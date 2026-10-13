에너지, 보험, 농업, 정부, 운송, 물류 등의 업계에 종사하는 시민과 기업은 Kachelmann의 최신 일기 예보를 바탕으로 피해를 최소화하고, 극단적인 경우에는 생명을 구하기도 합니다. 필수적이고 가치 있는 서비스를 제공하는 Kachelmann은 자사 웹 포털을 통해 급증하는 트래픽을 원활하게 처리하고 공격을 성공적으로 방어해야 합니다.

이를 위해 CDN 공급업체와 계약을 맺고 사이트를 운영했습니다. 공급업체는 한동안 Kachelmann의 요구사항을 만족시켰지만 이들의 관계에 문제가 생겼습니다. 해당 업체가 불투명한 가격 인상과 계약 갱신을 시작한 것입니다. Kachelmann의 요구사항에 맞지 않는 기능을 제안했으며, Kachelmann에게 알리지 않고 기능을 추가하기도 했습니다. Kachelmann의 최고 운영 책임자 미리암 카첼만(Miriam Kachelmann)은 "벤더사에 대해 고민하고 업체를 상대하는 데 너무 오랜 시간이 걸리는 것은 바람직하지 않습니다."라고 설명합니다.

뿐만 아니라 Kachelmann의 담당자가 계속 바뀌었기 때문에 IT 환경과 요구사항을 재차 설명해야 하는 불편함이 있었습니다. Kachelmann 날씨 포털의 핵심은 전 세계의 지역을 아우르는 차트와 지도입니다. 사이트 방문자는 온도, 강수량 등 다양한 매개 변수를 선택해 차트와 지도 이미지를 즉시 생성할 수 있습니다. 카첼만은 "수천 명이 동시에 사이트에 접속하면 요청을 처리하는 과정에서 서버에 많은 부하가 발생합니다."라고 말합니다.