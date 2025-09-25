Blockspeicher wird von der Computing-Instanz getrennt und bleibt unabhängig davon bestehen, selbst wenn die VM gelöscht wird (Einzelheiten und Einschränkungen finden Sie in TechDocs). Er unterstützt Redundanz, hohe Verfügbarkeit und einfachere Migration. Der lokale Speicher hingegen ist mit der VM verbunden und geht verloren, wenn die Instanz heruntergefahren wird.
Mit Akamai Block Storage können Volumes an oder zwischen Computing-Instanzen bewegt werden, ohne dass ein Neustart erforderlich ist, was es zu einer flexibleren und zuverlässigeren Wahl für Workloads in der Produktion macht.