Pour protéger votre marque et votre chiffre d'affaires, il est indispensable d'agir rapidement contre les menaces de sécurité, mais toutes les entreprises ne disposent pas de cette capacité en interne. L'équipe aguerrie d'experts en sécurité d'Akamai peut surveiller de manière proactive votre environnement pour détecter les anomalies comportementales, prendre des mesures rapides en cas d'incident et fournir des renseignements exploitables. La solution Managed Security Service d'Akamai est capable de prévenir les attaques de cybersécurité nuisibles, notamment par credential stuffing et déni de service distribué, ainsi que de détecter et atténuer les vulnérabilités de script, afin d'éviter tout impact sur l'entreprise.