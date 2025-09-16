Aus dem Weg, DDoS: Jetzt ist das Zeitalter von Distributed Denial of Defense (DDoD)

Seit 2024 sind DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) äußerst raffiniert:

DDoS-Angriffe mit mehreren Vektoren, mehreren Zielen und KI-basierten Technologien sondieren vorhandene Abwehrmechanismen, identifizieren Schwachstellen und orchestrieren dann Angriffe, die die DDoS-Abwehrlösung deaktivieren – und hierdurch ist eine Distributed Denial of Defense (DDoD) entstanden.

Volumetrische DDoS-Angriffe, die einfach aufgebaut sind und oft nur einen Vektor umfassen, lassen sich leicht mit selbstverwalteten, rein autonomen Lösungen abwehren.

Ausgeklügelte DDoS-Angriffe haben fast nie ein hohes Volumen. Diese Arten von Angriffen erfordern eine ausgereifte DDoS-Abwehrlösung, die durch die Intelligenz von Sicherheitsexperten und eine starke Netzwerksicherheit ergänzt wird.

DDoS-Verteidigungsplattformen, die Ressourcen und Kapazitäten gemeinsam mit Netzwerken zur Inhaltsbereitstellung (Content Delivery Networks, CDNs) und anderen Sicherheitslösungen teilen, scheitern oft angesichts ausgefeilter DDoS-Angriffe.

Netzwerksicherheitsexperten müssen ihre aktuelle Sicherheitsstrategie mit dem Reifegradmodell der DDoS-Abwehr vergleichen und Möglichkeiten erkunden, ihre Sicherheit zu steigern.

In der Landschaft der DDoS-Angriffe besteht eine echte Divergenz: Auf der einen Seite berichten einige Anbieter regelmäßig über schlagzeilenträchtige DDoS-Angriffe, bei denen es sich häufig um einfache, einfach abzuwehrende Angriffe mit nur einem Vektor handelt, z. B. UDP-Floods. Verfügen diese Angriffe über ein hohes Volumen? Ja, natürlich!

Auf der anderen Seite nutzen gut ausgestattete Cyberkriminelle Botnets, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet of Things (IoT) basiert, um hoch ausgefeilte DDoS-Angriffe zu koordinieren. Die Betonung liegt hierbei auf „ausgefeilt“.

Das war die Natur moderner DDoS-Angriffe. Dabei handelt es sich häufig um DDoS-Angriffe mit mehreren Vektoren und mehreren Zielen (mehrere IP-Adressen), die KI-fähige Tools nutzen, um Ihre Abwehrmechanismen zu sondieren, Schwachstellen zu identifizieren und einen Angriff zu starten, der oft die DDoS-Schutzlösung selbst deaktiviert, bevor er Ihre digitale Infrastruktur außer Gefecht setzt.

Damit sind wir ins Zeitalter der Distributed Denial of Defense (DDoD) eingetreten.