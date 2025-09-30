X
Managed Security Service

Gestión, supervisión y mitigación de la seguridad. Un servicio completamente gestionado.

Refuerce sus defensas con Managed Security Service

Una acción rápida contra las amenazas a la seguridad es esencial para proteger su marca y sus ingresos, pero no todas las empresas pueden hacerlo internamente. El experimentado equipo de expertos en seguridad de Akamai puede supervisar de forma proactiva su entorno en busca de anomalías de comportamiento, tomar medidas rápidas contra cualquier incidente y ofrecer inteligencia útil. Managed Security Service de Akamai puede evitar ataques de ciberseguridad perjudiciales, como el Credential Stuffing y la denegación de servicio distribuida, y detectar y mitigar las vulnerabilidades de los scripts, lo que evita cualquier impacto en la empresa.

protección escalable ininterrumpida diseñada para usted

Confíe en los expertos, disponibles de manera ininterrumpida

Nuestros responsables de seguridad en primera línea han mitigado muchos de los mayores ataques del mundo.

Cree su estrategia con un servicio integral

Mejore su estrategia de seguridad con las personas y los procesos adecuados, así como con la mejor tecnología.

Obtenga información de los mejores investigadores de amenazas

Evite el riesgo de tiempo de inactividad y robo de datos con inteligencia contra ciberamenazas e información predictiva.

Cómo funciona Managed Security Service

Definir

Establezca una estrategia de seguridad acorde con las necesidades de su empresa que integre experiencia en el sector y las mejores prácticas.

Supervisar

Nuestro equipo de expertos en seguridad dedicados ofrece supervisión en tiempo real ininterrumpida para detectar posibles amenazas.

Reaccionar

Si se identifica una amenaza, responda de forma proactiva y detenga los incidentes de seguridad antes de que puedan tener un impacto grave.

Revisar

Este servicio ofrece auditorías y recomendaciones, así como informes sobre amenazas globales y su impacto en su empresa.

Características

  • Respuesta rápida ante incidentes de seguridad
  • Análisis de eventos de seguridad realizado por expertos en seguridad de API, bots, seguridad de aplicaciones, etc.
  • Servicios de asesoramiento específicos en términos de protección y recomendaciones personalizadas que se adaptan a sus objetivos.

 

  • Comprobaciones de estado de seguridad incluida la optimización continua, análisis en profundidad y ajustes de configuración, todo según sus necesidades.
  • Asistencia para la configuración fuera del horario para garantizar la alineación con su programación y plazos.
  • Simulacros de capacidad operativa para mejorar la comunicación, las rutas de derivación y la agilidad.

 

  • Informes detallados con información a través de informes mensuales de soluciones, revisiones comerciales trimestrales, revisiones técnicas de seguridad, informes postmortem y mucho más.
  • Acceso a los cursos de formación de Akamai University.

 

Protección adicional para objetivos muy focalizados

SOCC Advanced

SOCC Advanced

Servicio complementario especializado para Managed Security Service que ofrece:

  • Contacto designado en SOCC con conocimientos específicos del cliente que se ocupa de los clientes durante las actividades empresariales
  • Supervisión adicional del estado del sitio para un máximo de dos dominios de cliente
  • Comunicación proactiva directa por parte de expertos en SOCC (los denominados SME)
  • Vista de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) específica del cliente
SOCC Premium

SOCC Premium

SOCC Premium es un complemento de primer nivel que va más allá de SOCC Advanced y proporciona:

  • Acceso ininterrumpido a un contacto designado en SOCC con conocimientos específicos del cliente

  • Supervisión adicional del estado del sitio para un máximo de cinco dominios de cliente

  • Comunicación proactiva directa por parte de expertos en SOCC (los denominados SME)

  • Vista de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) específica del cliente

  • Mayor protección a través de informes especializados, como nuestra investigación avanzada sobre amenazas a tiempo, Advanced Timely Threat Research, para mostrar el impacto del ataque en el sector del cliente

Managed Service for API Security

Managed Service for API Security

Detección de atacantes, supervisión ininterrumpida y asistencia para la mitigación rápida, todo de forma continua de la mano de especialistas en seguridad de API.

  • Análisis de los comportamientos de tiempo de ejecución de API e identificación proactiva de vulnerabilidades en la estrategia de seguridad.

  • Servicios de asesoramiento estratégico y orientación para poner en funcionamiento las API por parte de expertos.

  • Asistencia profesional continua para la configuración y optimización de la seguridad.

  • Asistencia para escalar asuntos de seguridad y mejorar la eficiencia operativa a lo largo del tiempo.

  • Agilización de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para una respuesta rápida ante incidentes de avería/reparación de productos.

Historias de clientes

"Cuando nuestro director de seguridad de la información nos alerta de una nueva amenaza de día cero, casi siempre encontramos que Akamai ya la está bloqueando".

Brian Fertig, director de desarrollo de software de Bio-Techne

Casos de uso de Managed Security Service

Descubra cómo los proveedores de servicios de seguridad gestionados pueden ayudarle con la asignación de recursos, la respuesta proactiva y la visibilidad mejorada de las amenazas.

Optimización de recursos

Optimice sus recursos

Muchas organizaciones informan de una escasez de personal dedicado a la ciberseguridad o una falta de los amplios conocimientos de seguridad necesarios para la supervisión y respuesta proactivas, lo que las deja vulnerables a los ataques. Con este servicio de seguridad totalmente gestionado, puede considerar a Akamai como una extensión de su equipo y optimizar sus recursos.

Respuesta proactiva a los ataques

Respuesta proactiva a ataques rápidos

Los incidentes como los ataques de día cero requieren tiempos de respuesta extremadamente rápidos para que la mitigación sea eficaz. Contar con un servicio de seguridad gestionado que supervise y responda de forma proactiva a este tipo de incidentes, especialmente en relación con eventos importantes o aplicaciones críticas para el negocio, minimiza el posible tiempo de inactividad y la pérdida de ingresos que puede derivarse de una respuesta tardía.

Visibilidad completa de las amenazas

Obtenga información y visibilidad completas sobre las amenazas

La escala de la plataforma de Akamai y la visibilidad del tráfico permiten a nuestro equipo de servicios de seguridad gestionados anticiparse a las amenazas. Le ofrecen los conocimientos necesarios para adaptarse rápidamente al cambiante panorama y desarrollar su estrategia de seguridad, de modo que pueda innovar, ampliar y transformar continuamente todo lo que esté en su mano.

Preguntas frecuentes

La revisión técnica de seguridad de Akamai Managed Security Service es un análisis bianual de la estrategia de seguridad de su solución existente realizado por los expertos en seguridad de Akamai. Las revisiones se presentan como un informe completo, junto con recomendaciones sobre las actualizaciones de la estrategia de seguridad.

El informe mensual de soluciones de Akamai Managed Security Service proporciona un resumen de la estrategia de seguridad, la situación de seguridad general, el cumplimiento y las actualizaciones del proyecto. Estos informes se proporcionarán por separado ocho veces al año y se combinarán con los análisis del negocio del cliente en los cuatro meses programados para ello.

Los análisis del negocio del cliente de Managed Security Service de Akamai son interacciones más estratégicas que abarcan el panorama actual de amenazas, los datos del sector y las hojas de ruta de los productos, y se ofrecen trimestralmente.

 

Managed Security Service de Akamai ofrece dos componentes adicionales como parte de la función de inteligencia de seguridad:

  • Los informes de ataques de Akamai proporcionan información específica sobre las amenazas de la actividad de ataque observada por Akamai en toda nuestra plataforma. Akamai puede recopilar información sobre ataques a gran escala para proporcionar información útil que ayude en el posicionamiento, el refuerzo, el conocimiento de la situación y la mitigación cibernéticos.
  • Los boletines de información sobre amenazas y enumeración de vulnerabilidades comunes (CWE) le proporcionan visibilidad de los datos de amenazas y las vulnerabilidades de los scripts para poder mitigar las amenazas activas o reforzar las debilidades de la estrategia de seguridad antes de convertirse en un objetivo.

 

Aunque el equipo de Managed Security Service de Akamai se pone en contacto con usted para responder a incidentes, revisar y programar actualizaciones, el equipo de Managed Security Service siempre está a su disposición. Dispondrá de un miembro del equipo dedicado a su negocio, así como de un número de contacto que podrá utilizar de forma ininterrumpida.

Sí, Akamai ofrece Managed Security Service para API Security. Este servicio proporciona una investigación de incidentes de API dirigida por expertos y una respuesta rápida ininterrumpida para garantizar la protección de sus API. Puede añadir API Security a su contrato de Managed Security Service existente o registrarse para obtener protección independiente.

¿Tiene alguna pregunta?

Solucionar problemas es nuestro trabajo. Póngase en contacto con nosotros, incluso si no está seguro de qué hacer a continuación. Un experto se pondrá en contacto con usted hoy mismo.

