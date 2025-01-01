X
+1-8774252624
+1-8774252624
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Prova gratuita: proteggete app e API in pochi minuti

Difendetevi dalle minacce in continua evoluzione senza rallentare i team.

Una protezione di app web e API potente e automatizzata. App & API Protector offre una sicurezza adattiva always-on. Avviate subito una prova gratuita per 30 giorni per:

  • Capire come potete rilevare e bloccare i 10 principali rischi per la sicurezza riportati nell'elenco OWASP, gli attacchi DDoS e le minacce zero-day in tempo reale
  • Scoprire come Adaptive Security Engine aggiorna continuamente i sistemi di protezione senza richiedere alcuna regolazione manuale
  • Provare come una singola interfaccia intuitiva sia in grado di gestire i controlli di soluzioni WAF, attacchi DDoS, bot e API nei vari ambienti

Non è richiesta una carta di credito La configurazione richiede pochi minuti.

Iniziate subito la prova gratuita: 

  1. Inviate il modulo

  2. Confermate l'indirizzo e-mail

  3. Effettuate l'accesso e seguite la semplice procedura di onboarding

Offerta soggetta a termini e restrizioni.

Desiderate ulteriori informazioni? Guardate questo breve video di 30 minuti, quindi effettuate la registrazione per richiedere una versione di prova e ottenere l'accesso ad una demo su Akamai App & API Protector della durata di 12 minuti.

