iQiyi ist ein innovativer, marktführender Online-Unterhaltungsdienst in China. Das Unternehmen vereint kreatives Talent mit Technologie und schafft so eine Umgebung für kontinuierliche Innovation und die Produktion von Blockbuster-Inhalten. Die Plattform von iQiyi bietet äußerst beliebte Originalinhalte sowie eine umfassende Bibliothek mit anderen professionell produzierten Inhalten, von Partnern erstellten Inhalten und nutzergenerierten Inhalten. Das Unternehmen sticht in der Online-Unterhaltungsbranche durch seine führende Technologieplattform hervor, die auf moderner KI, Big-Data-Analysen und anderen proprietären Kerntechnologien basiert. iQiyi zieht eine riesige Nutzerbasis mit enormer Nutzerinteraktion an und hat ein diversifiziertes Monetarisierungsmodell entwickelt, das Mitgliedschaftsservices, Online-Werbedienste, Inhaltsübertragung, Liveübertragung, Online-Spiele, IP-Lizenzierung, Online-Literatur, Online-Einzelhandel und mehr umfasst.