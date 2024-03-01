Enfrente os desafios de conformidade e cibersegurança com Zero Trust

O modelo Zero Trust é uma abordagem estratégica para a cibersegurança. Ele desafia o paradigma tradicional de cibersegurança no qual usuários, dispositivos e aplicações dentro da rede corporativa são implicitamente confiáveis. Com uma abordagem Zero Trust, os usuários, dispositivos e aplicações dentro e fora da organização devem ser autenticados e autorizados para cada solicitação de acesso aos recursos de TI.

À medida que o trabalho remoto, a computação em nuvem e o BYOD (Traga seu Próprio Dispositivo) tornam o perímetro de rede tradicional praticamente obsoleto, a segurança Zero Trust ajuda a impedir as ameaças à cibersegurança e a limitar o raio de ataques cibernéticos bem-sucedidos.

Beneficie-se dos princípios do Zero Trust

Os princípios-chave do modelo Zero Trust podem ser inestimáveis tanto para programas de conformidade quanto de cibersegurança.

Nunca confie, sempre verifique

As soluções de segurança Zero Trust presumem que cada solicitação de acesso pode ser mal-intencionada e que cada solicitação requer autenticação e autorização constantes. Por isso, é importante lembrar-se do lema: "Nunca confie, sempre verifique."

Acesso com privilégio mínimo

Sob uma estrutura Zero Trust, o escopo e a duração do acesso são minimizados tanto quanto possível. O acesso com privilégio mínimo impede que os usuários com permissão acessem determinados recursos de outras partes da rede.

Autenticação multifator

Uma abordagem Zero Trust requer um gerenciamento robusto de identidade e acesso para usuários e dispositivos. A autenticação multifator suporta o Zero Trust ao exigir que os usuários forneçam pelo menos duas formas de identificação, incluindo senhas, senhas de uso único, verificações biométricas, tokens e outras formas de verificação.

Monitoramento contínuo

Em vez de responder a ataques após ocorrerem, as estruturas Zero Trust monitoram continuamente a postura de segurança e a configuração de redes e dispositivos para procurar sinais de violações de dados, permitindo maior rapidez na mitigação e resposta a incidentes.

Microssegmentação

A microssegmentação segmenta uma rede em partes menores, incluindo cargas de trabalho individuais, máquinas virtuais, aplicações e sistemas operacionais, para que as equipes de segurança possam implementar políticas de segurança personalizadas para cada área que limitam os tipos de tráfego leste-oeste entre servidores e aplicações.

Essa abordagem granular oferece maior visibilidade do tráfego possivelmente mal-intencionado dentro da rede, bloqueia ataques com base em movimento laterale ajuda as equipes de segurança a identificar com rapidez comportamentos potencialmente suspeitos que possam sinalizar um ataque.

Benefícios do Zero Trust e da microssegmentação para conformidade e cibersegurança

O Zero Trust e a microssegmentação oferecem benefícios significativos para conformidade e cibersegurança.

Segurança e privacidade de dados. Muitas estruturas regulatórias exigem medidas robustas de proteção de dados. O Zero Trust e a microsegmentação oferecem suporte à conformidade, ao permitir que o acesso a dados confidenciais seja rigorosamente controlado e monitorado.

Forte controle de acesso. Uma arquitetura Zero Trust reforça os protocolos robustos de autenticação e autorização exigidos por muitos regulamentos de conformidade.

Monitoramento e relatórios contínuos. As redes Zero Trust monitoram e registram continuamente o acesso e as atividades, além de ajudar a identificar e responder a incidentes de segurança com mais rapidez, um requisito fundamental da conformidade com as normas.

Gerenciamento de riscos. O Zero Trust e a microssegmentação identificam e mitigam os riscos, validando continuamente todos os aspectos das interações digitais e cumprindo de forma proativa os requisitos regulatórios focados na avaliação e no gerenciamento de riscos.

Lidar com ameaças internas. Para regulamentos que exigem proteção contra ameaças internas, o princípio do privilégio mínimo garante que cada usuário tenha acesso somente aos recursos necessários para qualquer tarefa, reduzindo o risco causado por usuários mal-intencionados.

Segmentação de ambientes de conformidade. Ao usar a microssegmentação para dividir os ativos de rede em áreas menores de controle de segurança, a abordagem Zero Trust está em conformidade com as normas que exigem que determinados dados sejam isolados de outras partes da infraestrutura de TI.

Gerenciamento de fornecedores e terceiros: os princípios Zero Trust se estendem a todos os usuários, incluindo fornecedores e terceiros, o que ajuda as organizações a garantir a conformidade com regulamentos que exigem controle rígido sobre a segurança da cadeia de suprimentos.

