Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Avaliação gratuita: Proteja suas aplicações e APIs em minutos

Defenda-se contra ameaças em evolução sem diminuir a velocidade de suas equipes.

Tenha proteção avançada e automatizada para aplicações web e APIs. O App & API Protector oferece segurança adaptável e sempre ativa. Inicie sua avaliação gratuita de 30 dias e:

  • Veja como detectar e bloquear os riscos do OWASP Top 10, ataques de DDoS e ameaças de dia zero em tempo real
  • Saiba como o Adaptive Security Engine atualiza continuamente as proteções, sem ajuste manual
  • Explore uma interface intuitiva para gerenciar controles de WAFs, DDoS, bots e APIs em todos os ambientes

Não é necessário cartão de crédito. A configuração leva minutos.

Como iniciar sua avaliação gratuita: 

  1. Envie o formulário

  2. Confirme o seu e-mail

  3. Faça login e siga as instruções do assistente Simple Start Onboard

Aplicam-se termos e restrições.

Quer conhecer mais? Assista agora a esta prévia em vídeo de 30 segundos, solicite uma avaliação e obtenha acesso a este vídeo demonstrativo de 12 minutos do Akamai App & API Protector.

