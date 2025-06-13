API-Sicherheit im Visier der Behörden: Ein Weckruf für CIOs

Jüngste Untersuchungen der Bundesbehörden zu API-bezogenen Datenlecks waren eine Warnung für viele Technologie- und Telekommunikationsunternehmen. In mehreren Fällen nutzten Angreifer schlecht gesicherte API-Endpunkte aus, um Zugriff auf sensible Kundendaten zu erhalten, wodurch kritische Lücken in der Unternehmenssicherheit aufgezeigt und Kontrollen der Behörden ausgelöst wurden.

Da sich APIs über digitale Infrastrukturen hinweg ausbreiten, erwarten staatliche Aufsichtsbehörden, dass Unternehmen mehr tun, um die Daten, die durch diese Schnittstellen fließen, zu schützen.

Für technische CIOs und CISOs zeigen diese Vorfälle die dringende Notwendigkeit zu bewerten, ob ihre derzeitigen API-Sicherheitspraktiken nicht nur zur Risikominderung, sondern auch zur Einhaltung sich entwickelnder Rahmenbedingungen wie dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS v4.0), der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) und dem Digital Operational Resilience Act (DORA) ausreichen.

Wenn Unternehmen das API-Risiko proaktiv in diese Vorschriften einfließen lassen, können sie dem erhöhten Kontrollaufkommen seitens der Bundesbehörden wirksam begegnen.