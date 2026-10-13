Menschen und Unternehmen in Branchen wie Energie, Versicherung, Landwirtschaft, Regierungsbehörden sowie im Transport- und Logistiksektor sind auf aktuelle Wettervorhersagen der Kachelmann GmbH angewiesen, um Schäden zu begrenzen und in extremen Fällen sogar Leben zu retten. Als Anbieter eines wichtigen und notwendigen Service muss die Kachelmann GmbH sicherstellen, dass ihre Webportale nahtlos Anstiege im Traffic bewältigen und Angriffe erfolgreich abwehren können.

Darum hat das Unternehmen zur Bereitstellung seiner Websites einen Vertrag mit einem CDN-Anbieter abgeschlossen. Obwohl der Anbieter die Bedürfnisse der Kachelmann GmbH vorrübergehend erfüllen konnte, wurde die Beziehung problematisch. Der Anbieter begann mit der Umsetzung von nicht nachvollziehbaren Preissprüngen und Vertragsverlängerungen. Er schlug der Kachelmann GmbH Funktionen vor, die deren Bedürfnisse nicht erfüllten, und fügte sogar Funktionen hinzu, ohne den Kunden darüber zu informieren. „Wenn wir zu viel Zeit damit verbringen, über einen Anbieter nachzudenken und mit ihm zu verhandeln, ist das nicht gut“, erklärt Miriam Kachelmann, Chief Operating Officer des Unternehmens.

Darüber hinaus musste die Kachelmann GmbH sich mit ständig wechselnden Ansprechpartnern auseinandersetzen, was zu Frustration führte, da das Unternehmen seine IT-Umgebung und -Bedürfnisse immer wieder neu erklären musste. Das Herzstück der Wetterportale der Kachelmann GmbH sind Grafiken und Karten von jedem Teil der Welt. Besucher der Website können verschiedene Parameter, wie Temperatur und Niederschlag, auswählen und damit diese Bilder sofort erstellen. „Wenn Tausende von Menschen gleichzeitig auf unsere Website zugreifen, entsteht eine große Belastung auf unseren Servern, um diese Anfragen zu verarbeiten“, so Miriam Kachelmann.