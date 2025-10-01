X

了解我们在中国开展业务的承诺。

Managed Security Service

一项全托管式服务，实现全方位安全管理、监测和抵御。

获取定制威胁简报

借助 Managed Security Service，增强您的防御能力

对安全威胁快速采取应对措施对于保护您的品牌和收入至关重要，但并非每个企业都能凭借一己之力做到这一点。Akamai 经验丰富的安全专家团队可以主动监测您的环境中的行为异常，对任何事件快速采取应对措施，并提供可行的情报。Akamai Managed Security Service 可以防范有害的网络安全攻击，比如撞库和分布式拒绝服务攻击，并检测和抵御脚本漏洞，避免对企业造成任何影响。

为您精心设计的全天候可扩展保护

专属专家全天候待命，只为保障您安心无虞

我们的一线安全响应人员拥有成功抵御许多全球高量级攻击的丰富经验。

一项全方位服务，保证安全举措与您的策略协调一致

借助正确的人员、流程和出色的技术，加强您的安全策略。

获取来自优秀威胁研究人员的见解

利用威胁情报和预测性见解，降低发生中断和数据被窃的风险。

Managed Security Service 的运作方式

定义

根据您的业务需求并结合行业专业知识和最佳实践来制定和调整安全策略。

监控

我们的专业安全专家团队会进行全天候实时监控，以监测潜在威胁。

响应

如果发现威胁，便会主动响应，避免安全事件产生严重影响。

审查

该服务提供审计和建议，并报告全球威胁及其对您业务的影响。

特点

  • 快速应对安全事件
  • 由 API 安全、爬虫程序、应用程序安全等领域的专家进行安全事件分析
  • 专属安全咨询服务以及与您的目标一致的定制建议

 

  • 不间断的优化，包括我们将为您完成安全运行状况检查、深入分析和配置调优
  • 非工作时间配置协助，以确保满足您的日程安排和时间表要求
  • 通过演习来改进沟通、上报路径和敏捷性，从而为运营准备就绪

 

  • 通过月度解决方案报告、季度业务审查、技术安全审查、事后分析报告等，提供丰富的报告和见解
  • 访问 Akamai 大学的培训课程

 

增加了对高度定向攻击的防范

SOCC 高级服务

SOCC 高级服务

Managed Security Service 的高度个性化附加服务，该服务提供：

  • 一个 SOCC 指定联系人，具备客户特定的知识，负责在业务活动期间为客户提供支持
  • 对最多两个客户域名的网站状态进行额外监控
  • 直接来自 SOCC 主题专家 (SME) 的主动沟通
  • 客户特定的 SIEM 视图
SOCC Premium 服务

SOCC Premium 服务

SOCC Premium 服务是比 SOCC 高级服务好处更多的顶级附加服务，该服务提供：

  • 来自 SOCC 指定联系人的全天候服务，该联系人具备客户特定的知识

  • 对最多五个客户域名的网站状态进行额外监控

  • 直接来自 SOCC 主题专家 (SME) 的主动沟通

  • 客户特定的 SIEM 视图

  • 通过专门的报告（例如我们的高级及时威胁研究报告）增强的保护，该报告会显示攻击在客户所属行业中的影响

Managed Service for API Security

Managed Service for API Security

持续攻击者检测、全天候监控以及来自 API 安全专家的快速抵御协助。

  • 对 API 运行时行为进行分析，主动识别安全态势弱点

  • 专业的 API 运营化和战略咨询服务

  • 为安全配置和优化提供持续的专业支持

  • 协助管理安全升级并逐步提高运行效率

  • 提供加速 SLA，以快速响应产品中断/修复事件

客户案例

“当首席信息安全官提醒我们出现了新的零日威胁时，我们几乎总是发现 Akamai 已经开始拦截这种威胁了。”

Bio-Techne 软件开发总监 Brian Fertig

Managed Security Service 应用场景

了解托管安全服务提供商如何在资源配置、主动响应和增强威胁监测能力方面提供帮助。

优化资源

优化您的资源

许多企业反映，他们要么缺乏专门负责网络安全的人员，要么缺乏主动监测和应对威胁所需的广泛安全专业知识，这使他们非常容易受到攻击。借助这种全面托管的安全服务，您可以将 Akamai 视为您的团队的得力助手，帮您优化资源。

主动攻击响应

主动响应快速攻击

对于零日攻击这样的事件，您需要极快的响应速度才能有效抵御。拥有能够主动监测和应对这类事件（特别是与重要活动或关键业务应用程序有关的事件）的托管安全服务，可以最大限度地减少响应延迟可能造成的潜在停机和收入损失。

全面的威胁监测能力

获得全面的威胁见解和监测能力

借助 Akamai 平台的规模和出色的流量监测能力，我们的托管安全服务团队能够抢先一步防范各种威胁。我们为您提供安全方面的知识，以便您能够迅速适应不断变化的安全环境并增强您的安全态势，进而持续创新、发展和转型。

常见问题 (FAQ)

Akamai Managed Security Service 技术安全审查指的是 Akamai 的安全专家对您现有的解决方案安全状况进行的一年两次的分析。这些审查将以综合报告的形式呈现，并提供安全状况更新建议。

Akamai Managed Security Service 月度解决方案报告总结了安全活动、整体安全态势、履行情况和项目更新。这些报告每年将单独提供八次，并在计划的四个月份内与客户业务审查相结合。

Akamai Managed Security Service 客户业务审查是更具战略性的互动，这种互动涵盖了当前的威胁状况、行业数据和产品路线图，每季度执行一次。

 

作为安全情报功能的一部分，Akamai Managed Security Service 提供了两个额外的组成部分：

  • Akamai 攻击报告针对 Akamai 在我们的平台上观察到的攻击活动提供了具体的威胁感知。Akamai 能够大规模地收集攻击情报，以提供可行的信息，从而协助企业进行网络定位、强化、态势感知和抵御。
  • 威胁情报和常见弱点列举 (CWE) 公告可让您了解威胁数据和脚本漏洞，因此您可以在成为攻击目标之前抵御活跃威胁或对安全态势弱点进行强化。

 

尽管 Akamai Managed Security Service 团队会针对事件响应、审查和安排的更新与您联系，但 Managed Security Service 团队始终会为您提供服务。我们将专门指派一名团队成员与贵企业进行对接，并且会提供一个可全天候使用的联系电话号码。

是的，Akamai 提供 Managed Security Service for API Security。该服务由专家主导，提供全天候 API 事件调查与快速应对，确保您的 API 受到保护。您可以将 API Security 添加到您现有的 Managed Security Service 服务中，或单独订阅保护。

有疑问吗？

解决问题正是我们的初衷。欢迎随时与我们联络，甚至在您不确定接下来该怎么做时，我们也非常乐意帮忙。当日即可收到专家回复。

