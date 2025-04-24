在管理网络基础架构方面，小公司往往会遇到一些巨大挑战。值得信赖的服务提供商会参与进来并提供相应的支持，帮助这些公司处理繁琐、耗时或少见的管理任务（例如，电子邮件帐户维护、新物理资源调配和存储管理）。

对于面临这些及其他挑战的客户，Stablepoint 通过提供快速、可靠的托管式云基础架构解决方案来满足他们的需求。选择使用公有云可以为小公司带来灵活性，让他们能够在控制成本的同时进行纵向扩缩。这家位于英国伦敦的托管主机服务公司部署自己的软件堆栈，专注于托管环境及设置，而不是底层硬件。

Stablepoint 的创始人兼首席技术官 Dom Taylor 表示：“低延迟是我们的业务核心。我们投资创建了一个可扩展的全球性托管主机服务平台，服务器遍布英国及世界其他地方的 80 个地点。虽然我们使用了所有主要和替代公有云提供商的服务，但 NVMe 与 Linode [现为 Akamai 的云计算服务] 的结合是一项重大变革，它让我们能够以显著低于任何竞争对手的价格满足客户需求。”

经济高效的存储调配

当 2019 年 Stablepoint 成立的时候，AWS 和 Google Cloud 是当时很多托管主机服务提供商的首选提供商。像 Stablepoint 这样的公司很快便发现，对于需要存储大量小文件的成本敏感型客户来说，超大规模提供商的存储调配的成本高得让人望而却步。

不仅是存储调配价格高昂，而且客户要想获得所需的性能，还需要花费大量时间来分配存储。存储正常运行时间本身就是一个更大的问题。传统块存储速度很慢，因为它依靠的是旋转硬盘驱动器。将虚拟机与本地存储结合使用带来了单点故障，这也是最大的故障点。根据需要在服务器之间移动的能力至关重要，因为在管理小文件时，一致、可靠的性能非常关键。

NVMe：满足大型存储需求的高性能存储

Akamai 提供的 NVMe 块存储（以前由 Linode 提供）是应对这些挑战的解决方法。与传统的旋转硬盘驱动器相比，它有着显著的改进，吞吐量提升了 10 到 20 倍，而且输入/输出操作速度提升高达 2,000 倍。Taylor 回想起一件事，当时 Stablepoint 在另一家提供商的物理服务器上设置了一个客户端，但以失败告终。后来，整个系统重新采用了 Akamai 的 NVMe 存储，事实证明这更加可靠、灵活。

Stablepoint 的很多存储服务器都改为使用 Akamai NVMe，它们最初使用的是具有一个大型物理阵列的系统，这形成了一个单点故障：如果它发生故障，客户的业务也随之无法正常运行。借助具备内置冗余和静态数据加密功能的 Akamai NVMe，Stablepoint 将这些拆分为两到三个块存储卷。按需灵活性非常适合于 Stablepoint 的客户。Akamai 还有额外的存储可供按需调配。

全球广泛分布的平台带来的好处

依赖其他 Akamai 服务和 NVMe 块存储，Stablepoint 在多个 Akamai 数据中心运行服务。Taylor 表示：“需要节省成本时，使用共享计算的好处多多，但在需要更高的稳定性时，它也可以变为专用计算。”

他继续说道：“API 也非常不错。防火墙也具备很高的灵活性。其他替代云提供商无法像 Linode [现在为 Akamai] 一样提供所有基础组件，并且我们的团队拥有整合这些基础组件并构建完整工作系统的人才和最佳实践。”

关于 Stablepoint

Stablepoint 是一家客户遍布六大洲 70 多个国家/地区的托管主机服务提供商，其关注的焦点是能够实现卓越的网络托管服务的因素：可靠的服务器、易于使用的系统以及出色的客户支持。除了深知托管主机服务不仅与正常运行时间和网站速度相关之外，Stablepoint 还明确了解，尽管网络托管费用可能只是业务支出中微不足道的一部分，但它却是让您的网站保持正常运营的关键工具。