Fondata nel 2014, Kachelmann GmbH offre servizi meteo all'avanguardia, frutto di decenni di know-how. Il suo gruppo di società internazionali di previsioni meteo comprende meteologix.com, weather.us, weathermodels.com e kachelmannwetter.com. L'azienda si concentra principalmente sulla fornitura di soluzioni di previsioni meteo sofisticate e all'avanguardia B2B (da azienda ad azienda) per clienti che fanno affidamento su dati meteo accurati. Negli ultimi anni, Kachelmann ha sviluppato strumenti per il tracciamento delle tempeste, l'allerta inondazione, l'allarme grandine, il rilevamento della rotazione, nonché un proprio modello meteo ad alta risoluzione di 1x1 km. Quando il precedente provider di servizi di rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) non rispondeva più alle esigenze dell'azienda, Kachelmann si è rivolta ad Akamai.
Fornire dati e strumenti di previsioni meteo all'avanguardia
Perdita di fiducia in un partner tecnologico di importanza critica
I cittadini e le imprese che operano in settori quali energia, assicurazioni, agricoltura, pubblica amministrazione, trasporti e logistica si affidano alle trasmissioni di informazioni meteo aggiornate di Kachelmann per ridurre al minimo i danni e, nei casi estremi, salvare vite umane. Trattandosi di un servizio estremamente prezioso e necessario, Kachelmann deve garantire che i suoi portali web siano in grado di gestire senza problemi i picchi di traffico e respingere con successo gli attacchi.
A tal fine, l'azienda ha stipulato un contratto con un provider di servizi CDN per la delivery dei propri siti. Per un certo periodo di tempo il provider ha soddisfatto le esigenze di Kachelmann, ma poi il rapporto è divenuto problematico. Il provider ha iniziato a implementare aumenti di prezzo e rinnovi di contratto non trasparenti. Ha suggerito funzionalità che non rispondevano alle esigenze di Kachelmann e ne ha persino aggiunto altre senza informare il cliente. "Quando un fornitore ci da troppo da pensare e da discutere, non va bene", spiega Miriam Kachelmann, Chief Operating Officer dell'azienda.
Inoltre, Kachelmann si trovava continuamente a trattare con punti di contatto diversi, a cui doveva spiegare nuovamente il proprio ambiente IT e le proprie esigenze con conseguente frustrazione. Il nucleo dei portali meteo di Kachelmann è costituito da grafici e mappe per ogni parte del mondo. I visitatori dei siti possono selezionare parametri diversi, ad esempio temperatura e precipitazioni, per generare queste immagini in tempo reale. Come afferma Kachelmann, "quando migliaia di persone accedono al nostro sito contemporaneamente, si crea un carico eccessivo sui nostri server per l'elaborazione delle loro richieste".
"Siamo bersaglio di attacchi DDoS durante gli eventi meteo avversi, proprio quando cittadini e aziende hanno maggiormente bisogno di noi. Akamai ci protegge da questi attacchi, consentendoci di fornire i nostri servizi senza interruzioni".- Miriam Kachelmann, COO, Kachelmann GmbH
Affidare la propria attività ad Akamai
Dopo aver effettuato una ricerca circa le opzioni disponibili, l'azienda di previsioni meteo ha scelto Akamai. Racconta Kachelmann: "Siamo un'azienda di dimensioni ridotte ma tecnicamente sofisticata e non tutti i fornitori erano in grado di soddisfare i nostri requisiti tecnici. Akamai ha fornito un'esperienza commerciale eccellente e i servizi di cui avevamo bisogno: Akamai Dynamic Site Accelerator, Global Traffic Management ed Edge DNS".
Kachelmann continua: "In Svizzera la fiducia è importante e abbiamo avvertito un senso di fiducia reciproca con Akamai sin dall'inizio".
Per evitare il rinnovo di un contratto a lungo termine con il provider di servizi CDN esistente, Kachelmann ha dovuto migrare rapidamente i propri domini ai servizi Akamai. Akamai e il suo partner Swisscom hanno facilitato il processo, consentendo all'azienda di eseguire la migrazione in meno di due settimane.
Tempo di attività garantito per un ambiente IT sofisticato
Kachelmann è stata molto colpita dalla granularità con cui è possibile configurare i servizi Akamai. "Il nostro precedente provider CDN ci permetteva appena di attivare o disattivare i servizi. Con Akamai, possiamo ottenere incredibili livelli di dettaglio per soddisfare le nostre esigenze", spiega Kachelmann. Di fatto, Akamai protegge l'azienda dagli attacchi DDoS che in precedenza danneggiavano il business.
Allo stesso tempo, Akamai reindirizza il traffico e blocca le richieste aggiuntive che mettevano sotto stress i server di Kachelmann. "Akamai riduce drasticamente il carico dei server, anche in presenza di forti picchi di traffico."
Ad esempio, Akamai ha gestito senza problemi 1,3 milioni di visitatori e 11 milioni di visite durante un evento meteo avverso, anche quando le pagine meteo ufficiali del governo erano inattive. "Senza Akamai, quel picco di traffico sarebbe stato un grosso problema per noi. Inoltre i costi dei server sarebbero stati 10 volte superiori", continua.
Espansione del business con fiducia
Kachelmann è soddisfatta anche del livello di assistenza personale e omogeneo che sperimenta con Akamai. "I punti di contatto dedicati conoscono bene il nostro ambiente aziendale e IT, quindi non dobbiamo spiegarlo ripetutamente. Si tratta di un aspetto fondamentale, poiché man mano che sviluppiamo il nostro business abbiamo bisogno di muoverci rapidamente", sottolinea Kachelmann.
In futuro, l'azienda di previsioni meteo prevede di espandere la propria partnership con Akamai. Ad esempio, utilizzerà Akamai App & API Protector per proteggere un servizio delle API di prossimo rilascio per i consumatori. È inoltre interessata alle opzioni cloud con le GPU offerte da Akamai.
"Sarebbe interessante accedere a un cloud con GPU on-demand per mostrare ai potenziali clienti il nostro modello meteo e le previsioni radar, in quanto l'utilizzo di un solo server può costarci 1500 dollari. Questi sono solo due dei modi in cui prevediamo di utilizzare Akamai in futuro man mano che espandiamo la nostra attività", conclude.
Informazioni su Kachelmann
Il gruppo Kachelmann è un gruppo di aziende internazionali operanti nel settore delle previsioni meteo, fondato dal meteorologo, imprenditore e presentatore Joerg Kachelmann. Il gruppo gestisce i portali meteo internazionali di successo meteologix.com, weather.us, weathermodels.com e kachelmannwetter.com, ma si concentra principalmente su soluzioni di previsioni meteo sofisticate e all'avanguardia B2B (da azienda ad azienda) per clienti del settore che fanno affidamento su dati meteo accurati.
Il gruppo Kachelmann dispone di siti in tutto il mondo e fornisce servizi ad aziende internazionali di ogni settore, tra cui energia, assicurazioni, agricoltura, enti governativi, trasporti e logistica.
Informazioni su Swisscom
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Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.