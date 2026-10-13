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iQiyi, Inc.

iQiyi, der weltweit zweitgrößte Videostreamingservice (SVoD), entschied sich für Akamai, um seinen globalen Zielgruppen hochwertige Streamingerlebnisse zu bieten.

Über iQiyi

iQiyi ist ein innovativer, marktführender Online-Unterhaltungsdienst in China. Das Unternehmen vereint kreatives Talent mit Technologie und schafft so eine Umgebung für kontinuierliche Innovation und die Produktion von Blockbuster-Inhalten. Die Plattform von iQiyi bietet äußerst beliebte Originalinhalte sowie eine umfassende Bibliothek mit anderen professionell produzierten Inhalten, von Partnern erstellten Inhalten und nutzergenerierten Inhalten. Das Unternehmen sticht in der Online-Unterhaltungsbranche durch seine führende Technologieplattform hervor, die auf moderner KI, Big-Data-Analysen und anderen proprietären Kerntechnologien basiert. iQiyi zieht eine riesige Nutzerbasis mit enormer Nutzerinteraktion an und hat ein diversifiziertes Monetarisierungsmodell entwickelt, das Mitgliedschaftsservices, Online-Werbedienste, Inhaltsübertragung, Liveübertragung, Online-Spiele, IP-Lizenzierung, Online-Literatur, Online-Einzelhandel und mehr umfasst.

 

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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