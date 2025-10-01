对安全威胁快速采取应对措施对于保护您的品牌和收入至关重要，但并非每个企业都能凭借一己之力做到这一点。Akamai 经验丰富的安全专家团队可以主动监测您的环境中的行为异常，对任何事件快速采取应对措施，并提供可行的情报。Akamai Managed Security Service 可以防范有害的网络安全攻击，比如撞库和分布式拒绝服务攻击，并检测和抵御脚本漏洞，避免对企业造成任何影响。