Managed Security Service

Gestão, monitoramento e mitigação para segurança. Um serviço totalmente gerenciado.

Obtenha informações personalizadas sobre ameaças

Fortaleça suas defesas com o Managed Security Service

A ação rápida contra ameaças à segurança é essencial para proteger sua marca e receita, mas nem todas as empresas podem fazer isso internamente. A equipe experiente de especialistas em segurança da Akamai pode monitorar proativamente seu ambiente em busca de anomalias comportamentais, tomar medidas rápidas contra quaisquer incidentes e entregar inteligência acionável. O Akamai Managed Security Service pode evitar ataques de segurança cibernética prejudiciais, como preenchimento de credencial e negação de serviço distribuída, além de detectar e mitigar vulnerabilidades de script, evitando qualquer impacto nos negócios.

Proteção escalável 24 horas por dia, 7 dias por semana, criada para você

Conte com especialistas dedicados, disponíveis 24/7/365

Nossos agentes de segurança na linha de frente já mitigaram muitos dos maiores ataques do mundo.

Alinhe sua estratégia a um serviço único e abrangente

Melhore sua estratégia de segurança com pessoas certas, processos eficientes e tecnologia de ponta.

Obtenha insights dos melhores pesquisadores de ameaças

Mitigue os riscos de tempo de inatividade e de roubo de dados com inteligência contra ameaças e insights preditivos.

Como o Managed Security Service funciona

Definir

Tenha acesso a conhecimento técnico e práticas recomendadas do setor para definir uma estratégia de segurança de acordo com as necessidades de sua empresa.

Monitorar

Nossa equipe de especialistas dedicados à segurança oferece monitoramento em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana contra possíveis ameaças.

Responder

Ao identificar uma ameaça, responda de forma proativa, detendo os incidentes de segurança antes que eles tenham impacto significativo.

Avaliar

O serviço realiza auditorias e fornece recomendações, além de relatórios sobre ameaças globais e seu impacto nos negócios.

Recursos

  • Resposta rápida a incidentes de segurança
  • Análise de eventos de segurança feita por especialistas em segurança de APIs, bots, segurança de aplicações e muito mais
  • Serviços dedicados de consultoria de segurança e recomendações personalizadas, alinhadas às suas metas

 

  • Otimização ininterrupta, incluindo verificações de integridade de segurança, análises detalhadas e ajuste de configuração, tudo feito para você
  • Assistência para configurações fora do horário de expediente para garantir alinhamento com sua programação e seus cronogramas
  • Prontidão operacional com exercícios para melhorar a comunicação, os caminhos de escalonamento e a agilidade

 

  • Aprimore a geração de relatórios com insights em relatórios de soluções mensais, revisões trimestrais de negócios e de segurança técnica, após eventos e muito mais
  • Acesso aos cursos da Akamai University

 

Proteção adicional para ataques altamente direcionados

SOCC Advanced

SOCC Advanced

Um serviço altamente personalizado, complementar ao Managed Security Service, que oferece:

  • Contato com um especialista selecionado do SOCC com conhecimento específico das necessidades dos clientes e que fornece suporte durante atividades comerciais
  • Monitoramento adicional de status de websites para até dois domínios de clientes
  • Comunicação proativa diretamente com especialistas (SMEs) do SOCC
  • Visualização de SIEM específica do cliente
SOCC Premium

SOCC Premium

É um complemento de nível superior que vai além do SOCC Advanced, fornecendo:

  • Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana a um especialista denominado do SOCC com conhecimento específico do cliente

  • Monitoramento adicional de status de websites para até cinco domínios de clientes

  • Comunicação proativa diretamente com especialistas (SMEs) do SOCC

  • Visualização de SIEM específica do cliente

  • Maior proteção por meio de relatórios especializados, como nossa Pesquisa de ameaças avançada e em tempo hábil, para mostrar o impacto do ataque no setor do cliente

Managed Service for API Security

Managed Service for API Security

Detecção contínua de invasores, monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana e assistência de atenuação rápida de especialistas em segurança de APIs.

  • Análise de comportamentos de tempo de execução de APIs e identificação proativa de pontos fracos na postura de segurança

  • Orientação especializada em operacionalização de APIs e serviços de consultoria estratégica

  • Suporte profissional contínuo para configuração e otimização de segurança

  • Assistência no gerenciamento de escalações de segurança e na melhoria da eficiência operacional ao longo do tempo

  • SLAs acelerados para resposta rápida a incidentes de falha ou reparo de produtos

Histórias de clientes

"Quando nosso diretor de segurança da informação nos alerta sobre uma nova ameaça de dia zero, quase sempre descobrimos que ela já está sendo bloqueada pela Akamai."

Brian Fertig, diretor de desenvolvimento de software, Bio-Techne

Casos de uso do Managed Security Service

Saiba como os provedores de serviços gerenciados de segurança podem ajudar com recursos, resposta proativa e visibilidade aprimorada das ameaças.

Otimize recursos

Otimize seus recursos

Muitas organizações relatam escassez de funcionários dedicados à segurança cibernética ou falta de conhecimento amplo sobre segurança necessário para monitoramento e resposta proativos, o que as deixa vulneráveis a ataques. Com esse serviço de segurança totalmente gerenciado, você pode considerar a Akamai uma extensão da sua equipe e otimizar seus recursos.

Resposta proativa a ataques

Resposta proativa a ataques rápidos

Incidentes como ataques de dia zero exigem tempos de resposta extremamente rápidos para que a mitigação seja eficaz. Ter um serviço gerenciado de segurança que monitora e responde de forma proativa a esses tipos de incidentes, especialmente em relação a eventos importantes ou aplicações críticas aos negócios, minimiza o tempo de inatividade potencial e a perda de receita que pode vir com uma resposta atrasada.

Visibilidade abrangente de ameaças

Tenha acesso a insights práticos e uma visão abrangente das ameaças

A escala da plataforma da Akamai e sua visibilidade do tráfego permitem que nossa equipe de serviços gerenciados de segurança esteja sempre à frente das ameaças. Eles fornecem a você o conhecimento essencial para uma adaptação ágil ao cenário de segurança em constante evolução, fortalecendo sua postura estratégica. Assim, você pode inovar continuamente, expandir horizontes e redefinir o que é possível.

Perguntas frequentes (FAQ)

As Avaliações técnicas de segurança do Managed Security Service da Akamai oferecem uma análise detalhada, realizada a cada dois anos, sobre a postura de segurança da solução existente, conduzida por especialistas em segurança da Akamai. Essa análise é apresentada como um relatório abrangente, com recomendações de atualizações na postura de segurança.

O Relatório de soluções mensais do Managed Security Service da Akamai apresenta uma panorama da atividade de segurança, incluindo a postura geral, ações executadas e atualizações de projetos. Esses relatórios são disponibilizados individualmente oito vezes por ano e, nos quatro meses programados, são integrados à Revisão de negócios do cliente.

As Avaliações de negócios do cliente do Managed Security Service da Akamai são interações mais estratégicas que abrangem o cenário atual de ameaças, dados do setor e roteiros de produtos que são fornecidas trimestralmente.

 

O Managed Security Service da Akamai oferece dois componentes adicionais como parte do recurso de inteligência de segurança:

  • Os Relatórios de ataques da Akamai oferecem uma análise detalhada das ameaças, baseada na atividade de ataque observada em toda a nossa plataforma. A Akamai pode coletar inteligência contra ataques em grande escala para fornecer informações acionáveis que ajudarão no posicionamento cibernético, no fortalecimento, no reconhecimento situacional e na mitigação.
  • Os Boletins  de Inteligência contra ameaças e CWE (Common Vulnerability Enumeration, enumeração de vulnerabilidades comuns) fornecem visibilidade dos dados de ameaças e das vulnerabilidades de scripts para que você possa mitigar ameaças ativas ou fortalecer os pontos fracos da postura de segurança antes de se tornar um alvo.

 

Embora a equipe do Managed Security Service da Akamai entre em contato com você para obter respostas a incidentes, avaliações e atualizações programadas, ela está sempre disponível para quando precisar. Você terá um membro dedicado da equipe alinhado à sua empresa, bem como um número de contato que pode ser usado 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Sim, a Akamai disponibiliza o Managed Security Service for API Security. Este serviço fornece investigação de incidentes de APIs conduzida por especialistas e resposta rápida 24 horas por dia para garantir a proteção contínua de suas APIs. Você pode adicionar o API Security ao Managed Security Service que já utiliza ou solicitar proteção autônoma.

