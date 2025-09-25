Le stockage en mode bloc est détaché de l'instance de calcul et persiste indépendamment, même si la machine virtuelle est supprimée (voir TechDocs pour plus de détails et connaître les restrictions). Il prend en charge la redondance, la haute disponibilité et une migration simplifiée. Le stockage local, quant à lui, est lié à la machine virtuelle et perdu lorsque l'instance est arrêtée.
Avec Akamai Block Storage, les volumes peuvent être rattachés ou déplacés entre les instances de calcul sans redémarrage, ce qui en fait un choix plus flexible et plus fiable pour les charges de travail de production.