Defenda-se contra ameaças em evolução sem diminuir a velocidade de suas equipes.

Tenha proteção avançada e automatizada para aplicações web e APIs. O App & API Protector oferece segurança adaptável e sempre ativa. Inicie sua avaliação gratuita de 30 dias e:

Veja como detectar e bloquear os riscos do OWASP Top 10, ataques de DDoS e ameaças de dia zero em tempo real

Saiba como o Adaptive Security Engine atualiza continuamente as proteções, sem ajuste manual

Explore uma interface intuitiva para gerenciar controles de WAFs, DDoS, bots e APIs em todos os ambientes

Não é necessário cartão de crédito. A configuração leva minutos.

Como iniciar sua avaliação gratuita: