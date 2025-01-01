X
Probar Akamai
¿Está sufriendo un ataque?
Prueba gratuita: Proteja sus aplicaciones y API en cuestión de minutos

Defiéndase de las amenazas en constante evolución sin ralentizar a sus equipos.

Disfrute de una protección potente y automatizada de API y aplicaciones web. App & API Protector ofrece una seguridad adaptable e ininterrumpida. Comience la prueba gratuita de 30 días y:

  • Descubra cómo puede detectar y bloquear los 10 principales ataques DDoS según OWASP y las amenazas de día cero en tiempo real
  • Obtenga más información cómo Adaptive Security Engine actualiza continuamente las protecciones, sin necesidad de realizar ajustes manuales
  • Explore una interfaz intuitiva para gestionar los controles de WAF, DDoS, bots y API en todos los entornos

No se requiere tarjeta de crédito. Solo necesitas unos minutos para configurar la solución.

Comience la prueba gratuita hoy mismo: 

  1. Envíe el formulario

  2. Confirme su correo electrónico

  3. Inicie sesión y haga clic en el asistente de incorporación sencilla

Se aplican términos y restricciones.

¿Quieres ver más? Vea este vídeo de 30 segundos y regístrese para obtener una prueba y acceder a este vídeo de demostración de 12 minutos de Akamai App & API Protector.

Consiga una prueba gratuita