Riot Games wurde 2006 von Brandon Beck und Marc Merrill mit dem Ziel gegründet, die Entwicklung und Unterstützung von Videospielen grundlegend zu verändern. Im Jahr 2009 veröffentlichte Riot seinen ersten, weltweit gefeierten Titel „League of Legends“. Seitdem hat sich das Spiel zum dem meistgespielten PC-Spiel der Welt gemausert und spielt eine Schlüsselrolle für das explosive Wachstum von E‑Sport. Die Spieler bilden die Grundlage unserer Community. Für sie werden wir das League-of-Legends-Erlebnis kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern. Riot Games hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und verfügt über 23 Niederlassungen weltweit.