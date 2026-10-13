2014년에 설립된 Kachelmann GmbH는 수십 년간의 노하우를 바탕으로 최첨단 기상 서비스를 제공합니다. 이 그룹에는 meteologix.com, weather.us, weathermodels.com, kachelmannwetter.com 등의 국제적인 기상 예보 기업이 속해 있습니다. Kachelmann은 정확한 기상 데이터가 필요한 고객을 위해 정교한 최첨단 B2B 일기 예보 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 최근에는 폭풍 추적, 돌발 홍수 경보, 우박 경보, 회전 추적, 자체적인 고해상도 1x1km 기상 모델을 위한 툴을 개발했습니다. Kachelmann은 기존의 CDN 공급업체가 요구사항을 충족하지 못하게 되면서 Akamai를 선택했습니다.
최첨단 기상 데이터 및 예측 툴 제공
중요한 기술 파트너에 대한 신뢰 상실
에너지, 보험, 농업, 정부, 운송, 물류 등의 업계에 종사하는 시민과 기업은 Kachelmann의 최신 일기 예보를 바탕으로 피해를 최소화하고, 극단적인 경우에는 생명을 구하기도 합니다. 필수적이고 가치 있는 서비스를 제공하는 Kachelmann은 자사 웹 포털을 통해 급증하는 트래픽을 원활하게 처리하고 공격을 성공적으로 방어해야 합니다.
이를 위해 CDN 공급업체와 계약을 맺고 사이트를 운영했습니다. 공급업체는 한동안 Kachelmann의 요구사항을 만족시켰지만 이들의 관계에 문제가 생겼습니다. 해당 업체가 불투명한 가격 인상과 계약 갱신을 시작한 것입니다. Kachelmann의 요구사항에 맞지 않는 기능을 제안했으며, Kachelmann에게 알리지 않고 기능을 추가하기도 했습니다. Kachelmann의 최고 운영 책임자 미리암 카첼만(Miriam Kachelmann)은 "벤더사에 대해 고민하고 업체를 상대하는 데 너무 오랜 시간이 걸리는 것은 바람직하지 않습니다."라고 설명합니다.
뿐만 아니라 Kachelmann의 담당자가 계속 바뀌었기 때문에 IT 환경과 요구사항을 재차 설명해야 하는 불편함이 있었습니다. Kachelmann 날씨 포털의 핵심은 전 세계의 지역을 아우르는 차트와 지도입니다. 사이트 방문자는 온도, 강수량 등 다양한 매개 변수를 선택해 차트와 지도 이미지를 즉시 생성할 수 있습니다. 카첼만은 "수천 명이 동시에 사이트에 접속하면 요청을 처리하는 과정에서 서버에 많은 부하가 발생합니다."라고 말합니다.
“Kachelmann은 시민과 기업에 일기 예보가 절실한 악천후가 발생할 때 DDoS 공격의 표적이 되곤 합니다. Akamai는 이러한 공격으로부터 Kachelmann을 보호해 서비스를 중단 없이 제공할 수 있도록 지원합니다.”— 미리암 카첼만(Miriam Kachelmann), Kachelmann GmbH COO
Kachelmann의 믿을 수 있는 비즈니스 파트너 Akamai
Kachelmann은 여러 옵션을 검토한 끝에 Akamai를 선택했습니다. 카첼만은 "Kachelmann은 규모는 작지만 기술적으로 정교한 회사이며, 모든 벤더사가 우리의 기술 요구사항을 충족할 수 있는 것은 아니었습니다. Akamai는 우수한 영업 경험을 보유하고 있으며 Akamai Dynamic Site Accelerator, Global Traffic Management, Edge DNS 등 우리에게 필요한 서비스를 제공했습니다.”라며
"스위스에서는 신뢰가 중요하고, Akamai는 처음부터 서로 믿을 수 있다고 느꼈습니다."라고 덧붙였습니다.
Kachelmann은 기존 CDN 공급업체와의 장기 계약 갱신을 피하기 위해 자사 도메인을 Akamai 서비스로 신속하게 전환해야 했습니다. Akamai와 파트너사인 Swisscom은 이 과정을 간소화해 2주 이내에 전환을 완료할 수 있도록 지원했습니다.
정교한 IT 환경을 위한 업타임 보장
카첼만은 Akamai 서비스를 세부적으로 설정할 수 있다는 점에 깊은 인상을 받았습니다. 카첼만은 "기존의 CDN 벤더사는 서비스를 끄거나 켤 수 있는 기능만 제공했습니다. 하지만 Akamai를 도입한 후에는 필요에 따라 굉장히 세부적으로 설정할 수 있습니다."라고 설명했습니다. 실제로 Akamai는 이전에 비즈니스에 피해를 입혔던 DDoS 공격으로부터 Kachelmann을 방어합니다.
동시에 Akamai는 트래픽을 다시 라우팅하고 Kachelmann의 서버에 부담을 주던 추가 요청을 차단합니다. “Akamai는 트래픽이 급증할 때도 서버 부하를 획기적으로 줄여줍니다.”
일례로, 악천후로 인해 정부의 공식 날씨 페이지가 다운된 상황에서도 Akamai는 130만 명의 방문자와 1,100만 건의 방문을 원활하게 처리했습니다. 그는 "Akamai가 없었다면 이러한 트래픽 급증이 큰 문제가 되었을 것입니다. 그리고 서버 비용도 10배나 더 많이 들었을 것입니다."라고 말했습니다.
자신 있게 비즈니스 확장
카첼만은 Akamai의 일관적인 맞춤형 지원 수준에도 만족하고 있습니다. 그는 “전담 담당자가 우리의 비즈니스 및 IT 환경에 대해 잘 알고 있기 때문에 반복해서 설명할 필요가 없습니다. 이는 비즈니스가 성장하고 빠르게 움직여야 하는 상황에서 매우 중요합니다.”라고 강조했습니다.
Kachelmann은 앞으로 Akamai와의 파트너십을 확대할 계획입니다. 예를 들어, 곧 출시될 소비자용 API 서비스를 보호하기 위해 Akamai App & API Protector를 활용할 것입니다. 또한 Akamai의 GPU 클라우드 옵션에도 관심을 가지고 있습니다.
그는 "서버 한 대를 운영하는 데 약 1500달러의 비용이 들기 때문에, 온디맨드 GPU 클라우드에 접속해 잠재 고객에게 날씨 모델과 레이더 예보를 선보이는 방식이 상당히 매력적이라고 생각합니다. 이 두 가지 외에도 향후 비즈니스를 확장하면서 Akamai와 협력할 수 있는 여러 가지 방안이 있습니다."라고 결론을 내렸습니다.
Kachelmann 소개
Kachelmann Group은 기상학자이자 기업가, 강연자인 요르그 카첼만(Joerg Kachelmann)이 설립한 국제적인 일기 예보 기업으로 구성되어 있습니다. 성공적으로 자리잡은 국제 날씨 포털 meteologix.com, weather.us, weathermodels.com, kachelmannwetter.com을 운영하고 있으며, 정확한 날씨 정보가 필요한 업계 고객을 위해 정교한 최첨단 B2B 일기 예보 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
Kachelmann Group은 전 세계에 지사를 두고 있으며 에너지 공급업체, 보험, 농업, 정부 기관, 운송 및 물류 기업 등 다양한 배경을 가진 글로벌 기업에 서비스를 제공하고 있습니다.
Swisscom 소개
스위스 최고의 통신, IT, 엔터테인먼트 기업인 Swisscom은 스위스에서 가장 혁신적이고 지속 가능한 기업으로서 미래를 만들어나갑니다. Swisscom에는 총 19000명 이상의 직원이 근무하고 있으며, 자회사인 Fastweb은 이탈리아에서도 활발히 운영되고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.