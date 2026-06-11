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Managed Service for API Security

通过主动监控、检测和响应支持，实现全天候 API 安全防护

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利用专业 MDR 解决文案守护 API 安全 — 全天候检测、应对威胁并保护 API

由我们的专家助您开展事件调查并快速做出响应，从而确保您的 API 安全无虞。Akamai Managed Service for API Security 使企业能够实现 API 安全运营，帮助您减少攻击的影响，并实施强大且可扩展的防御策略。

阅读产品简介

借助主动监控和事件响应，抢先一步防范 API 威胁

增强您的 API 安全防护能力

单一的托管式服务与更广泛的安全策略相结合，最大程度降低系统和数据所面临的风险。

利用 SOCC 专业知识抵御 API 威胁

Akamai 的全球 SOCC 提供高级威胁情报和主动事件管理。

通过全天候监控加快事件响应速度

不间断监控可简化安全事件的检测、调查和抵御。

Managed Service for API Security 的运作方式

监控

高级检测功能可识别并评估恶意或高风险 API 活动。

抵御

API 安全分析师会对事件进行调查，并积极寻找攻击模式、漏洞和异常。

报告

专家团队提供缓解措施、具有可操作性的建议以及根本原因解决方案。

防御

全天候访问 Akamai 安全运营指挥中心 (SOCC)，获取防范未来威胁的相关指导。

特性

  • 提供 24/7 全天候监控与支持，涵盖 API 攻击检测、缓解措施及专家指导
  • API Security Operationalization and Advisory Services，持续提供安全指导和定制化服务
  • 上报管理与可扩展的支持服务，满足不断变化的安全性需求
  • 通过威胁狩猎与行为分析，发现安全态势中的薄弱环节
  • 专业服务团队，为配置和协议调整提供支持
  • 增强型 SLA，在您的防御系统中实现更快的检测和优先响应

有疑问吗？

解决问题正是我们的初衷。欢迎随时与我们联络，甚至在您不确定接下来该怎么做时，我们也非常乐意帮忙。当日即可收到专家回复。