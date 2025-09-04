Datenpanne zeigt KI- und API-Schwachstellen in Software-Lieferketten auf

Akamai hat diesen Vorfall auch untersucht, um festzustellen, ob Angreifer OAuth-Token missbrauchen konnten, um auf unsere Salesforce-Instanz zuzugreifen. Wir haben festgestellt, dass nur ein begrenzter Datensatz aus den gespeicherten Service-Support-Tickets betroffen war.

Der Grund für die geringe Auswirkung auf Akamai ist, dass persönliche und sonstige sensible Daten in Support-Tickets 120 Tage nach der Ticketschließung im Rahmen der Datenschutz- und Security-by-Design-Standards automatisch von Akamai gelöscht werden. Darüber hinaus konnten wir keine Anzeichen für einen möglichen Missbrauch dieser Daten feststellen. Wir haben die betroffenen Kunden über den Vorfall informiert.

Dieser Vorfall war auf Salesforce beschränkt. Es waren keine Akamai-Plattformen, -Netzwerksysteme oder -Produktionsdienste betroffen. Es wurden keine Traffic-Daten von Kunden, die auf Akamai-Plattformen verarbeitet wurden, beeinträchtigt. Die betroffene Integration wurde nur innerhalb von Salesforce verwendet und wurde seitdem entfernt.