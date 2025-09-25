Paso 1: Crear y conectar un volumen

Utilice la API de Linode para crear volúmenes de forma dinámica y asociarlos a instancias informáticas. Puede utilizar cURL para acceder a la API desde la línea de comandos o aprovechar los enlaces Python de nuestra API.

Si utiliza Terraform para aprovisionar su infraestructura, puede utilizar el recurso “linode_volume” para gestionar por completo sus volúmenes desde su plan Terraform.