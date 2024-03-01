Bewältigen Sie die Herausforderungen in Compliance und Cybersicherheit mithilfe von Zero Trust

Das Zero-Trust-Modell ist ein strategischer Cybersicherheitsansatz. Es ersetzt das traditionelle Paradigma der Cybersicherheit, bei dem Nutzer, Geräte und Anwendungen innerhalb des Unternehmensnetzwerks implizit vertrauenswürdig sind. Bei einem Zero-Trust-Ansatz werden Nutzer, Geräte und Anwendungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens bei jeder Zugriffsanfrage auf IT-Ressourcen authentifiziert und autorisiert.

Vor dem Hintergrund von Remotearbeit, Cloud Computing und BYOD ist der herkömmliche Netzwerkperimeter buchstäblich überholt. Zero-Trust-Sicherheit trägt dazu bei, Cyberbedrohungen zu stoppen und die potenzielle Reichweite erfolgreicher Cyberangriffe zu begrenzen.

Von den Prinzipien von Zero Trust profitieren

Die Grundsätze von Zero Trust können sowohl für Compliance- als auch für Cybersicherheitsprogramme von unschätzbarem Wert sein.

Niemals vertrauen; immer überprüfen

Der Ausgangspunkt von Zero-Trust-Sicherheitslösungen ist, dass jede Zugriffsanfrage schädlich sein kann und jede Anfrage eine konstante Authentifizierung und Autorisierung erfordert. Daher ist es wichtig, sich an folgendes Motto zu halten: „Niemals vertrauen; immer überprüfen“

Zugriff mit den geringstmöglichen Berechtigungen

Mit einem Zero-Trust-Framework werden Umfang und Dauer des Zugriffs so weit wie möglich minimiert. Durch Zugriff mit den geringstmöglichen Berechtigungen wird verhindert, dass Nutzer mit Zugriffsberechtigungen auf bestimmte Ressourcen auch auf andere Teile des Netzwerks zugreifen können.

Multi-Faktor-Authentifizierung

Ein Zero-Trust-Ansatz erfordert eine umfangreiche Identitäts- und Zugriffsverwaltung für Nutzer und Geräte. Multi-Faktor-Authentifizierung unterstützt Zero Trust, denn Nutzer müssen sich auf mindestens zwei Arten identifizieren. Das umfasst Passwörter, Einmalpasswörter, biometrische Scans, Tokens und andere Formen der Verifizierung.

Kontinuierliche Überwachung

Anstatt auf Angriffe zu reagieren, wenn diese bereits im Gange sind, setzen Zero-Trust-Frameworks auf kontinuierliche Überwachung des Sicherheitsstatus und der Konfiguration von Netzwerken und Geräten zur Suche nach Anzeichen von Datenschutzverletzungen, um eine schnellere Abwehr und Reaktion auf Vorfälle zu ermöglichen.

Mikrosegmentierung

Mikrosegmentierung bedeutet die Segmentierung eines Netzwerks in kleinere Teile – einschließlich einzelner Workloads, virtueller Maschinen, Anwendungen und Betriebssysteme –, sodass Sicherheitsteams für jeden Bereich nutzerdefinierte Sicherheitsrichtlinien implementieren können, die East-West-Traffic über Server und Anwendungen hinweg begrenzen.

Dieser detaillierte Ansatz bietet bessere Einblicke in potenziell schädlichen Traffic innerhalb des Netzwerks, blockiert Angriffe, die auf lateralen Netzwerkbewegungen basieren und hilft Sicherheitsteams, potenziell verdächtiges Verhalten, das auf einen Angriff hinweisen könnte, schnell zu erkennen.

Vorteile von Zero Trust und Mikrosegmentierung für Compliance und Cybersicherheit

Zero Trust und Mikrosegmentierung bieten erhebliche Vorteile für Compliance und Cybersicherheit.

Datensicherheit und Datenschutz. Viele rechtliche Vorgaben erfordern zuverlässige Datenschutzmaßnahmen. Zero Trust und Mikrosegmentierung unterstützen die Compliance, da der Zugriff auf sensible Daten streng kontrolliert und überwacht werden kann.

Umfangreiche Nutzerzugriffskontrolle. Eine Zero-Trust-Architektur forciert die strengen Authentifizierungs- und Autorisierungsprotokolle, die viele Compliance-Vorschriften erfordern.

Kontinuierliches Überwachen und Reporting. Zero-Trust-Netzwerke überwachen und protokollieren kontinuierlich Zugriff und Aktivitäten und helfen, Sicherheitsvorfälle schneller zu erkennen und darauf zu reagieren – eine wichtige Voraussetzung für rechtliche Compliance.

Risikomanagement. Zero Trust und Mikrosegmentierung dienen der Identifizierung und Abwehr von Risiken, denn sie validieren kontinuierlich jeden Aspekt digitaler Interaktionen und erfüllen proaktiv gesetzliche Anforderungen zu Risikobewertung und -management.

Umgang mit internen Bedrohungen. In Bezug auf Vorschriften, die den Schutz vor internen Bedrohungen betreffen, wird durch das Prinzip der geringstmöglichen Berechtigungen sichergestellt, dass jeder Nutzer nur Zugriff auf die Ressourcen hat, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind. Dadurch wird das Risiko durch schädliche Insider verringert.

Segmentierung von Compliance-Umgebungen. Durch Mikrosegmentierung zur Unterteilung von Netzwerkressourcen in kleinere Sicherheitskontrollbereiche erfüllt Zero-Trust-Sicherheit die Vorschriften, nach denen bestimmte Daten von anderen Teilen der IT-Infrastruktur isoliert werden müssen.

Verwaltung von Anbietern und Drittanbietern: Zero-Trust-Prinzipien gelten für alle Nutzer – auch für Anbieter und Drittanbieter – und helfen Unternehmen dabei, die Compliance mit Gesetzen, die eine strenge Kontrolle der Sicherheit der Lieferkette erfordern, zu gewährleisten.

