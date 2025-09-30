Managed Security Service

Managed Service for API Security
Détection continue des attaques, surveillance 24 /24, 7 j/7 et intervention rapide assurée par des spécialistes de la sécurité des API pour réduire les menaces.
Analyse des comportements d'exécution des API et identification proactive des faiblesses de votre stratégie de sécurité
Recommandations d'experts en matière de mise en œuvre des API et services de conseil en stratégie
Accompagnement professionnel continu pour configurer et optimiser votre sécurité
Assistance pour gérer les remontées de sécurité et améliorer l'efficacité opérationnelle au fil du temps
Accords de niveau de service (SLA) accélérés pour obtenir une réponse rapide en cas de pannes/correctifs de produits