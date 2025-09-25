Block Storage

Étape 1 : créer et rattacher un volume

Utilisez l'API Linode pour créer des volumes de manière dynamique et les rattacher aux instances de calcul. Vous pouvez utiliser cURL pour accéder à l'API à partir de votre ligne de commande ou profiter des liaisons Python de notre API.

Si vous utilisez Terraform pour provisionner votre infrastructure, vous pouvez utiliser la ressource « linode_volume » pour gérer entièrement vos volumes à partir de votre forfait Terraform.