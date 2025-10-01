Managed Service for API Security
持续攻击者检测、全天候监控以及来自 API 安全专家的快速抵御协助。
对 API 运行时行为进行分析，主动识别安全态势弱点
专业的 API 运营化和战略咨询服务
为安全配置和优化提供持续的专业支持
协助管理安全升级并逐步提高运行效率
提供加速 SLA，以快速响应产品中断/修复事件
对安全威胁快速采取应对措施对于保护您的品牌和收入至关重要，但并非每个企业都能凭借一己之力做到这一点。Akamai 经验丰富的安全专家团队可以主动监测您的环境中的行为异常，对任何事件快速采取应对措施，并提供可行的情报。Akamai Managed Security Service 可以防范有害的网络安全攻击，比如撞库和分布式拒绝服务攻击，并检测和抵御脚本漏洞，避免对企业造成任何影响。
Managed Security Service 的高度个性化附加服务，该服务提供：
SOCC Premium 服务是比 SOCC 高级服务好处更多的顶级附加服务，该服务提供：
来自 SOCC 指定联系人的全天候服务，该联系人具备客户特定的知识
对最多五个客户域名的网站状态进行额外监控
直接来自 SOCC 主题专家 (SME) 的主动沟通
客户特定的 SIEM 视图
通过专门的报告（例如我们的高级及时威胁研究报告）增强的保护，该报告会显示攻击在客户所属行业中的影响
了解托管安全服务提供商如何在资源配置、主动响应和增强威胁监测能力方面提供帮助。
许多企业反映，他们要么缺乏专门负责网络安全的人员，要么缺乏主动监测和应对威胁所需的广泛安全专业知识，这使他们非常容易受到攻击。借助这种全面托管的安全服务，您可以将 Akamai 视为您的团队的得力助手，帮您优化资源。
对于零日攻击这样的事件，您需要极快的响应速度才能有效抵御。拥有能够主动监测和应对这类事件（特别是与重要活动或关键业务应用程序有关的事件）的托管安全服务，可以最大限度地减少响应延迟可能造成的潜在停机和收入损失。
借助 Akamai 平台的规模和出色的流量监测能力，我们的托管安全服务团队能够抢先一步防范各种威胁。我们为您提供安全方面的知识，以便您能够迅速适应不断变化的安全环境并增强您的安全态势，进而持续创新、发展和转型。
Akamai Managed Security Service 技术安全审查指的是 Akamai 的安全专家对您现有的解决方案安全状况进行的一年两次的分析。这些审查将以综合报告的形式呈现，并提供安全状况更新建议。
Akamai Managed Security Service 月度解决方案报告总结了安全活动、整体安全态势、履行情况和项目更新。这些报告每年将单独提供八次，并在计划的四个月份内与客户业务审查相结合。
Akamai Managed Security Service 客户业务审查是更具战略性的互动，这种互动涵盖了当前的威胁状况、行业数据和产品路线图，每季度执行一次。
作为安全情报功能的一部分，Akamai Managed Security Service 提供了两个额外的组成部分：
尽管 Akamai Managed Security Service 团队会针对事件响应、审查和安排的更新与您联系，但 Managed Security Service 团队始终会为您提供服务。我们将专门指派一名团队成员与贵企业进行对接，并且会提供一个可全天候使用的联系电话号码。
是的，Akamai 提供 Managed Security Service for API Security。该服务由专家主导，提供全天候 API 事件调查与快速应对，确保您的 API 受到保护。您可以将 API Security 添加到您现有的 Managed Security Service 服务中，或单独订阅保护。
