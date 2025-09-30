Una risposta rapida alle minacce è essenziale per salvaguardare il vostro brand e i vostri profitti, ma non tutte le aziende dispongono delle adeguate competenze al loro interno. Il team di esperti della sicurezza di Akamai è in grado di monitorare proattivamente il vostro ambiente per rilevare anomalie comportamentali, intervenire rapidamente contro eventuali incidenti e fornire dati di intelligence fruibili. Akamai Managed Security Service può prevenire attacchi dannosi, come il credential stuffing e il DDoS (Distributed Denial-of-Service), nonché rilevare e mitigare le vulnerabilità degli script evitando qualsiasi impatto sull'azienda.