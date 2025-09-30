Una acción rápida contra las amenazas a la seguridad es esencial para proteger su marca y sus ingresos, pero no todas las empresas pueden hacerlo internamente. El experimentado equipo de expertos en seguridad de Akamai puede supervisar de forma proactiva su entorno en busca de anomalías de comportamiento, tomar medidas rápidas contra cualquier incidente y ofrecer inteligencia útil. Managed Security Service de Akamai puede evitar ataques de ciberseguridad perjudiciales, como el Credential Stuffing y la denegación de servicio distribuida, y detectar y mitigar las vulnerabilidades de los scripts, lo que evita cualquier impacto en la empresa.