Schnelle Maßnahmen gegen Sicherheitsbedrohungen sind für den Schutz Ihrer Marke und Ihrer Umsätze unerlässlich. Jedoch nicht jedes Unternehmen kann diese intern ergreifen. Das erfahrene Sicherheitsteam von Akamai kann Ihre Umgebung proaktiv auf Verhaltensanomalien überwachen, schnelle Maßnahmen gegen jegliche Vorfälle ergreifen und verwertbare Informationen bereitstellen. Der Managed Security Service von Akamai kann verheerende Cyberangriffe wie Credential Stuffing und Distributed Denial of Service verhindern und Skriptschwachstellen erkennen und verringern, um jegliche Auswirkungen auf das Unternehmen zu vermeiden.