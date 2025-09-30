X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Managed Security Service

Gestion de la sécurité, surveillance et réduction des risques. Un service entièrement géré.

Regarder la vidéo (02:01)
Obtenez un rapport sur les menaces personnalisé

Renforcez vos défenses avec Managed Security Service

Pour protéger votre marque et votre chiffre d'affaires, il est indispensable d'agir rapidement contre les menaces de sécurité, mais toutes les entreprises ne disposent pas de cette capacité en interne. L'équipe aguerrie d'experts en sécurité d'Akamai peut surveiller de manière proactive votre environnement pour détecter les anomalies comportementales, prendre des mesures rapides en cas d'incident et fournir des renseignements exploitables. La solution Managed Security Service d'Akamai est capable de prévenir les attaques de cybersécurité nuisibles, notamment par credential stuffing et déni de service distribué, ainsi que de détecter et atténuer les vulnérabilités de script, afin d'éviter tout impact sur l'entreprise.

Voir la fiche produit

Une protection évolutive conçue pour vous, active 24 h/24 et 7 j/7

Faites confiance à des experts dédiés, disponibles 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an

Nos intervenants en sécurité de première ligne ont réduit un grand nombre d'attaques majeures dans le monde.

Alignez votre stratégie sur un seul service complet

Améliorez votre stratégie de sécurité en vous associant aux bonnes personnes, aux bons processus et aux meilleures technologies.

Profitez de l'expertise des meilleurs spécialistes des menaces

Réduisez les risques d'indisponibilité et de vol de données grâce à des informations prédictives et des connaissances sur les menaces.

Fonctionnement de Managed Security Service

Définir

Adaptez votre stratégie de sécurité aux besoins de votre entreprise grâce à la connaissance du secteur et aux meilleures pratiques.

Surveillance

Notre équipe d'experts en sécurité dédiés assure une surveillance en temps réel des menaces potentielles 24 h/24, 7 j/7.

Réagir

Si une menace est identifiée, l'équipe répond de manière proactive, en arrêtant les incidents de sécurité avant qu'ils n'aient de sérieuses conséquences.

Vérifier

Le service fournit des audits et des recommandations, ainsi que des rapports sur les menaces mondiales et leur impact sur votre entreprise.

Fonctionnalités

  • Réponse rapide aux incidents de sécurité
  • Analyse de la sécurité des événements par des experts en sécurité des API, des bots, des applications, et bien plus encore
  • Services de conseil dédiés en matière de sécurité et recommandations personnalisées en fonction de vos objectifs

 

  • Une optimisation continue incluant des contrôles d'intégrité de la sécurité, des analyses approfondies et une configuration affinée : nous prenons tout cela en charge pour vous
  • Une assistance à la configuration en dehors des heures ouvrables pour respecter votre planning et vos délais
  • Des exercices de préparation opérationnelle pour améliorer la communication, les procédures de remontée des problèmes et la flexibilité

 

  • La création de rapports riches en informations, avec des rapports mensuels sur la solution, des rapports d'activité trimestriels, des évaluations de la sécurité technique, des analyses d'événements passés et bien plus encore
  • Un accès aux cours de formation d'Akamai University

 

Protection supplémentaire pour les utilisateurs très ciblés

SOCC Advanced

SOCC Advanced

Un service complémentaire à Managed Security Service hautement spécialisé offrant :

  • Un interlocuteur personnel dans SOCC avec des connaissances spécifiques au client qui s'occupe des clients dans le cadre des activités commerciales
  • Surveillance supplémentaire de l'état du site pour un maximum de deux domaines clients
  • Les experts de la résolution des problèmes (SME) de SOOC communiquent proactivement directement
  • Vue SIEM spécifique au client
En savoir plus

SOCC Premium

SOCC Premium

SOCC Premium est un module complémentaire haut de gamme qui va au-delà de SOCC Advanced, offrant :

  • Accès 24 h/24, 7 j/7 à un interlocuteur personnel dans SOCC avec des connaissances spécifiques au client

  • Surveillance supplémentaire de l'état du site pour un maximum de cinq domaines clients

  • Les experts de la résolution des problèmes (SME) de SOOC communiquent proactivement directement

  • Vue SIEM spécifique au client

  • Protection accrue grâce à des rapports spécialisés, comme notre Advanced & Timely Threat Research, pour montrer l'impact de l'attaque dans le secteur du client

En savoir plus

Managed Service for API Security

Managed Service for API Security

Détection continue des attaques, surveillance 24 /24, 7 j/7 et intervention rapide assurée par des spécialistes de la sécurité des API pour réduire les menaces.

  • Analyse des comportements d'exécution des API et identification proactive des faiblesses de votre stratégie de sécurité

  • Recommandations d'experts en matière de mise en œuvre des API et services de conseil en stratégie

  • Accompagnement professionnel continu pour configurer et optimiser votre sécurité

  • Assistance pour gérer les remontées de sécurité et améliorer l'efficacité opérationnelle au fil du temps

  • Accords de niveau de service (SLA) accélérés pour obtenir une réponse rapide en cas de pannes/correctifs de produits

En savoir plus

Témoignages clients

« Lorsque notre responsable des technologies de sécurité de l'information nous avertit d'une nouvelle menace Zero Day, nous constatons presque toujours qu'Akamai la bloque déjà. »

Brian Fertig, directeur du développement logiciel, Bio-Techne

Lire le témoignage client
Cas d'utilisation de Managed Security Service

Découvrez comment les fournisseurs de services de sécurité gérés peuvent vous aider concernant les ressources, les mesures proactives et la visibilité sur les menaces.

Optimisation des ressources

Optimisez vos ressources

De nombreuses entreprises signalent un manque de personnel dédié à la cybersécurité ou un manque d'expertise en matière de sécurité en général, pourtant nécessaires pour mettre en place une surveillance et des mesures proactives, ce qui se traduit par une vulnérabilité aux attaques. Avec ce service de sécurité entièrement géré, vous pouvez considérer Akamai comme une extension de votre équipe et optimiser vos ressources.

Réponse proactive aux attaques

Réponse proactive aux attaques rapides

Les incidents tels que les attaques Zero Day nécessitent des temps de réponse extrêmement rapides pour que les mesures d'atténuation soient efficaces. Le fait de disposer d'un service de sécurité géré qui surveille et réagit de manière proactive à ces types d'incidents, en particulier autour d'événements importants ou d'applications stratégiques, permet de réduire les temps d'arrêt et les pertes de revenus potentiels que peut entraîner une réponse tardive.

Visibilité complète sur les menaces

Bénéficiez d'une visibilité complète sur les menaces

Offrant une visibilité sur le trafic à grande échelle, la plateforme d'Akamai permet à notre équipe Managed Security Service de garder une longueur d'avance sur les menaces. Elle vous donne les connaissances nécessaires pour vous adapter rapidement à l'évolution du paysage de la sécurité et faire évoluer votre stratégie, afin que vous puissiez continuellement innover, prospérer et ouvrir le champ des possibles.

Foire aux questions (FAQ)

Les évaluations de la sécurité technique de Managed Security Service d'Akamai sont des analyses semestrielles de la stratégie de sécurité actuelle de votre solution, fournies par les experts en sécurité d'Akamai. Ces évaluations sont présentées sous forme de rapport complet, incluant des recommandations de mise à jour de la stratégie de sécurité.

Le rapport mensuel sur la solution de Managed Security Service d'Akamai fournit un résumé de l'activité de sécurité, de la stratégie de sécurité globale, de l'exécution et des mises à jour des projets. Ces rapports sont fournis séparément huit fois par an et regroupés dans les rapports d'activité du client au cours des quatre mois ou ces derniers sont planifiés.

Les rapports d'activité du client de Managed Security Service d'Akamai représentent des interactions plus stratégiques qui couvrent l'écosystème actuel des menaces, les données du secteur et les feuilles de route pour les produits. Ils sont fournis chaque trimestre.

 

Managed Security Service d'Akamai propose deux composants supplémentaires pour fournir des informations de sécurité :

  • Les rapports d'attaque d'Akamai s'intéressent aux menaces spécifiques observées par Akamai sur l'ensemble de notre plateforme. Akamai est en mesure de collecter des informations sur les attaques à grande échelle afin de fournir des informations exploitables qui vous aideront en matière de cyber-positionnement, de renforcement de la sécurité, de maîtrise de la situation et d'atténuation des risques.
  • Les bulletins  de renseignements sur les menaces et d'énumération des faiblesses communes (CWE, Common Weakness Enumeration) vous fournissent de la visibilité sur les données relatives aux menaces et les vulnérabilités de script afin que vous puissiez atténuer les menaces actives ou les faiblesses de votre stratégie de sécurité avant de devenir une cible.

 

Bien que l'équipe Managed Security Service d'Akamai vous contacte en cas d'incident et dans le cadre des rapports et des mises à jour planifiées, celle-ci reste toujours à votre disposition. Vous disposez d'un membre de l'équipe dédié à votre entreprise, ainsi que d'un numéro de téléphone que vous pouvez joindre 24 h/24, 7 j/7.

Oui, Akamai propose un service de sécurité géré (Managed Security Service) pour API Security. Ce service fournit des enquêtes menées par des experts sur les incidents des API et offre une réponse rapide 24 h/24 pour garantir la protection de vos API. Vous pouvez ajouter API Security à votre offre Managed Security Service existante ou choisir une protection autonome.

A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

Vous avez des questions ?

Notre raison de vivre : résoudre les problèmes. Contactez-nous, même si vous n'êtes pas sûr de la prochaine étape à franchir. L'un de nos experts vous contactera aujourd'hui.

Nous vous remercions de votre demande !

Un expert d'Akamai vous contactera sous peu.