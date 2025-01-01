Schützen Sie sich vor sich entwickelnden Bedrohungen, ohne Ihre Teams auszubremsen.

Profitieren Sie von leistungsstarkem, automatisiertem Schutz für Webanwendungen und APIs. App & API Protector bietet anpassungsfähige, stets aktive Sicherheit. Starten Sie jetzt Ihre 30-tägige kostenlose Testversion und:

Erfahren Sie, wie Sie die OWASP Top 10, DDoS-Angriffe und Zero-Day-Bedrohungen in Echtzeit erkennen und blockieren können

Lernen Sie, wie Adaptive Security Engine die Abwehrmaßahmen kontinuierlich aktualisiert – ohne manuelle Abstimmung

Entdecken Sie eine intuitive Nutzeroberfläche für die Verwaltung von WAF-, DDoS-, Bot- und API-Kontrollen in verschiedenen Umgebungen

Keine Kreditkarte erforderlich. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten.

Legen Sie mit Ihrer kostenlosen Testversion los, indem Sie: