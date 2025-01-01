X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Essai gratuit : protégez vos applications et vos API en quelques minutes

Protégez-vous contre l'évolution des menaces sans ralentir vos équipes.

Bénéficiez d'une protection puissante et automatisée des applications Web et des API. App & API Protector offre une sécurité continue et adaptative. Commencez votre essai gratuit de 30 jours et :

  • Découvrez comment détecter et bloquer en temps réel les 10 principaux risques selon l'OWASP, les attaques DDoS et les menaces Zero Day
  • Découvrez comment Adaptive Security Engine met à jour constamment les protections, sans réglage manuel
  • Explorez une interface intuitive pour gérer les contrôles WAF, DDoS, de bots et d'API dans tous les environnements

Aucune carte de crédit requise. L'installation prend quelques minutes.

Pour commencer votre essai gratuit : 

  1. Envoyez le formulaire.

  2. Confirmez votre adresse e-mail.

  3. Connectez-vous et suivez l'assistant de démarrage simplifié.

Certaines conditions et restrictions s'appliquent.

Vous en voulez plus ? Regardez cette vidéo de présentation de 30 secondes, puis inscrivez-vous à l'essai et accédez à cette vidéo de démonstration de 12 minutes d'Akamai App & API Protector.

Obtenez votre version d'essai gratuite