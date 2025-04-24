©2025 Akamai Technologies
我们珍视那些能助力我们抵御威胁的合作伙伴，而 Akamai 正是帮助我们保护内容并推动行业发展的完美盟友。联合创始人兼首席运营官 Olga Kornienko
提供数字版权管理即服务
20 多年来，EZDRM 始终专注于提供经济高效、用户友好且易于集成的数字版权管理 (DRM) 安全解决方案。自首创“数字版权管理即服务”(DRMaaS) 这一概念以来，该公司已成功助力众多企业开拓收入来源，并同时保障其内容与商业模式的安全。作为 Akamai 合格计算合作伙伴 (QCP)，该公司通过基于 Akamai Cloud 推出云原生 DRMaaS 解决方案，实现了服务能力的全面升级。
面向未来，全面优化流媒体体验
EZDRM 通过其全托管服务化繁为简，使强大的 DRM 技术能够为服务运营商和内容所有者所轻松驾驭。EZDRM 联合创始人兼首席运营官 Olga Kornienko 表示：“DRM 不仅关乎内容保护，更关乎通过全球反盗版行动守护收益。”
如今，其云端 DRMaaS 已全面向所有 Akamai 客户开放。通过利用全球分布广泛的云计算平台 Akamai Cloud，服务运营商和内容所有者能够安全高效地向多设备用户传输优质内容。
通过与 Akamai 的边缘编码器和打包器的深度集成，EZDRM 可提供极速、低延迟的流媒体服务。此外，通过优化视频工作流并将内容部署至更靠近最终用户的位置，该方案还能有效降低潜在安全风险。Kornienko 表示：“由 Akamai Cloud 赋能的边缘安全解决方案，使我们能够为大型活动直播提供尖端流媒体服务。”
与 Akamai 合作的优势
与 Akamai 合作是一个顺理成章的决定。Kornienko 解释道：“Akamai Cloud 提供了卓越的可扩展性和低延迟性。”除了 Akamai 稳固的市场声誉及其对开放标准的坚定承诺（这与 EZDRM 反对技术绑定的理念高度契合）之外，此次合作还让我们能够借助 Akamai 专业的销售团队。她继续说道：“我们能借此洞察新的增长机遇，并在关键领域充分发挥我们解决方案的价值。”
快速响应客户需求
巴西最大的视频流媒体平台 Globoplay，正是 EZDRM 与 Akamai 合作成果的受益客户之一。作为拥有超 2200 万月活用户、并在 2023 年完成 60 亿小时内容播放的平台，Globoplay 急需将其 DRM 系统从本地部署快速迁移至 SaaS 模式。EZDRM 仅用三周便完成了整体迁移，比原定一个月的紧张周期还要提前。
Kornienko 表示：“在 Akamai 的支持下，我们得以在边缘节点快速部署 Linode（现 Akamai Cloud）服务器。如今客户上线延迟从原来的 200-300 毫秒大幅缩减至 50 毫秒。我们的响应速度提升了五倍，这简直令人难以置信。”
引领流媒体商业模式的未来变革
展望未来，EZDRM 并不满足于仅仅提升响应速度。凭借 Akamai 的超低延迟与全球分布式平台，实时竞猜、远程内容分发等新型商业模式已成为可能。正如 Kornienko 所言：“Akamai 帮助我们更快、更远地传输内容，即便在极端偏远地区也能实现，同时确保符合内容来源与真实性联盟等全球标准。”
EZDRM 简介
EZDRM 为您提供简单高效的一站式解决方案，助力视频内容实现版权保护与商业价值变现。EZDRM 是最早将提供 DRM 服务作为其业务核心的原创公司之一。自从首创“数字版权管理即服务”(DRMaaS) 这一概念以来，在过去的 20 余年间，EZDRM 持续推动视频流业务从昔日的技术边缘领域，发展成为当今新闻和娱乐产业的主导力量。EZDRM 解决方案非常适合用于直播、点播、可下载及离线视频服务的全球安全分发，它能有效消除专有集成与格式兼容方面的顾虑。EZDRM 是一家专注于简化数字版权管理的公司。ezdrm.com
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在全球分布广泛的平台上提供高性能和经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog