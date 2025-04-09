通过利用 Akamai 世界一流的分布式基础设施，Linebreak 正引领实时业务能力和边缘计算的未来。例如，Akamai Cloud 使 Linebreak 能够为客户提供强大的解决方案，而无需被复杂的基础设施管理所拖累。

其中一个例子是由 Akamai Cloud 驱动的 Linebreak 加速器中心。在这里，企业可以尝试新技术，并将其无缝整合到现有流程中，从而释放新的效率潜力。

"Akamai Cloud 完全满足我们的需求"，Miah 表示。“我们的 DevOps 团队受益于一个直观的平台，可轻松扩展，而 Linode Kubernetes Engine 解决方案则让定义所需的计算组件变得简单。我发现监控资源使用和工作负载非常直观简单。"