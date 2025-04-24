EZDRM 通过其全托管服务化繁为简，使强大的 DRM 技术能够为服务运营商和内容所有者所轻松驾驭。EZDRM 联合创始人兼首席运营官 Olga Kornienko 表示：“DRM 不仅关乎内容保护，更关乎通过全球反盗版行动守护收益。”

如今，其云端 DRMaaS 已全面向所有 Akamai 客户开放。通过利用全球分布广泛的云计算平台 Akamai Cloud，服务运营商和内容所有者能够安全高效地向多设备用户传输优质内容。

通过与 Akamai 的边缘编码器和打包器的深度集成，EZDRM 可提供极速、低延迟的流媒体服务。此外，通过优化视频工作流并将内容部署至更靠近最终用户的位置，该方案还能有效降低潜在安全风险。Kornienko 表示：“由 Akamai Cloud 赋能的边缘安全解决方案，使我们能够为大型活动直播提供尖端流媒体服务。”