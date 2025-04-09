APA Group 是日本规模最大的连锁酒店集团之一，在日本境内外拥有 130,000 多间客房。目前，该集团正致力于实施数字化转型。其面向酒店宾客的 APA App 尤其受欢迎。

APA App 实现了预订、入住和退房的免接触式流程。“一步预订”功能让游客能更轻松地预订其心仪酒店的客房。随后，通过“一秒入住”功能，用户只需在酒店前台扫一下 APA App 中的二维码，就可立即完成入住。最后，通过“一秒退房”功能，宾客只要将客房钥匙放到钥匙箱（快速退房箱）中，即可完成退房流程。这一系列无忧体系统称为“APA 三合一”，受到了宾客的一致好评，大约有 80% 的宾客都选择使用了这套体系。

此外，APA Stay Here 应用还配备了 AI 赋能的礼宾聊天机器人，让宾客可以直接通过应用向前台提出请求，无需亲自询问工作人员或前往前台。

在早期阶段，酒店业的应用只是其预订网站的简单翻版。APA Resort Co., Ltd. 执行官兼 APA Group Co., Ltd. IT 总监 Kiyoshi Hamamoto 表示：“虽然我们进入市场较晚，但我们从最初起就专注于客户便利性，并以智能手机使用场景为核心设计应用，这让应用收获了广泛的好评。现在，宾客可以通过应用处理入住期间的所有服务，以及退房后的积分管理。”

除了提升宾客体验，APA Hotels 还利用移动应用来简化酒店运营，如客房服务和前台服务。以往依赖纸质记录的传统操作，如追踪客房状态、管理失物招领和簿记，均已转化为应用，并通过 API 连接到后端系统。这种从物理到数字化的转变，显著提高了运营效率。