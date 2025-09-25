X
Block Storage

Optimisez le stockage d'instances avec des volumes flexibles et remplaçables à chaud jusqu'à 16 To

Stockage cloud en mode bloc hautes performances et évolutif

Étendez la capacité de stockage pour les charges de travail exigeantes grâce aux volumes NVMe haut débit, allant jusqu'à 16 To. Indépendamment des ressources de calcul, les volumes offrent durabilité et persistance, même en cas de suppression des machines virtuelles (VM) (voir TechDocs pour plus de détails et pour connaître les restrictions). Bénéficiez de 10 à 20 fois plus de débit et jusqu'à 2 000 fois plus d'opérations d'E/S par seconde pour les disques rotatifs.

Solutions de stockage en mode bloc évolutives à la demande

Augmentez ou réduisez instantanément la capacité de stockage de vos instances pour répondre à l'évolution des besoins, sans perturber vos charges de travail.

Stockage cloud en mode bloc résilient et durable

Configurez les volumes avec la réplication des données intégrée, pour garantir une haute disponibilité de vos données et les protéger de toute perte.

Stockage en mode bloc indépendant et remplaçable à chaud pour des charges de travail flexibles

Approvisionnez et gérez des espaces de stockage de blocs indépendamment des ressources de calcul dédiées. Les volumes peuvent être remplacés à chaud entre les instances sans redémarrage, pour prendre en charge des données persistantes et portables à grande échelle.

Fonctionnalités

  • Stockez des données de site Web, des bases de données, des médias et des sauvegardes, y compris des images de système d'exploitation, sur un stockage en mode bloc durable
  • Ajoutez immédiatement de nouveaux volumes de stockage en mode bloc pour augmenter la capacité de stockage totale sans aucune interruption de service
  • Assurez la durabilité des données grâce au codage d'effacement intégré pour une réplication tolérante aux pannes
  • Connectez des volumes NVMe hautes performances jusqu'à 16 To pour
    les charges de travail gourmandes en données
  • Gérez les stockages indépendamment des instances de calcul pour les données qui peuvent être configurées pour la persistance même après la suppression de la machine virtuelle
  • Bénéficiez de l'assistance et de la réponse aux incidents 24 h/24, 7 j/7 des équipes d'experts des Managed Services d'Akamai
  • Étendez le stockage avec la solution Object Storagecompatible Amazon S3 pour les données non structurées à grande échelle

Plans tarifaires de Block Storage

Les volumes Block Storage commencent à 0,10 $/Go par mois (soit 0,00015 $/Go par heure) et peuvent aller de 10 Go à 16 To. Les tarifs de Block Storage peuvent varier selon les centres de données.

Voir la tarification

API riches en fonctions

Contrôlez et gérez votre infrastructure par programmation

Étape 1 : créer et rattacher un volume

Étape 1 : créer et rattacher un volume

Utilisez l'API Linode pour créer des volumes de manière dynamique et les rattacher aux instances de calcul. Vous pouvez utiliser cURL pour accéder à l'API à partir de votre ligne de commande ou profiter des liaisons Python de notre API.

Si vous utilisez Terraform pour provisionner votre infrastructure, vous pouvez utiliser la ressource « linode_volume » pour gérer entièrement vos volumes à partir de votre forfait Terraform.

Étape 2 : monter un volume rattaché

Étape 2 : monter un volume rattaché

Après avoir rattaché un volume à une instance de calcul, formatez-le et montez-le depuis l'intérieur de l'instance. Cela rend le système de fichiers du volume accessible.

Vous pouvez exécuter quelques commandes depuis votre connexion SSH pour monter votre volume. Si vous utilisez un outil de gestion de configuration comme Salt, Ansible ou Puppet pour vos instances, vous pouvez également gérer le montage à partir de vos formules, playbooks et modules.

akamai customer story stablepoint logo

Résolution des problèmes de stockage avec Akamai Block Storage

Stablepoint, un fournisseur d'hébergement géré, cherchait une solution pour stocker un grand nombre de petits fichiers de manière économique, tout en améliorant les performances de l'infrastructure de stockage.

Lire le témoignage client

Foire aux questions (FAQ)

Un système de stockage évolutif est un type de service de stockage qui ajuste la capacité en fonction des besoins de votre charge de travail. Il vous permet d'ajouter ou de réduire le stockage sans reconfigurer les ressources de calcul ni subir d'interruption de service.

Akamai Block Storage est conçu pour être évolutif, ce qui permet aux utilisateurs de provisionner jusqu'à 16 To par volume à la demande. Vous pouvez étendre ou redimensionner le stockage à mesure que vos applications se développent, sans impact sur les performances ou la disponibilité.

Le stockage en mode bloc dans le cloud computing fait référence à un service de stockage dans lequel les données sont stockées dans des blocs de taille fixe pouvant être rattachés à des machines virtuelles. Il est idéal pour les cas d'utilisation hautes performances tels que les bases de données, les journaux et les volumes amorçables, et offre généralement davantage d'E/S par seconde et moins de latence que le stockage de fichiers.

 

Akamai Block Storage fournit des volumes en mode bloc NVMe haut débit indépendants du calcul dédié, hautement disponibles et faciles à gérer, comme les services tels qu'AWS EBS, mais avec une tarification transparente et sans dépendance.

Le stockage en mode bloc est détaché de l'instance de calcul et persiste indépendamment, même si la machine virtuelle est supprimée (voir TechDocs pour plus de détails et connaître les restrictions). Il prend en charge la redondance, la haute disponibilité et une migration simplifiée. Le stockage local, quant à lui, est lié à la machine virtuelle et perdu lorsque l'instance est arrêtée.

 

Avec Akamai Block Storage, les volumes peuvent être rattachés ou déplacés entre les instances de calcul sans redémarrage, ce qui en fait un choix plus flexible et plus fiable pour les charges de travail de production.

Le stockage en mode bloc et le stockage en mode objet sont des approches différentes du stockage des données, chacune étant adaptée à des besoins différents. Le stockage en mode bloc divise les données en blocs de taille fixe, ce qui le rend idéal pour les applications hautes performances telles que les bases de données et les machines virtuelles où l'accès rapide aux données et les mises à jour sont essentiels. Le stockage en mode objet stocke les données sous forme d'objets avec les métadonnées associées, ce qui le rend parfaitement adapté aux données non structurées à grande échelle telles que les sauvegardes, les archives et le contenu Web statique.

Akamai propose les solutions Block Storage et Object Storage pour répondre à vos besoins spécifiques.

