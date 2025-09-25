Block Storage

Schritt 1: Ein Volume erstellen und anhängen

Nutzen Sie die Linode-API, um dynamisch Volumes zu erstellen und sie an Computing-Instanzen anzuhängen. Mit cURL können Sie von der Befehlszeile auf die API zugreifen oder Sie nutzen die Python-Bindungen unserer APIs.

Wenn Sie Terraform zur Bereitstellung Ihrer Infrastruktur nutzen, können Sie die Ressource „linode_volume“ verwenden, um Ihre Volumes vollständig von Ihrem Terraform-Tarif aus zu verwalten.