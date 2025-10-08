X
Managed Security Service

Sicherheitsmanagement, -überwachung und -abwehr. Ein vollständig verwalteter Service.

Individuelles Briefing zu Bedrohungen abrufen

Erhöhen Sie die Sicherheit mit Managed Security Service

Schnelle Maßnahmen gegen Sicherheitsbedrohungen sind für den Schutz Ihrer Marke und Ihrer Umsätze unerlässlich. Jedoch nicht jedes Unternehmen kann diese intern ergreifen. Das erfahrene Sicherheitsteam von Akamai kann Ihre Umgebung proaktiv auf Verhaltensanomalien überwachen, schnelle Maßnahmen gegen jegliche Vorfälle ergreifen und verwertbare Informationen bereitstellen. Der Managed Security Service von Akamai kann verheerende Cyberangriffe wie Credential Stuffing und Distributed Denial of Service verhindern und Skriptschwachstellen erkennen und verringern, um jegliche Auswirkungen auf das Unternehmen zu vermeiden.

Skalierbarer Schutz für Sie rund um die Uhr

Vertrauen Sie dem Fachwissen rund um die Uhr erreichbarer Experten

Unsere Sicherheitskräfte bilden die erste Abwehrreihe gegen viele der größten Angriffe der Welt.

Ein umfassender Service als Teil Ihrer strategischen Ausrichtung

Verbessern Sie Ihre Sicherheitsstrategie mit den richtigen Fachleuten, Prozessen und branchenführenden Technologien.

Nutzen Sie die Erkenntnisse der besten Bedrohungsexperten

Mindern Sie das Risiko von Ausfallzeiten und Datendiebstahl mit Bedrohungsinformationen und vorausschauenden Einblicken.

Funktionsweise von Managed Security Service

Definieren

Entwickeln Sie mit Branchenwissen und Best Practices eine Sicherheitsstrategie für Ihre Geschäftsanforderungen.

Überwachen

Unser engagiertes Sicherheitsteam bietet eine Überwachung rund um die Uhr und erkennt so potenzielle Bedrohungen in Echtzeit.

Reagieren

Wenn eine Bedrohung erkannt wird, erfolgt die Reaktion proaktiv und behebt die Sicherheitsvorfälle, bevor sie schwerwiegende Auswirkungen haben.

Überprüfen

Der Service beinhaltet Audits und Empfehlungen sowie Berichte zu globalen Bedrohungen und deren Auswirkungen auf Ihr Unternehmen.

Funktionen

  • Schnelle Reaktion auf Sicherheitsvorfälle
  • <p>Analyse von Sicherheitsereignissen durch Experten für API-Sicherheit, Bots, Anwendungssicherheit und mehr</p>
  • Spezielle Sicherheitsberatungsservices und nutzerdefinierte Empfehlungen, die exakt auf Ihre Ziele abgestimmt sind

 

  • Nonstop-Optimierung inklusive Sicherheitsprüfungen, detaillierter Analysen und Feinabstimmung der Konfiguration – nur für Sie
  • Unterstützung bei der Konfiguration außerhalb der Geschäftszeiten, damit es zu Ihrem Terminplan und Ihren Zeitplänen passt
  • Betriebsbereitschaft mit Übungen zur Verbesserung der Kommunikation, für Eskalationspfade und Agilität

 

  • Umfassendes Reporting mit Einblicken in Form von monatlichen Lösungsberichten, vierteljährlichen Geschäftsberichten, Prüfungen der technischen Sicherheit, Nachbereitungsberichten und vielem mehr
  • Zugang zu den Schulungskursen der Akamai University

 

Zusätzlicher Schutz für häufig anvisierte Ziele

SOCC Advanced

SOCC Advanced

Ein persönlicher Add-on-Service für Managed Security Service, der Folgendes bietet:

  • einen spezialisierten Ansprechpartner im SOCC mit kundenspezifischem Wissen, der sich um die geschäftlichen Anliegen des Kunden kümmert
  • zusätzliche Überwachung des Standortstatus für bis zu zwei Kundendomains
  • proaktive Kommunikation direkt von SOCC-Experten (SMEs)
  • kundenspezifische SIEM-Ansicht
SOCC Premium

SOCC Premium

SOCC Premium ist ein erstklassiges Add-on, das über SOCC Advanced hinausgeht und Folgendes bietet:

  • einen spezialisierten Ansprechpartner im SOCC mit kundenspezifischem Wissen, der rund um die Uhr verfügbar ist

  • zusätzliche Überwachung des Standortstatus für bis zu fünf Kundendomains

  • proaktive Kommunikation direkt von SOCC-Experten (SMEs)

  • kundenspezifische SIEM-Ansicht

  • verbesserter Schutz durch spezielles Reporting wie unser Advanced & Timely Threat Research, um die Auswirkungen des Angriffs auf die Branche des Kunden aufzuzeigen

Managed Service for API Security

Managed Service for API Security

Laufende Angreifererkennung, Rund-um-die-Uhr-Überwachung und schnelle Abwehrunterstützung durch API-Sicherheitsspezialisten.

  • Analyse des API-Laufzeitverhaltens und proaktive Identifizierung von Schwachstellen im Sicherheitsstatus

  • Fachkundige Beratung zur API-Operationalisierung und strategische Beratungsservices

  • Laufender professioneller Support bei Sicherheitskonfiguration und -optimierung

  • Unterstützung bei der Steuerung von Sicherheitseskalationen und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz im Lauf der Zeit

  • Schnellere Service-Level-Agreements (SLAs) zur umgehenden Reaktion auf Produktausfälle/Fehlerbehebung

Kundenreferenzen

„Wenn uns unser Chief Information Security Officer über eine neue Zero-Day-Bedrohung informiert, stellen wir fast immer fest, dass Akamai sie bereits blockiert.“

Brian Fertig, Director of Software Development, Bio-Techne

Anwendungsfälle des Managed Security Service

Erfahren Sie, wie ein Managed Security Service-Anbieter Ressourcen bereitstellen, proaktiv auf Vorfälle reagieren sowie umfassende Einblicke in Bedrohungen bieten kann.

Ressourcen optimieren

Optimieren Sie Ihre Ressourcen

Viele Unternehmen beklagen entweder einen Mangel an Mitarbeitern, die für die Cybersicherheit im Unternehmen zuständig sind, oder einen Mangel an umfassender Sicherheitskompetenz, die für eine proaktive Überwachung und Reaktion auf Vorfälle erforderlich ist. Dies wiederum macht sie anfällig für Angriffe. Der Akamai Managed Security Service erweitert quasi Ihr Team im Unternehmen und optimiert so Ihre Ressourcen.

Proaktive Reaktion im Angriffsfall

Proaktive und schnelle Reaktion auf Angriffe

Vorfälle wie Zero-Day-Angriffe erfordern extrem kurze Reaktionszeiten, um sie effektiv abzuwehren. Ein Managed Security Service, der diese Art von Vorfällen proaktiv überwacht und darauf reagiert – insbesondere bei wichtigen Ereignissen oder geschäftsentscheidenden Anwendungen – minimiert potenzielle Ausfallzeiten und Umsatzeinbußen, die mit einer verzögerten Reaktion einhergehen können.

Umfassende Bedrohungstransparenz

Erhalten Sie umfassende Einblicke und Transparenz bezüglich Bedrohungen

Dank der Größe der Akamai-Plattform und der Transparenz des Datenverkehrs ist unser Managed Security Service-Team Bedrohungen immer einen Schritt voraus. Das Team vermittelt Ihnen das erforderliche Wissen, mit dem Sie sich schnell an die sich ändernde Sicherheitslandschaft anpassen und Ihren Sicherheitsstatus verbessern können, um kontinuierlich alle Möglichkeiten für Innovationen, Weiterentwicklung und Transformation auszuschöpfen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die Prüfungen der technischen Sicherheit des Managed Security Service sind vom Sicherheitsteam von Akamai durchgeführte halbjährliche Analysen Ihrer bestehenden Sicherheitsstrategie. Die Analysen werden Ihnen in Form eines umfassenden Berichts zusammen mit Empfehlungen zu Updates der Sicherheitslage bereitgestellt.

Der monatliche Lösungsbericht des Akamai Managed Security Service ist eine Zusammenfassung Ihrer Sicherheitslage, der allgemeinen Sicherheit, der Abwicklung und der Projektupdates. Diese werden separat acht Mal pro Jahr bereitgestellt und in den jeweiligen Monaten mit der Kunden-Geschäftsprüfung kombiniert.

Die Kunden-Geschäftsprüfung des Akamai Managed Security Service ist eher eine strategische Interaktion, die die aktuelle Bedrohungslage, Branchendaten und Produkt-Strategien abdecken und vierteljährlich bereitgestellt werden.

 

Der Managed Security Service von Akamai bietet zwei zusätzliche Komponenten als Sicherheitsinformationen:

  • Die Angriffsberichte von Akamai schaffen ein konkretes Bedrohungsbewusstsein über die von Akamai beobachteten Angriffsaktivitäten auf unserer gesamten Plattform. Akamai kann Angriffsinformationen in großem Umfang sammeln und verwertbare Informationen bereitstellen, die bei der Positionierung, der Stärkung der Cybersicherheit, Situationserfassung und Abwehr von Cyberangriffen hilfreich sind.
  • Bulletins zu Bedrohungsinformationen und häufigen Schwachstellen (CWE) bieten Ihnen Einblick in Bedrohungsdaten und Skriptschwachstellen, sodass Sie aktive Bedrohungen abwehren oder Schwachstellen in der Sicherheitslage beheben können, bevor Sie zur Zielscheibe werden.

 

Das Managed Security Service-Team von Akamai wird sich zwar mit Ihnen in Verbindung setzen, um sie über Reaktionen auf Vorfälle, Prüfungen und geplante Updates zu informieren, dennoch steht Ihnen das Managed Security Service-Team auch jederzeit zur Verfügung. Sie können sich jederzeit an ein engagiertes und auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Teammitglied wenden sowie eine Kontaktnummer wählen, die rund um die Uhr erreichbar ist.

Ja, Akamai bietet einen Managed Security Service für API Security an. Dieser Service bietet eine von Experten geleitete API-Vorfalluntersuchung und schnelle Reaktion rund um die Uhr, um den Schutz Ihrer APIs sicherzustellen. Sie können API Security zu Ihren bestehenden Managed Security Service hinzufügen oder sich für eigenständigen Schutz anmelden.

A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

Sie haben Fragen?

Problemlösungen sind unsere Spezialität. Wenden Sie sich an uns, selbst wenn Sie sich bei Ihrem nächsten Schritt nicht sicher sind. Ein Experte wird sich noch heute mit Ihnen in Verbindung setzen.

