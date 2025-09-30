X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Managed Security Service

Gestione, monitoraggio e mitigazione della sicurezza. Un unico servizio completamente gestito.

Guardate il video (2:01)
Richiedete un briefing personalizzato sulle minacce

Rafforzate le vostre difese con Managed Security Service

Una risposta rapida alle minacce è essenziale per salvaguardare il vostro brand e i vostri profitti, ma non tutte le aziende dispongono delle adeguate competenze al loro interno. Il team di esperti della sicurezza di Akamai è in grado di monitorare proattivamente il vostro ambiente per rilevare anomalie comportamentali, intervenire rapidamente contro eventuali incidenti e fornire dati di intelligence fruibili. Akamai Managed Security Service può prevenire attacchi dannosi, come il credential stuffing e il DDoS (Distributed Denial-of-Service), nonché rilevare e mitigare le vulnerabilità degli script evitando qualsiasi impatto sull'azienda.

Visualizzate la descrizione del prodotto

Protezione scalabile 24/7 progettata per voi

Esperti dedicati, disponibili 24/7/365

I nostri addetti alla sicurezza hanno mitigato molti degli attacchi più grandi al mondo.

Allineamento della strategia con un servizio completo

Migliorate la vostra strategia di sicurezza con le persone e i processi giusti, avvalendovi della migliore tecnologia del settore.

Informazioni fornite dai migliori ricercatori sulle minacce

Mitigate i rischi di downtime e furto di dati con l'intelligence sulle minacce e informazioni predittive.

Come funziona Managed Security Service

Definizione

Definite una strategia di sicurezza in base alle vostre esigenze aziendali sfruttando le competenze e le best practice del settore.

Monitoraggio

Il nostro team di esperti dedicati alla sicurezza fornisce un monitoraggio in tempo reale 24/7 per individuare potenziali minacce.

Reazione

Se viene identificata una minaccia, potete rispondere in modo proattivo, bloccando gli incidenti di sicurezza prima che possano avere un impatto grave.

Analisi

Oltre a fornire valutazioni e consigli, il servizio offre rapporti sulle minacce globali e sul loro impatto sulla vostra azienda.

Funzioni

  • Risposta rapida agli incidenti di sicurezza
  • Analisi degli eventi di sicurezza condotte da esperti nei settori della sicurezza delle API e delle applicazioni, dei bot e molto altro
  • Servizi di consulenza dedicati e consigli personalizzati in linea con i vostri obiettivi

 

  • Ottimizzazione continua, che comprende controlli di integrità dei sistemi, analisi approfondite e messa a punto della configurazione, in base alle vostre esigenze
  • Assistenza alla configurazione su richiesta, per garantire una copertura in linea con la vostra pianificazione e le vostre tempistiche
  • Strategie operative per migliorare la comunicazione, i percorsi di escalation e l'agilità in presenza di attacchi

 

  • Utili informazioni attraverso rapporti mensili sulle soluzioni, analisi delle attività trimestrali, rapporti tecnici sulla sicurezza, rapporti dopo gli attacchi e molto altro ancora
  • Accesso ai corsi di formazione dell'Akamai University

 

Ulteriore protezione per i sistemi maggiormente presi di mira

SOCC Advanced

SOCC Advanced

Un servizio di alto livello che si aggiunge a Managed Security Service per offrire:

  • Un contatto dedicato nel SOCC che dispone di conoscenze specifiche per supportare i clienti durante le loro attività aziendali
  • Un ulteriore monitoraggio del sito per un massimo di due domini dei clienti
  • Una comunicazione proattiva direttamente con gli esperti SME (Subject Matter Expert) del SOCC
  • Una vista SIEM specifica del cliente
Ulteriori informazioni

SOCC Premium

SOCC Premium

SOCC Premium è un servizio aggiuntivo di alto livello superiore al SOCC Advanced, che offre:

  • Un accesso 24/7 ad un contatto dedicato nel SOCC con conoscenze specifiche del cliente

  • Un ulteriore monitoraggio del sito per un massimo di cinque domini dei clienti

  • Una comunicazione proattiva direttamente con gli esperti SME (Subject Matter Expert) del SOCC

  • Una vista SIEM specifica del cliente

  • Una migliore protezione tramite la generazione di rapporti specializzati, come il nostro Advanced & Timely Threat Research, per mostrare l'impatto di un attacco nel settore del cliente

Ulteriori informazioni

Managed Service for API Security

Managed Service for API Security

Rilevamento continuo degli attacchi, monitoraggio 24/7 e rapida assistenza alla mitigazione da parte degli addetti alla sicurezza delle API.

  • Analisi dei comportamenti del runtime delle API e identificazione proattiva delle vulnerabilità del sistema di sicurezza

  • Servizi di operazionalizzazione e consulenza strategica sulle API da parte di esperti

  • Supporto professionale costante per la configurazione e l'ottimizzazione del sistema di sicurezza

  • Assistenza per gestire la segnalazione dei problemi di sicurezza e per migliorare l'efficienza operativa nel tempo

  • SLA migliorati con risposte più rapide per la correzione/sostituzione di prodotti

Ulteriori informazioni

Storie dei clienti

"Quando il nostro CISO (Chief Information Security Officer) ci avvisa di una nuova minaccia zero-day, quasi sempre scopriamo che Akamai la sta già bloccando".

Brian Fertig, direttore del reparto Software Development, Bio-Techne

Leggete le storie dei clienti
Casi di utilizzo di Managed Security Service

Scoprite in che modo i provider dei servizi di sicurezza gestiti possono aiutarvi con risorse, risposte proattive e una migliore visibilità delle minacce.

Ottimizzazione delle risorse

Ottimizzazione delle risorse

Molte organizzazioni segnalano una carenza di personale dedicato alla cybersicurezza o una mancanza delle competenze necessarie per il monitoraggio e la risposta proattivi, cosa che le rende vulnerabili agli attacchi. Con questo servizio di sicurezza completamente gestito, potete considerare Akamai un'estensione del vostro team e ottimizzare l'utilizzo delle vostre risorse.

Risposta proattiva agli attacchi

Risposta proattiva agli attacchi rapidi

Attacchi di tipo zero-day richiedono tempi di risposta estremamente rapidi affinché la mitigazione sia efficace. Disporre di un servizio di sicurezza gestito che monitora e risponde in modo proattivo a questi tipi di incidenti, in particolare in relazione ad eventi importanti o applicazioni business-critical, riduce al minimo i potenziali tempi di downtime e le perdite di profitti che possono derivare da ritardi nelle risposte.

Visibilità completa sulle minacce

Visibilità e informazioni complete sulle minacce

La scalabilità della piattaforma e la visibilità sul traffico offerte da Akamai consentono al nostro team Managed Security Service di stare al passo con le minacce, fornendovi le conoscenze necessarie per adattarvi rapidamente al panorama della sicurezza in continua evoluzione e di migliorare il vostro livello di sicurezza in modo da poter continuamente innovare, espandere e trasformare le vostre attività aziendali.

Domande frequenti (FAQ)

Le analisi tecniche sulla sicurezza fornite da Akamai Managed Security Service esaminano ogni sei mesi la vostra strategia di sicurezza insieme alle soluzioni esistenti e vengono fornite dagli esperti di Akamai. Le analisi vengono presentate sotto forma di rapporti completi, insieme a consigli sugli aggiornamenti del sistema di sicurezza da effettuare.

Il rapporto mensile sulle soluzioni fornito da Akamai Managed Security Service offre un riepilogo sulle attività di sicurezza, sul livello di sicurezza complessivo, sui risultati conseguiti e sugli aggiornamenti dei progetti. Questi rapporti vengono pubblicati individualmente otto volte all'anno e in forma combinata con la Customer Business Review nei quattro mesi previsti.

I riepiloghi sulle attività del cliente forniti da Akamai Managed Security Service vengono distribuiti su base trimestrale e sono interazioni più strategiche che interessano l'attuale panorama delle minacce, i dati di settore e le roadmap dei prodotti.

 

Akamai Managed Security Service offre due componenti aggiuntivi come parte dell'intelligence di sicurezza:

  • I rapporti sugli attacchi di Akamai forniscono una panoramica specifica sulle minacce rispetto alle attività osservate da Akamai sulla sua piattaforma. Akamai è in grado di raccogliere informazioni su larga scala relative ai diversi attacchi, per fornire dati fruibili e assicurare il corretto posizionamento, il rafforzamento, la consapevolezza della situazione e la mitigazione.
  • I bollettini relativi all'intelligence sulle minacce e alle CWE  (Common Vulnerability Enumeration) assicurano visibilità sulle minacce e sulle vulnerabilità degli script, in modo da consentirvi di mitigare gli attacchi attivi o di rafforzare le vulnerabilità del sistema di sicurezza prima che sia troppo tardi.

 

Il team di Akamai Managed Security Service vi contatterà direttamente per aggiornarvi su eventuali incidenti e sulle misure adottate, per fornirvi rapporti e revisioni e per effettuare gli aggiornamenti pianificati. Tenete però presente che questo team è a vostra disposizione in qualsiasi momento. Potrete disporre di un contatto dedicato e informato sulle esigenze della vostra azienda, con un numero disponibile 24/7.

Sì. Akamai offre Managed Security Service for API Security, un servizio che fornisce funzioni di analisi dei problemi legati alle API e una rapida risposta da parte di esperti del settore 24/7 per garantire la protezione delle vostre API. Potete aggiungere API Security al vostro servizio Managed Security Service esistente o effettuare la registrazione per ricevere una protezione autonoma.

A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

Domande?

Il nostro scopo principale è risolvere i problemi. Contattateci, anche se non siete sicuri di quale sarà il vostro prossimo passo. Un esperto vi risponderà immediatamente.

Grazie per la richiesta!

Un esperto Akamai vi contatterà a breve.