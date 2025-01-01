X
Kostenlos testen: Schützen Sie Ihre Anwendungen und APIs in wenigen Minuten

Schützen Sie sich vor sich entwickelnden Bedrohungen, ohne Ihre Teams auszubremsen.

Profitieren Sie von leistungsstarkem, automatisiertem Schutz für Webanwendungen und APIs. App & API Protector bietet anpassungsfähige, stets aktive Sicherheit. Starten Sie jetzt Ihre 30-tägige kostenlose Testversion und:

  • Erfahren Sie, wie Sie die OWASP Top 10, DDoS-Angriffe und Zero-Day-Bedrohungen in Echtzeit erkennen und blockieren können
  • Lernen Sie, wie Adaptive Security Engine die Abwehrmaßahmen kontinuierlich aktualisiert – ohne manuelle Abstimmung
  • Entdecken Sie eine intuitive Nutzeroberfläche für die Verwaltung von WAF-, DDoS-, Bot- und API-Kontrollen in verschiedenen Umgebungen

Keine Kreditkarte erforderlich. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten.

Legen Sie mit Ihrer kostenlosen Testversion los, indem Sie: 

  1. Das Formular absenden

  2. Ihre E-Mail-Adresse bestätigen

  3. Sich anmelden und durch die Schritte des Assistenten „Simple Start Onboard“ klicken

Es gelten die Geschäftsbedingungen.

Sie möchten mehr erfahren? Sehen Sie sich jetzt das 30-sekündige Vorschauvideo an, melden Sie sich dann für eine Testversion an und erhalten Sie Zugriff auf dieses 12-minütige Demovideo zu Akamai App & API Protector.

