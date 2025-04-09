©2025 Akamai Technologies
APA Hotels 数字化战略力求给宾客带来实实在在的好处
APA Group 是日本规模最大的连锁酒店集团之一，在日本境内外拥有 130,000 多间客房。目前，该集团正致力于实施数字化转型。其面向酒店宾客的 APA App 尤其受欢迎。
APA App 实现了预订、入住和退房的免接触式流程。“一步预订”功能让游客能更轻松地预订其心仪酒店的客房。随后，通过“一秒入住”功能，用户只需在酒店前台扫一下 APA App 中的二维码，就可立即完成入住。最后，通过“一秒退房”功能，宾客只要将客房钥匙放到钥匙箱（快速退房箱）中，即可完成退房流程。这一系列无忧体系统称为“APA 三合一”，受到了宾客的一致好评，大约有 80% 的宾客都选择使用了这套体系。
此外，APA Stay Here 应用还配备了 AI 赋能的礼宾聊天机器人，让宾客可以直接通过应用向前台提出请求，无需亲自询问工作人员或前往前台。
在早期阶段，酒店业的应用只是其预订网站的简单翻版。APA Resort Co., Ltd. 执行官兼 APA Group Co., Ltd. IT 总监 Kiyoshi Hamamoto 表示：“虽然我们进入市场较晚，但我们从最初起就专注于客户便利性，并以智能手机使用场景为核心设计应用，这让应用收获了广泛的好评。现在，宾客可以通过应用处理入住期间的所有服务，以及退房后的积分管理。”
除了提升宾客体验，APA Hotels 还利用移动应用来简化酒店运营，如客房服务和前台服务。以往依赖纸质记录的传统操作，如追踪客房状态、管理失物招领和簿记，均已转化为应用，并通过 API 连接到后端系统。这种从物理到数字化的转变，显著提高了运营效率。
借力专家服务和支持，加强 API 安全防护
对于服务世界各地的不同宾客、环境复杂的酒店业而言，IT 服务的安全是重中之重。随着网络攻击日渐复杂和频繁，保护个人信息变得尤为重要。APA Group 一直在尽力强化其安全措施，例如使用 Akamai 的服务来抵御 DDoS 攻击。
然而，APA Hotels 在通过应用成功实现流程数字化的同时，也带来了一个新的攻击面：用于支持应用程序与公司间协作的 API。近年来，酒店运营日渐多元化、去中心化，依赖越来越多的系统和第三方服务。因此，API 数量不断增加，重要程度也越来越高，成为了酒店基础架构的重要组成部分。与此同时，针对 API 的网络攻击也在持续增加，实施适当的安全措施已经刻不容缓。
尽管 APA Hotels 收集了 API 通信日志，但庞大的数据量导致其难以分析，无法人工检测攻击迹象。虽然安全企业始终在努力加强其系统，但对个人的要求也一直在提高。Hamamoto 及其团队希望大幅度加强 API 安全性，从而做到不仅保护客人，还能保护那些在事件发生时首当其冲的酒店员工。
Hamamoto 表示：“直观展示 API 活动是关键。我们需要的不仅仅是清晰易读的日志，还需要由熟悉 API 通信的安全专家打造的视图。如果能清晰识别出重点关注区域，我们就能更轻松地与开发应用程序和 API 的供应商协作。”
考虑到未来服务和 API 的增长，Hamamoto 选择了 Akamai API Security 来提供专业的 API 保护。
APA Group 长期依赖于 Akamai 的安全解决方案，包括 WAF 和 DDoS 防护，并始终珍视 Akamai 技术的可靠性与优质支持服务。选择 API Security 的决定性因素是它不仅具备监测能力和日志分析能力，还能与现有安全服务无缝协作，从而有效阻止攻击并增强整体安全措施。
Hamamoto 解释说：“我最欣赏 Akamai 的一点在于其支持服务。安全问题往往错综复杂，很难找到真正了解细节的专家。然而，Akamai 弥补了我们的不足，在帮助我们快速应对攻击方面发挥了重要的战略作用。API Security 研讨会对于我们特别宝贵，帮助我们了解了攻击者的视角。最终，我们团队中的更多成员开始关注安全问题，这是巨大的收获。”
直观呈现隐形的威胁，提高安全意识
实施 API Security 带来的最大益处之一是，用户现在可以看到先前未曾注意到的威胁迹象。例如，在 Web 服务领域，“404”错误十分常见，也往往会被忽视。有了 API Security，APA Group 可以直观呈现 404 错误背后的深层原因，并检测到攻击迹象。
人们往往将 API Security 与其他供应商提供的标准漏洞评估服务相提并论。然而，在结果表明“未发现问题”或是渗透测试失败时，只会给人留下尚存不确定之处的感觉。API Security 的一大主要优势在于其直观呈现活动的能力，其呈现方式允许安全团队确定是否已经审视关键领域，是否发现了任何风险。它还解决了追踪大量日志数据的挑战。Hamamoto 指出：“许多技术和产品都能直观呈现日志，但很少有技术和产品能向我们展示真正重要的信息。”
Hamamoto 还说：“看到 API Security 仪表盘时，我才意识到通过 API 交换的信息量究竟有多大。API 很容易被忽视，但现在我们清晰了解了保护它们的重要性。API 安全性可能相当复杂，但 Akamai 解决方案的界面易于理解，降低了门槛。”
Zero Trust 架构的概念对于确保 API 安全同样重要。用于连接旅行社等合作伙伴系统的私有 API 可能看似安全。然而，只要进入合作伙伴网络内部，它们就可能被利用，成为攻击的切入点。Hamamoto 说：“攻击可能来自任何地方，可能会瞬间发生。因此，拥有能够立即直观呈现任何攻击并保护我们宝贵的信息资产、业务和宾客的系统至关重要。”
APA Group 将继续通过进一步改进 APA App 和 APA Stay Here 来提升酒店服务。Hamamoto 最后总结说：“安全性仍然是重中之重。我们致力于不断改进，超越 API 保护，让宾客可以安心使用我们的服务。我们期待 Akamai 持续提供支持，帮助我们识别网络攻击趋势，并提供及时的解决方案和建议。”
APA Group 简介
APA Group 于 1971 年创立于日本石川县，最初以建造定制住宅起家。通过销售独立式住宅、开发公寓，公司逐渐发展成为一家多元化企业，业务范围包括酒店管理和城市开发。目前，它是日本最大的连锁酒店之一，拥有 138,054 间客房（含规划中客房），并积极在海外扩张，尤其是在北美地区。该公司凭借其独特的移动应用程序和入住系统，在酒店业内处于领先地位。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。