©2025 Akamai Technologies
商业信贷现代化
RDC.AI 正在利用 AI 赋能的决策平台重新定义商业借贷服务。银行可以实施其平台，在数据的支持下实现更高效、更精准的决策。然而，随着公司的快速发展，客户和监管机构的期望也日益提高。为了自信且安全地实现扩展，RDC.AI 需要企业级的保护，同时也要保证不超出预算、不降低效率。借助 Akamai 的网络安全解决方案，RDC.AI 降低了数字足迹、实施了 Zero Trust 访问并加强了合规态势，同时为金融服务业客户的安全采用提供了有力支持。
通过面向银行的现成 AI 平台杜绝“黑箱”模式
RDC.AI 通过透明、可解释的机器学习技术推动金融风险建模革新。他们并未采用神秘莫测的“黑箱”模式，而是为银行提供了一个专门设计的统一平台，致力于支持清晰度、合规性和信心。其经验证的解决方案附带 AI 赋能的客户组合管理和借贷决策工具，有着银行可以轻松理解和解释的特点，从而支持银行以数据为导向，制定更明智的商业借贷决策。
RDC.AI 的平台绝非只能生成简单的“是/否”输出结果，而是能帮助金融机构制定微妙的借贷相关决策。RDC.AI 首席信息安全官 Kevin Tham 博士表示：“如果有人申请 8 万美元的贷款，根据风险参数，数据或许会表明 6.5 万美元的借贷额度更为合理，而且能准确解释原因。”
现有安全解决方案的局限性
随着 RDC.AI 不断成长，从初创企业发展为大规模企业，其安全模型必须与时俱进，以应对更高的复杂度并满足客户期望。该公司最初利用 AWS 来为每个客户环境管理虚拟私有云。但随着业务的发展，在安全地扩大规模的同时保持成本效率和运营简单性变得愈发困难，尤其是考虑到运行单租户环境和处理高级安全配置的要求。
与此同时，RDC.AI 此前用于支持客户和员工访问内部资源的传统 VPN 已经跟不上公司发展的步调。维护 VPN 基础架构增加了运营开销和复杂性。Tham 表示：“当时，停止运行我们自己的访问解决方案的时机已经成熟了。”
他继续说道：“此外，随着业务发展，我们遇到了一个转折点。我们需要具备扩展能力，又不会造成成本曲线直线上升的解决方案。”
Akamai：大规模项目实证，助力增长之选
Tham 评估了 Fastly、Cloudflare 和 Akamai。此前在澳大利亚大型企业（如澳洲航空和 Woolworths 集团）使用 Akamai 的经验，让他对 Akamai 在不影响性能或控制能力的前提下处理企业级需求的能力充满信心。他说：“我并不需要太多的说服，因为我原本就知道它行之有效。此外，我们需要一种不会随着客户增加而导致成本指数级增长的解决方案。Akamai 做到了。”
如今，RDC.AI 使用三种 Akamai 解决方案来保护其技术堆栈的每一层：Akamai App & API Protector、Akamai Enterprise Application Access 和 Akamai Secure Internet Access。Tham 表示：“Akamai 是一个备受信赖的品牌，这让我们与客户的沟通更加轻松愉快。”
借助 Zero Trust 访问缩小入侵的“爆炸半径”
App & API Protector 负责保护 RDC.AI 的平台和面向客户的 API，但除此之外，Akamai 还为 Tham 的团队提供了一种比 VPN 更出色的访问模型。正如 Tham 所说：“使用传统 VPN 时，只要进入环境，就能获得整个环境的访问权限。一旦设备遭到入侵，这会增加入侵的‘爆炸半径’。Akamai Enterprise Application Access 控制了这方面的风险。”
RDC.AI 使用 Enterprise Application Access 来保护其 Genesis Studio 的入口，这是一个为客户数据科学家提供的基于 Web 的环境，功能非常强大。基础架构团队还使用该 Akamai 解决方案，实现对选定云工作负载的安全 SSH 访问，消除了运行和维护自有 VPN 服务器的需要。
Tham 说：“过去，即便用户只需要访问一个 Web 应用程序，我们也要为其提供 VPN 访问权限。这就像是让用户带着手榴弹去钓鱼。现在的解决方案无缝、安全，而且要优雅得多，不需要用户多次登录。”
更少攻击面，更高安全性
除了采用 Zero Trust 之外，Tham 还希望缩小 RDC.AI 面向互联网的暴露面。Tham 说：“我们提供的是 B2B 服务，通过云交付服务时，就不需要将自身的环境暴露在风险之中。我的梦想是，在有人扫描 RDC.AI 时，只能看到 Akamai。”
在 Akamai 为 RDC.AI 平台提供保护后，这一愿景如今已成为现实。Tham 解释说：“有了 Akamai 的保护，攻击者会三思。而且我确信，即使他们企图攻击，Akamai 也能抵御攻击，更能伴随我们的成长扩展。”
Tham 继续说道：“甚至渗透测试人员都评论说：‘你们能把 Akamai 关掉吗？它有些妨碍测试。’从安全角度来说，这绝对是赞美。”
加强控制措施，满足审计要求
RDC.AI 使用 Akamai Secure Internet Access Enterprise 作为 Rapid7 端点和电子邮件保护工具的补充，在“始终在线”的办公环境中提供 Web 代理和恶意软件防御。Akamai 强大的安全防护功能让他们能更轻松地扫清审计障碍。Tham 说：“我们没有数据中心，采用纯云原生模式。审计人员通常预期会有 Web 代理，而 Secure Internet Access Enterprise 让我们不必为说明控制措施而多费口舌。”
Akamai 还提供了 RDC.AI 客户期待信誉保证。Tham 表示：“通过使用广受大型银行信任的安全工具，我们的客户倍感安心。有一家银行在得知我们使用 Akamai 的服务后，就没再问过任何问题，我觉得这件事本身就说明了一切。”
尽管没有监管要求，但 RDC.AI 依然自觉地维护 SOC 1、SOC 2 和 ISO 27001 认证。他解释说：“我们的团队只有 65 个人，但我们的能力远超团队体量。Akamai 帮助我们实现了客户期待的那种银行水准的控制能力，这就是建立信任的合理之道。”
经济高效、自信无畏地实现扩展
Tham 的团队开始测试 Akamai TrafficPeak，以获取使用模式的可见性，并优化入站/出站流量。Tham 说：“流量是真正会造成高昂成本的元素。TrafficPeak 帮助我们的工程团队识别使用趋势，并指出潜在问题。”
在被要求总结 Akamai 提供的价值时，Tham 表示：“我们是一家飞速发展的 AI 公司，需要处理敏感客户数据和高风险业务决策，Akamai 提供了能满足我们扩展需求的强大安全性。这意味着我可以专注于支持业务增长，不必时刻警惕安全风险。”
Tham 还鼓励其他初创企业和大规模企业考虑使用 Akamai 解决方案。他总结说：“大家最初选择的多是 AWS 解决方案，但 AWS 解决方案会逐渐变得非常昂贵。他们可能认为 Akamai 解决方案费用高昂，但随着规模的扩展，很可能会发现，它反而更具成本效益。”
RDC.AI 简介
RDC.AI 帮助银行挖掘更深入的客户洞察、改善信贷绩效并建立更强大的客户组合。通过将复杂数据转化为切实可行的情报，我们支持借贷机构在运营中保持清晰视野，自信决策，并以高效、规模化的方式交付成果。
我们的单平台解决方案基于可解释的 AI 构建，助力银行超越传统系统，迈进速度、透明度和创新的新时代。从发起到监控，RDC.AI 为借贷业务周期的每一步注入一致性、智能和可信度。因为了解的资讯越多，您就越能有所作为，为成长提供更充沛的动能。有关更多信息，请访问 www.rdc.ai。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。