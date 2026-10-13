Los ciudadanos y las empresas en sectores que incluyen energía, seguros, agricultura, gobierno, transporte y logística dependen de las transmisiones meteorológicas actualizadas de Kachelmann para minimizar daños y, en casos extremos, para salvar vidas. Al proporcionar un servicio altamente valioso y necesario, Kachelmann debe asegurarse de que sus portales web manejen sin problemas las sobretensiones de tráfico y puedan evitar los ataques con éxito.

Con ese fin, la empresa contrató a un proveedor de CDN para entregar sus sitios. Si bien el proveedor satisfizo por un tiempo las necesidades de Kachelmann, la relación se volvió problemática. El proveedor comenzó a implementar incrementos de precios no transparentes y renovaciones de contratos. Sugirió características que no cumplían con las necesidades de Kachelmann e incluso agregaron características sin informar al cliente. "Cuando dedicamos demasiado tiempo a pensar y tratar con un proveedor, no es bueno", explica Miriam Kachelmann, directora de operaciones de la empresa.

Además, Kachelmann trataba continuamente con diferentes puntos de contacto, lo que causaba frustración, ya que tenía que volver a explicar su entorno y necesidades de TI. El núcleo de los portales meteorológicos de Kachelmann son gráficos y mapas de cada parte del mundo. Los visitantes del sitio pueden seleccionar diferentes parámetros, como temperatura y precipitación, para generar estas imágenes sobre la marcha. Como dice Kachelmann: "Cuando miles de personas acceden a nuestro sitio simultáneamente, crea mucha carga en nuestros servidores para procesar sus solicitudes".