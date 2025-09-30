A ação rápida contra ameaças à segurança é essencial para proteger sua marca e receita, mas nem todas as empresas podem fazer isso internamente. A equipe experiente de especialistas em segurança da Akamai pode monitorar proativamente seu ambiente em busca de anomalias comportamentais, tomar medidas rápidas contra quaisquer incidentes e entregar inteligência acionável. O Akamai Managed Security Service pode evitar ataques de segurança cibernética prejudiciais, como preenchimento de credencial e negação de serviço distribuída, além de detectar e mitigar vulnerabilidades de script, evitando qualquer impacto nos negócios.