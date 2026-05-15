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Managed Security Service

Security management, monitoring, and mitigation. One fully managed service.

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Strengthen Your Defenses with Managed Security Service

Fast action against security threats is essential to safeguard your brand and revenue, but not every business can do this in-house. Akamai’s experienced team of security experts can proactively monitor your environment for behavioral anomalies, take fast action against any incidents, and deliver actionable intelligence. Akamai Managed Security Service can prevent harmful cybersecurity attacks, such as credential stuffing and distributed denial of service — and detect and mitigate script vulnerabilities — avoiding any impact to the business.

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24/7 scalable protection crafted for you

Rely on dedicated experts, available 24/7/365

Our frontline security responders have mitigated many of the world’s biggest attacks.

Align your strategy with one comprehensive service

Improve your security strategy with the right people, processes, and best-in-class technology.

Gain insights from the best threat researchers

Mitigate the risk of downtime and data theft with threat intelligence and predictive insights.

How Managed Security Service works

Define

Map a security strategy to your business needs with industry expertise and best practices.

Monitor

Our team of dedicated security experts provides 24/7 real-time monitoring for potential threats.

React

If a threat is identified, respond proactively, stopping security incidents before they can have a serious impact.

Review

The service provides audits and recommendations, and reports on global threats and their impact on your business.

Features

  • Rapid response to security incidents
  • Security event analysis by experts in API security, bots, application security, and more
  • Dedicated security advisory services and custom recommendations aligned to your goals

 

  • Nonstop optimization, including security health checks, in-depth analyses, and configuration fine-tuning — all done for you
  • Off-hours configuration assistance to ensure alignment with your schedule and timelines
  • Operational readiness with drills to improve communication, escalation paths, and agility

 

  • Rich reporting with insights through monthly solutions reports, quarterly business reviews, technical security reviews, postmortems, and more
  • Access to Akamai University training courses

 

Added protection for the highly targeted

SOCC Advanced

SOCC Advanced

A high-touch add-on service to Managed Security Service that offers:

  • A named contact in SOCC with customer-specific knowledge who looks after customers during business activities
  • Additional monitoring of site status for up to two customer domains
  • Proactive communication directly from SOCC subject matter experts (SMEs)
  • Customer-specific SIEM view
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SOCC Premium

SOCC Premium

SOCC Premium is a top-tier add-on that goes beyond SOCC Advanced, providing:

  • 24/7 access to a named contact in SOCC with customer-specific knowledge

  • Additional monitoring of site status for up to five customer domains

  • Proactive communication directly from SOCC subject matter experts (SMEs)

  • Customer-specific SIEM view

  • Increased protection through specialized reporting, like our Advanced & Timely Threat Research, to show the impact of the attack within the customer’s industry

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Managed Service for API Security

Managed Service for API Security

Continuous attacker detection, 24/7 monitoring, and rapid mitigation assistance from API security specialists.

  • Analysis of API runtime behaviors and proactive identification of security posture weaknesses

  • Expert API operationalization guidance and strategic advisory services

  • Ongoing professional support for security configuration and optimization

  • Assistance with managing security escalations and improving operational efficiency over time

  • Accelerated SLAs for rapid response to product break/fix incidents

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Customer Stories

"When our chief information security officer alerts us about a new zero-day threat, we almost always find that Akamai is already blocking it."

Brian Fertig, Director of Software Development, Bio-Techne

Read customer story
Managed Security Service Use Cases

Learn how managed security service providers can help with resourcing, proactive response, and enhanced threat visibility.

Optimize resources

Optimize your resources

Many organizations report either a shortage of staff dedicated to cybersecurity or a lack of the broad security expertise needed for proactive monitoring and response, which leaves them vulnerable to attacks. With this fully managed security service, you can consider Akamai an extension of your team and optimize your resources.

Proactive attack response

Proactive response to fast attacks

Incidents like zero-day attacks require extremely fast response times for mitigation to be effective. Having a managed security service that proactively monitors and responds to these types of incidents — particularly around important events or business-critical applications — minimizes potential downtime and loss of revenue that can come with a delayed response.

Comprehensive threat visibility

Get comprehensive threat insights and visibility

The scale of Akamai’s platform and visibility into traffic allows our managed security service team to stay ahead of threats. They give you the knowledge to adapt quickly to the changing security landscape and evolve your security posture, so you can continually innovate, expand, and transform what’s possible.

Frequently Asked Questions (FAQ)

The Akamai Managed Security Service Technical Security Reviews are a biannual analysis of your existing solution security posture, delivered by Akamai’s security experts. The reviews are presented as a comprehensive report along with recommendations on security posture updates.

The Akamai Managed Security Service Monthly Solutions Report provides a summary of security activity, overall security posture, fulfillment, and project updates. These reports will be provided separately eight times per year and combined with the Customer Business Review in the four months those are scheduled.

The Akamai Managed Security Service Customer Business Reviews are more strategic interactions that cover the current threat landscape, industry data, and product roadmaps, and are delivered on a quarterly basis.

 

The Akamai Managed Security Service delivers two additional components as part of the security intelligence feature:

  • Akamai Attack Reports provide specific threat awareness of attack activity observed by Akamai across our platform. Akamai is able to collect attack intelligence on a massive scale to provide actionable information that will assist with cyber positioning, hardening, situational awareness, and mitigation.
  • Threat Intel and Common Weakness Enumeration (CWE) Bulletins provide you with visibility into threat data and script vulnerabilities so you can mitigate active threats or harden security posture weaknesses before you become a target.

 

Although the Akamai Managed Security Service team will be contacting you for incident response, reviews, and scheduled updates, the Managed Security Service team is always available to you. You will have a dedicated team member aligned to your business, as well as a contact number that can be used 24/7.

Yes, Akamai offers a Managed Security Service for API Security. This service provides expert-led API incident investigation and rapid response around the clock to ensure the protection of your APIs. You can add API Security to your existing Managed Security Service engagement or sign up for stand-alone protection.

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