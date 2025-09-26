随着 RDC.AI 不断成长，从初创企业发展为大规模企业，其安全模型必须与时俱进，以应对更高的复杂度并满足客户期望。该公司最初利用 AWS 来为每个客户环境管理虚拟私有云。但随着业务的发展，在安全地扩大规模的同时保持成本效率和运营简单性变得愈发困难，尤其是考虑到运行单租户环境和处理高级安全配置的要求。

与此同时，RDC.AI 此前用于支持客户和员工访问内部资源的传统 VPN 已经跟不上公司发展的步调。维护 VPN 基础架构增加了运营开销和复杂性。Tham 表示：“当时，停止运行我们自己的访问解决方案的时机已经成熟了。”

他继续说道：“此外，随着业务发展，我们遇到了一个转折点。我们需要具备扩展能力，又不会造成成本曲线直线上升的解决方案。”