I cittadini e le imprese che operano in settori quali energia, assicurazioni, agricoltura, pubblica amministrazione, trasporti e logistica si affidano alle trasmissioni di informazioni meteo aggiornate di Kachelmann per ridurre al minimo i danni e, nei casi estremi, salvare vite umane. Trattandosi di un servizio estremamente prezioso e necessario, Kachelmann deve garantire che i suoi portali web siano in grado di gestire senza problemi i picchi di traffico e respingere con successo gli attacchi.

A tal fine, l'azienda ha stipulato un contratto con un provider di servizi CDN per la delivery dei propri siti. Per un certo periodo di tempo il provider ha soddisfatto le esigenze di Kachelmann, ma poi il rapporto è divenuto problematico. Il provider ha iniziato a implementare aumenti di prezzo e rinnovi di contratto non trasparenti. Ha suggerito funzionalità che non rispondevano alle esigenze di Kachelmann e ne ha persino aggiunto altre senza informare il cliente. "Quando un fornitore ci da troppo da pensare e da discutere, non va bene", spiega Miriam Kachelmann, Chief Operating Officer dell'azienda.

Inoltre, Kachelmann si trovava continuamente a trattare con punti di contatto diversi, a cui doveva spiegare nuovamente il proprio ambiente IT e le proprie esigenze con conseguente frustrazione. Il nucleo dei portali meteo di Kachelmann è costituito da grafici e mappe per ogni parte del mondo. I visitatori dei siti possono selezionare parametri diversi, ad esempio temperatura e precipitazioni, per generare queste immagini in tempo reale. Come afferma Kachelmann, "quando migliaia di persone accedono al nostro sito contemporaneamente, si crea un carico eccessivo sui nostri server per l'elaborazione delle loro richieste".