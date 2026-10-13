Fundada en 2014, Kachelmann GmbH ofrece servicios meteorológicos de última generación que aprovechan décadas de conocimiento. Su grupo de empresas internacionales de pronóstico meteorológico incluye meteologix.com, weather.us, weathermodels.com y kachelmannwetter.com. La empresa se centra principalmente en proporcionar soluciones sofisticadas y de vanguardia para el pronóstico del tiempo empresa a empresa (B2B) para los clientes que dependen de datos meteorológicos precisos. En los últimos años, Kachelmann ha desarrollado herramientas para el seguimiento de tormentas, la advertencia de riadas, las alarmas de granizo, el seguimiento de rotación y su propio modelo meteorológico de alta resolución de 1x1 km. Cuando su proveedor de CDN anterior dejó de satisfacer las necesidades de la compañía, Kachelmann recurrió a Akamai.
Entrega de datos meteorológicos y herramientas de previsión de última generación
Perder la fe en un partner tecnológico crítico
Los ciudadanos y las empresas en sectores que incluyen energía, seguros, agricultura, gobierno, transporte y logística dependen de las transmisiones meteorológicas actualizadas de Kachelmann para minimizar daños y, en casos extremos, para salvar vidas. Al proporcionar un servicio altamente valioso y necesario, Kachelmann debe asegurarse de que sus portales web manejen sin problemas las sobretensiones de tráfico y puedan evitar los ataques con éxito.
Con ese fin, la empresa contrató a un proveedor de CDN para entregar sus sitios. Si bien el proveedor satisfizo por un tiempo las necesidades de Kachelmann, la relación se volvió problemática. El proveedor comenzó a implementar incrementos de precios no transparentes y renovaciones de contratos. Sugirió características que no cumplían con las necesidades de Kachelmann e incluso agregaron características sin informar al cliente. "Cuando dedicamos demasiado tiempo a pensar y tratar con un proveedor, no es bueno", explica Miriam Kachelmann, directora de operaciones de la empresa.
Además, Kachelmann trataba continuamente con diferentes puntos de contacto, lo que causaba frustración, ya que tenía que volver a explicar su entorno y necesidades de TI. El núcleo de los portales meteorológicos de Kachelmann son gráficos y mapas de cada parte del mundo. Los visitantes del sitio pueden seleccionar diferentes parámetros, como temperatura y precipitación, para generar estas imágenes sobre la marcha. Como dice Kachelmann: "Cuando miles de personas acceden a nuestro sitio simultáneamente, crea mucha carga en nuestros servidores para procesar sus solicitudes".
"Somos objetivo de los ataques DDoS durante condiciones climáticas adversas, cuando los ciudadanos y las empresas más nos necesitan. Akamai nos protege contra estos ataques, lo que nos permite proporcionar nuestros servicios sin interrupción".— Miriam Kachelmann, directora de operaciones, Kachelmann GmbH
Confiar su negocio a Akamai
Después de investigar sus opciones, la empresa de pronóstico meteorológico eligió a Akamai. De acuerdo con Kachelmann: "Somos una compañía pequeña, pero técnicamente sofisticada, y no todos los proveedores podrían cumplir con nuestros requisitos técnicos. Akamai proporcionó una excelente experiencia de ventas y los servicios que necesitábamos: Akamai Dynamic Site Accelerator, Global Traffic Management y Edge DNS".
Kachelmann continúa: "En Suiza, la confianza es importante, y desde el principio sentimos confianza mutua con Akamai".
Para evitar una renovación de contrato a largo plazo con su proveedor de CDN existente, Kachelmann tuvo que migrar sus dominios rápidamente a los servicios de Akamai. Akamai y su partner Swisscom facilitaron el proceso, ayudando a la empresa a migrar en menos de dos semanas.
Garantizar el tiempo de actividad para un entorno de TI sofisticado
Kachelmann está impresionado con el nivel de detalle con el que puede configurar los servicios Akamai. "Nuestro proveedor de CDN anterior solo nos permitía desactivar o activar los servicios. Con Akamai, podemos ser increíblemente detallistas a la hora de abordar nuestras necesidades", explica Kachelmann. De hecho, Akamai protege a la empresa de los ataques DDoS que previamente dañaron el negocio.
Al mismo tiempo, Akamai redirecciona el tráfico y bloquea las solicitudes adicionales que estresan a los servidores de Kachelmann. "Akamai reduce drásticamente la carga de nuestro servidor, incluso bajo grandes sobretensiones de tráfico".
Por ejemplo, Akamai manejó a la perfección 1,3 millones de visitantes y 11 millones de visitas durante un evento meteorológico severo, incluso cuando las páginas meteorológicas oficiales del gobierno no funcionaban. "Sin Akamai, ese aumento de tráfico habría sido un gran problema para nosotros. Y los costes de nuestros servidores serían 10 veces más elevados", continúa ella.
Expandir el negocio con confianza
Kachelmann también se complace con el nivel de apoyo personal y constante que experimentan con Akamai. "Nuestros puntos de contacto específicos están familiarizados con nuestro negocio y nuestro entorno de TI, por lo que no tenemos que explicarlos repetidamente. Esto es fundamental a medida que hacemos crecer nuestro negocio y necesitamos avanzar rápidamente", enfatiza Kachelmann.
De ahora en adelante, la empresa de previsión meteorológica planea ampliar su asociación con Akamai. Por ejemplo, aprovechará Akamai App & API Protector para asegurar un servicio API que será lanzado pronto para los consumidores. Además, se interesa por las opciones de nube GPU de Akamai.
"Sería atractivo acceder a una nube de GPU bajo demanda para mostrar nuestro modelo meteorológico y pronóstico de radar a clientes potenciales, ya que nos puede costar unos 1500 USD ejecutar solo un servidor. Estas son solo dos de las maneras en que imaginamos trabajar con Akamai en el futuro a medida que expandimos nuestro negocio", concluye ella.
Acerca de Kachelmann
Kachelmann Group es un grupo de empresas internacionales de pronóstico meteorológico operativas en torno a su fundador experimentado: el meteorólogo, emprendedor y presentador Joerg Kachelmann. El grupo dirige los exitosos portales meteorológicos internacionales meteologix.com, weather.us, weathermodels.com y kachelmannwetter.com, pero se centra principalmente en soluciones sofisticadas y de vanguardia para el pronóstico meteorológico B2B para los clientes de sectores que dependen de datos meteorológicos precisos.
Kachelmann Group tiene medios en todo el mundo y presta servicios a empresas internacionales de todo tipo de orígenes, incluidos proveedores de energía, seguros, agricultura, agencias gubernamentales y los negocios de transporte y logística.
Acerca de Swisscom
Swisscom, la principal empresa de Suiza en comunicaciones, TI y entretenimiento, está trazando el futuro como una de las empresas más innovadoras y sostenibles del país. En total, más de 19 000 empleados trabajan para Swisscom. Fastweb, filial de Swisscom, también opera en Italia.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.