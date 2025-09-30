Managed Security Service

Managed Service for API Security
Detección de atacantes, supervisión ininterrumpida y asistencia para la mitigación rápida, todo de forma continua de la mano de especialistas en seguridad de API.
Análisis de los comportamientos de tiempo de ejecución de API e identificación proactiva de vulnerabilidades en la estrategia de seguridad.
Servicios de asesoramiento estratégico y orientación para poner en funcionamiento las API por parte de expertos.
Asistencia profesional continua para la configuración y optimización de la seguridad.
Asistencia para escalar asuntos de seguridad y mejorar la eficiencia operativa a lo largo del tiempo.
Agilización de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para una respuesta rápida ante incidentes de avería/reparación de productos.