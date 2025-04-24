在爆发新冠疫情的两年里，台湾的许多行业都受到了打击或被迫转型。但是，有两个行业却在蓬勃发展：电商和网络游戏。只要向世界各地的手机网络游戏或棋盘游戏的玩家提及“Lineage”或“Lineage M”，他们就会认出这个名字。这些游戏之所以流行，Gamania Digital Entertainment 功不可没。这是一家拥有不到 30 年商业经验的公司，收入超过 100 亿新台币。云运营和交易是企业业绩的关键，但该公司是如何持续取得成功的？

Ding 记得 10 多年前，他在 Gamania Digital Entertainment 担任技术总监，那时这家公司正处于游戏行业的最前沿。当时许多公司正在考虑扩展计算机设备或更新软件方面的信息安全，而 Gamania Digital Entertainment 则已经在打击黑客了。这一挑战迫使 Gamania 与国外一些知名的信息安全公司联手，这使该公司比同行业的其他公司更早地获得了对抗黑客攻击的知识和技能。

Ding 强调，Gamania Digital Entertainment 是一家完全采用虚拟运营的游戏公司。云端的游戏稍有差错，就会对运营和收入产生直接且严重的影响。因此，该公司全力以赴支持和投资其信息安全部门。2009 年，Gamania Digital Entertainment 成立了 Digicentre 研发子公司。四年后，Digicentre 也开始正式向外部公司提供信息安全服务。这是其运营方面的一大飞跃，使其从过去的第一方角色，转变为值得信赖的合作伙伴和第三方信息安全服务提供商。