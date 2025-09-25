X
Block Storage

Impulse la capacidad de almacenamiento de las instancias con volúmenes flexibles e intercambiables de hasta 16 TB

Almacenamiento en bloques en la nube, escalable y de alto rendimiento

Amplíe el almacenamiento para cargas de trabajo exigentes con volúmenes NVMe de alta velocidad de hasta 16 TB. Independientemente de la capacidad informática, los volúmenes ofrecen durabilidad y se mantienen incluso si se eliminan las máquinas virtuales (VM) (para más detalles y limitaciones, visite TechDocs). Obtenga entre 10 y 20 veces más rendimiento y hasta 2000 veces más operaciones de entrada/salida (E/S) que los discos tradicionales.

Soluciones de almacenamiento en bloques, escalables y bajo demanda

Aumente o disminuya la capacidad de almacenamiento de sus instancias al instante para abordar necesidades en constante cambio, y todo ello sin interrumpir las cargas de trabajo.

Almacenamiento en bloques en la nube, resiliente y duradero

Configure volúmenes con la réplica de datos integrada, que permite que sus datos tengan una alta disponibilidad y estén protegidos frente a pérdidas.

Almacenamiento en bloques independiente e intercambiable para cargas de trabajo flexibles

Aprovisione y gestione el almacenamiento en bloques independientemente de los recursos informáticos dedicados. Los volúmenes se pueden intercambiar entre instancias sin tener que reiniciar, lo que garantiza la consistencia y la portabilidad de los datos a escala.

Características

  • Almacene datos de sitios web, bases de datos, contenido multimedia, copias de seguridad e, incluso, imágenes de sistemas operativos (SO) a través de un sistema de almacenamiento en bloques duradero
  • Aumente la capacidad de almacenamiento al instante sin interrumpir la actividad
  • Replique los datos con la codificación de borrado integrada para garantizar su durabilidad y la tolerancia a fallos
  • Amplíe el almacenamiento para cargas de trabajo que hacen
    un uso intensivo de los datos con volúmenes NVMe de alto rendimiento de hasta 16 TB
  • Gestione el almacenamiento independientemente de las instancias informáticas para conservar los datos incluso si se elimina la VM
  • Disfrute de una asistencia ininterrumpida de la mano de los expertos del equipo de Managed Services de Akamai
  • Amplíe el almacenamiento de datos no estructurados a escala con Object Storage, compatible con Amazon S3

Planes de precios de Block Storage

Los volúmenes de Block Storage empiezan desde los 0,10 $/GB al mes (0,00015 $/GB por hora) y pueden oscilar entre los 10 GB y los 16 TB de tamaño. Los precios de Block Storage pueden variar entre distintos centros de datos.

Ver precios

API completa

Controle y gestione de forma programática su infraestructura

Paso 1: Crear y conectar un volumen

Paso 1: Crear y conectar un volumen

Utilice la API de Linode para crear volúmenes de forma dinámica y asociarlos a instancias informáticas. Puede utilizar cURL para acceder a la API desde la línea de comandos o aprovechar los enlaces Python de nuestra API.

Si utiliza Terraform para aprovisionar su infraestructura, puede utilizar el recurso “linode_volume” para gestionar por completo sus volúmenes desde su plan Terraform.

Paso 2: Montar un volumen conectado

Paso 2: Montar un volumen conectado

Después de conectar un volumen a una instancia informática, formatéelo y monte el volumen desde dentro de la instancia. Esto pondrá a su disposición el sistema de archivos del volumen.

Puede ejecutar algunos comandos desde su conexión SSH para montar el volumen. Si utiliza una herramienta de administración de configuraciones como Salt, Ansible o Puppet para sus instancias, también puede gestionar este montaje desde sus fórmulas, guías y módulos.

akamai customer story stablepoint logo

Solución de problemas de almacenamiento con Akamai Block Storage

Stablepoint, un proveedor de alojamiento gestionado, buscaba una solución para almacenar un gran número de archivos pequeños de forma rentable y mejorar el rendimiento de la provisión de almacenamiento.

Leer la historia de cliente

Preguntas frecuentes

Un sistema de almacenamiento escalable es un servicio de almacenamiento que ajusta la capacidad según las necesidades de las cargas de trabajo. Permite incrementar o reducir el almacenamiento sin necesidad de reconfigurar los recursos informáticos ni interrumpir las operaciones.

Akamai Block Storage está diseñado para ofrecer escalabilidad, por lo que ofrece hasta 16 TB por volumen bajo demanda. De esta forma, se puede modificar la capacidad a medida que crecen las aplicaciones sin comprometer el rendimiento ni la disponibilidad.

El almacenamiento en bloques en cloud computing es un servicio donde los datos se almacenan en bloques de tamaño fijo que se pueden conectar a máquinas virtuales. Este tipo de almacenamiento es ideal para casos de uso de alto rendimiento, como bases de datos, registros y volúmenes de arranque, y ofrece más operaciones de E/S por segundo y una menor latencia en comparación con el almacenamiento de archivos.

 

Akamai Block Storage ofrece volúmenes en bloques NVMe de alta velocidad independientes de los recursos informáticos dedicados, altamente disponibles y fáciles de gestionar. Además, proporciona un servicio similar al de AWS EBS, pero con precios transparentes y dependencia del proveedor.

El almacenamiento en bloques se puede desconectar de la instancia informática sin que se produzcan interrupciones, incluso si se elimina la VM (visite TechDocs para conocer más detalles y las limitaciones). Además, permite la redundancia, tiene una alta disponibilidad y facilita la migración de datos. El almacenamiento local, en cambio, está directamente vinculado a la VM, lo que significa que deja de funcionar cuando la instancia se apaga.

 

Akamai Block Storage permite conectar e intercambiar los volúmenes entre las instancias informáticas sin tener que reiniciar, lo que lo convierte en una opción más flexible y fiable para manejar cargas de trabajo de producción.

El almacenamiento en bloques y el almacenamiento de objetos son dos enfoques diferentes para almacenar datos, cada uno adecuado para diferentes necesidades. Por un lado, el almacenamiento en bloques divide los datos en bloques de tamaño fijo, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones de alto rendimiento, como bases de datos y máquinas virtuales, donde el acceso rápido a los datos y las actualizaciones son clave. Por el otro lado, el almacenamiento de objetos organiza los datos como objetos junto con sus metadatos asociados, lo que lo hace más adecuado para almacenar grandes volúmenes de datos no estructurados, como copias de seguridad, archivos y contenido web estático.

Akamai ofrece Block Storage y Object Storage, dos soluciones diseñadas para dar respuesta a sus necesidades específicas.

