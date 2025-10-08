Managed Security Service

Managed Service for API Security
Laufende Angreifererkennung, Rund-um-die-Uhr-Überwachung und schnelle Abwehrunterstützung durch API-Sicherheitsspezialisten.
Analyse des API-Laufzeitverhaltens und proaktive Identifizierung von Schwachstellen im Sicherheitsstatus
Fachkundige Beratung zur API-Operationalisierung und strategische Beratungsservices
Laufender professioneller Support bei Sicherheitskonfiguration und -optimierung
Unterstützung bei der Steuerung von Sicherheitseskalationen und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz im Lauf der Zeit
Schnellere Service-Level-Agreements (SLAs) zur umgehenden Reaktion auf Produktausfälle/Fehlerbehebung