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Background

Riot Games

Mit Akamai bietet das Unternehmen seinen Nutzern weltweit ein hochwertiges Spielerlebnis

Logo von RIOT Games

Standort

Los Angeles, Kalifornien, USA https://www.riotgames.com/de

Branche

Gaming

Produkte

Site Shield Ion NetStorage Download Delivery

Bei Riot Games steht das Spielerlebnis an erster Stelle. Daher musste das Unternehmen für ein einheitliches, schnelles und stets verfügbares Nutzererlebnis in hoher Qualität sorgen. Gleichzeitig musste auch die Unterstützung häufiger Inhaltsupdates sowie umfangreicher jährlicher Aktualisierungen sichergestellt werden, ohne das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen. Durch den Einsatz verschiedener Lösungen der Akamai Intelligent Edge Platform konnte Riot Games sein Ziel, seinen Nutzern ein durchgängig hochwertiges Spielerlebnis zu bieten, erreichen.

Über Riot Games

Riot Games wurde 2006 von Brandon Beck und Marc Merrill mit dem Ziel gegründet, die Entwicklung und Unterstützung von Videospielen grundlegend zu verändern. Im Jahr 2009 veröffentlichte Riot seinen ersten, weltweit gefeierten Titel „League of Legends“. Seitdem hat sich das Spiel zum dem meistgespielten PC-Spiel der Welt gemausert und spielt eine Schlüsselrolle für das explosive Wachstum von E‑Sport. Die Spieler bilden die Grundlage unserer Community. Für sie werden wir das League-of-Legends-Erlebnis kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern. Riot Games hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und verfügt über 23 Niederlassungen weltweit.

 

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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