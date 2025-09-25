El almacenamiento en bloques se puede desconectar de la instancia informática sin que se produzcan interrupciones, incluso si se elimina la VM (visite TechDocs para conocer más detalles y las limitaciones). Además, permite la redundancia, tiene una alta disponibilidad y facilita la migración de datos. El almacenamiento local, en cambio, está directamente vinculado a la VM, lo que significa que deja de funcionar cuando la instancia se apaga.
Akamai Block Storage permite conectar e intercambiar los volúmenes entre las instancias informáticas sin tener que reiniciar, lo que lo convierte en una opción más flexible y fiable para manejar cargas de trabajo de producción.