©2025 Akamai Technologies
Linebreak 的创新愿景
在 AI 时代，Linebreak 通过拥抱分布式数据与智能，已崭露头角，成为引领企业迈向实时业务的先锋。凭借对分布式边缘到云解决方案的专注，这家专业服务提供商助力现代企业充分运用实时智能，实现更深入的洞察与更优的决策。Linebreak 借助 Akamai 的解决方案，帮助企业以前所未有的速度感知、响应并快速发展。
释放边缘优势
Linebreak 首席执行官 Dolo Miah 表示："企业本质上是分布式的，如果过度依赖集中式云，它们很难实现实时化。"这些企业面临的挑战包括延迟、高成本和低效率。Linebreak 主张企业采用分布式方法，让其基础设施与分布式业务运营相匹配，同时辅以云端支持。
为了实现这一愿景，Linebreak 需要一个能够理解分布式计算与边缘技术如何革新企业决策方式的合作伙伴。
于是，Akamai 强势登场凭借将计算能力推向决策节点的能力，Akamai 成为了理想的合作伙伴。
通过分布式基础设施加速创新
通过利用 Akamai 世界一流的分布式基础设施，Linebreak 正引领实时业务能力和边缘计算的未来。例如，Akamai Cloud 使 Linebreak 能够为客户提供强大的解决方案，而无需被复杂的基础设施管理所拖累。
其中一个例子是由 Akamai Cloud 驱动的 Linebreak 加速器中心。在这里，企业可以尝试新技术，并将其无缝整合到现有流程中，从而释放新的效率潜力。
"Akamai Cloud 完全满足我们的需求"，Miah 表示。“我们的 DevOps 团队受益于一个直观的平台，可轻松扩展，而 Linode Kubernetes Engine 解决方案则让定义所需的计算组件变得简单。我发现监控资源使用和工作负载非常直观简单。"
在边缘释放经济高效的 AI 推理能力
这一合作关系最显著的成果之一，是将 AI 带到边缘 — 紧贴数据生成地和关键决策点。"边缘计算的整合使 Linebreak 及其客户能够充分发挥 AI 的潜力"，’Miah 解释道。
传统的 AI 处理依赖集中式模型，由于数据需要在云端传输往返，常常导致延迟和低效率。通过将工作负载部署在企业运营地点更接近的位置，Akamai 与 Linebreak 使企业能够实时感知并响应事件。
Miah表示：“Akamai使我们能够将工作负载移至更靠近数据源的位置，从而降低了计算和存储成本。”“Akamai 使我们能够将工作负载更靠近数据源，从而降低计算和存储成本，”Miah 说道。因此，企业可以利用更经济的计算资源，同时不影响性能或安全性。
用韧性构建面向未来的能力
一些企业质疑边缘计算和分布式计算是否能够达到传统集中式云解决方案的安全性和可靠性。Linebreak 帮助企业将边缘解决方案整合到现有的安全性与韧性框架中。“我们确保企业能够安全地充分利用边缘计算和分布式计算所带来的性能与洞察，”Miah 说道。
助力业务迈向新高度
Akamai 全球分布的基础设施让业务可扩展性达到了新的高度。Linebreak 服务于从快速发展的零售业到全球制造业的各类行业，而 Akamai 支持各种类型和规模企业的能力至关重要。企业可以实时扩展计算需求，以应对需求波动，同时享受更具韧性和灵活性的基础设施带来的优势。
“Akamai 最让我感到兴奋的是其前瞻性的理念，”Miah 解释道。"通过投资新技术与能力，它将推动我们业务增长，并助力客户实现新的突破。”
通过预测性维护与监控革新制造业
其中一个例子是 Linebreak 利用 Akamai 分布式云计算能力的 AI 驱动预测性维护与监控解决方案。“意外停机每小时可能让制造商损失高达 200 万美元。"我们的先进预测性维护解决方案利用边缘 AI 监控工厂中的关键设备，"Miah 解释道。“该解决方案能够在潜在问题导致高额停机之前进行检测，并主动安排维护，帮助企业在故障发生前预防设备损坏。”
好处不止于此。借助 Akamai 的分布式云计算能力，Linebreak 可以汇总并分析来自工厂乃至不同区域的多台设备数据。这使得对整体运营状况的关联分析更加深入，并获得更深层的洞察。此外，生成式 AI 的整合支持工厂操作人员，减轻认知负担，并帮助他们更快做出更智能的决策。
塑造未来，今天开始
从实时数据处理和边缘 AI 到成本效率与可扩展解决方案，Linebreak 与 Akamai 的合作正帮助各组织应对 AI 时代的各种挑战。这也使他们能够创造新的收入。
以零售业为例，超个性化体验得到了显著升级。零售商可通过即时分析购物者的位置、浏览行为与购买意图，在最合适的时刻提供个性化优惠，当场创造新的收入机会。
“作为合作伙伴，Akamai 深谙长远之道。其专注于分布式云计算和 AI 的战略，与我们及客户的发展方向完全契合，”Miah 总结道。
Linebreak 简介
Linebreak 是一家专业系统集成商，帮助企业在动态分布的世界中成为实时业务并蓬勃发展。我们助力企业在各处运用 AI，从边缘到云端，实现实时决策与行动。结合设计思维工程、独特技术生态和解决方案加速器，我们数天内即可实现业务价值。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在全球分布广泛的平台上提供高性能和经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。