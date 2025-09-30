Managed Security Service

Managed Service for API Security
Detecção contínua de invasores, monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana e assistência de atenuação rápida de especialistas em segurança de APIs.
Análise de comportamentos de tempo de execução de APIs e identificação proativa de pontos fracos na postura de segurança
Orientação especializada em operacionalização de APIs e serviços de consultoria estratégica
Suporte profissional contínuo para configuração e otimização de segurança
Assistência no gerenciamento de escalações de segurança e na melhoria da eficiência operacional ao longo do tempo
SLAs acelerados para resposta rápida a incidentes de falha ou reparo de produtos