: Ein angehängtes Volume mounten

Schritt 2: Ein angehängtes Volume mounten

Nachdem Sie ein Volume an eine Computing-Instanz angehängt haben, formatieren Sie es und mounten es von der Instanz aus. Dadurch steht Ihnen das Dateisystem des Volumes zur Verfügung.

Sie können einige Befehle über Ihre SSH-Verbindung eingeben, um Ihr Volume zu mounten. Wenn Sie ein Konfigurationsmanagement-Tool wie Salt, Ansible oder Puppet für Ihre Instanzen verwenden, können Sie dieses Mount auch über Ihre Formeln, Playbooks und Module verwalten.

akamai customer story stablepoint logo

Lösen von Speicherproblemen mit Akamai Block Storage

Stablepoint, ein Anbieter für Managed Hosting, suchte nach einer Lösung, um eine große Anzahl kleiner Dateien kostengünstig zu speichern und die Performance der Speicherbereitstellung zu verbessern.

Kundenreferenz lesen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ein skalierbares Speichersystem ist eine Art Speicherservice, der die Kapazität an Ihre Workload-Anforderungen anpasst. Es ermöglicht Ihnen, Speicher hinzuzufügen oder zu reduzieren, ohne Rechenressourcen neu zu konfigurieren oder Ausfallzeiten zu erleben.

Akamai Block Storage ist auf Skalierbarkeit ausgelegt, sodass Nutzer bei Bedarf bis zu 16 TB pro Volume bereitstellen können. Sie können den Speicher mit dem Wachstum Ihrer Anwendungen erweitern oder skalieren, ohne die Performance oder Verfügbarkeit zu beeinträchtigen.

Blockspeicher im Cloud Computing bezieht sich auf einen Speicherdienst, in dem Daten in Blöcken fester Größe gespeichert werden, die virtuellen Maschinen zugeordnet werden können. Es eignet sich ideal für Anwendungsfälle mit hoher Performance wie Datenbanken, Protokolle und bootfähige Volumes und bietet in der Regel bessere IOPS und Latenzzeiten als Dateispeicher.

 

Akamai Block Storage bietet NVMe-Block-Volumes mit hoher Geschwindigkeit, die unabhängig von dediziertem Computing, hochverfügbar und einfach zu verwalten sind – ähnlich wie Services wie AWS EBS, aber mit transparenten Preisen und ohne Bindung.

Blockspeicher wird von der Computing-Instanz getrennt und bleibt unabhängig davon bestehen, selbst wenn die VM gelöscht wird (Einzelheiten und Einschränkungen finden Sie in TechDocs). Er unterstützt Redundanz, hohe Verfügbarkeit und einfachere Migration. Der lokale Speicher hingegen ist mit der VM verbunden und geht verloren, wenn die Instanz heruntergefahren wird.

 

Mit Akamai Block Storage können Volumes an oder zwischen Computing-Instanzen bewegt werden, ohne dass ein Neustart erforderlich ist, was es zu einer flexibleren und zuverlässigeren Wahl für Workloads in der Produktion macht.

Blockspeicher und Objektspeicher sind unterschiedliche Ansätze für die Datenspeicherung, die jeweils für unterschiedliche Anforderungen geeignet sind. Blockspeicher teilt Daten in Blöcke mit fester Größe auf und eignet sich somit ideal für Hochleistungsanwendungen wie Datenbanken und virtuelle Maschinen, bei denen schneller Datenzugriff und Aktualisierungen von entscheidender Bedeutung sind. Objektspeicher speichert Daten als Objekte mit zugehörigen Metadaten, sodass sie sich gut für umfangreiche, unstrukturierte Daten wie Backups, Archive und statische Webinhalte eignen.

Akamai bietet sowohl Block-Storage- als auch Object-Storage-Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen.

Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben

Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.