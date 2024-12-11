Arc XP hat seine Wurzeln bei The Washington Post und ist daher bestens mit allen Aspekten des Storytelling vertraut. Das Content Management System (CMS), die Digital Experience Platform (DXP) und die leistungsfähigen Tools des Unternehmens ermöglichen es Medienunternehmen und Konzernen, ihre Storys gewinnbringend und mit hoher Reichweite zu erzählen. Führende Marken wie Le Parisien, Reuters und The Globe and Mail vertrauen auf Arc XP, um mit herausragenden Websites Innovationen und Wachstum zu unterstützen. Zur kosteneffizienten, Reduzierung von Kosten und leistungsfähigen Bildoptimierung setzt Arc XP auf die Lösungen von Akamai.
„Dank Akamai Image & Video Manager und EdgeWorkers ist es uns gelungen, Zuverlässigkeit und Performance zu verbessern und so ein herausragendes Content-Erlebnis zu ermöglichen. Das ist sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Kunden vorteilhaft.“Joe Croney, Chief Technology Officer, Arc XP
Technologie für modernes Storytelling
Probleme bei der Bildoptimierung im Großmaßstab
Die SaaS-Plattform (Software as a Service) von Arc XP kombiniert ein CMS mit einer DXP sowie Tools und Services, mit denen moderne Medienunternehmen eindrucksvolle Websites erstellen und bereitstellen können. Zugleich wird die Monetarisierung von Inhalten unterstützt, was mindestens ebenso relevant ist.
Die schnelle Bereitstellung von Inhalten ist für Arc XP und seine Kunden entscheidend. Das Unternehmen hatte jedoch Schwierigkeiten bei der Bildoptimierung im Großmaßstab. Angesichts rund um die Uhr eingehender Nachrichten laden Kunden kontinuierlich Fotos für Artikel und Webseiten hoch und sind dabei auf eine verzögerungsfreie Verarbeitung angewiesen. Die eigens entwickelte Bildlösung von Arc XP konnte dabei nicht mithalten. Für die Techniker erwiesen sich auch die ständigen Weiterentwicklungen bei Bildstandards und -formaten als Hindernis und die Kosten für die Infrastruktur schmälerten die Gewinne.
„Wir verwalten Tausende von Websites für unsere Kunden und sind dabei für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance zuständig. Mit unserer eigens entwickelten Lösung für die Bildgenerierung und -optimierung war es schwierig, unser Wertversprechen einzulösen“, erläutert Joe Croney, Chief Technology Officer bei Arc XP.
Verbessertes Image Management an der Edge
Bei der Prüfung von Image-Management-Optionen legte Arc XP Wert auf ein erstklassiges Entwicklererlebnis und die Möglichkeit, Dienste ohne Beeinträchtigung der Bildqualität anzupassen und zu nutzen. Darüber hinaus wollte das Unternehmen für Endnutzer Inhalte über beliebige Plattformen bereitstellen. Arc XP hat sich für Akamai Image & Video Manager und Akamai EdgeWorkers als Lösung entschieden.
Mit dem Image & Video Manager lassen sich Bilder automatisch in Echtzeit für alle Geräte, Browser und Netzwerkverbindungen von Nutzern optimieren. Mit EdgeWorkers konnte die Image-Management-Lösung zudem problemlos in die bestehenden Workflows von Arc XP integriert werden. Dies ermöglichte eine reibungslose allmähliche Migration des durch Kundenbilder anfallenden Traffics.
„Die Integration in Image & Video Manager über EdgeWorkers war unkompliziert und hat uns die gewünschte Funktionalität für Performance im Großmaßstab bereitgestellt“, fügt Croney an.
„Es geht nicht nur um erstklassige Technologie, sondern auch darum, dass wir mit Experten zusammenarbeiten: Akamai hilft uns dabei, unsere Strategie auszurichten und die neuesten Innovationen zu nutzen, um Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein.“Joe Croney, Chief Technology Officer, Arc XP
Hohe Performance auch während der Migration
Einige Kunden von Arc XP waren besorgt, dass der Wechsel von der proprietären Lösung hin zu Akamai das Erlebnis für die Entwickler und den Website-Traffic beeinträchtigen würde. Doch durch die Kooperation mit Akamai ist es Arc XP gelungen, eine nahtlose SEO-Performance sicherzustellen – das Crawling von neuen optimierten Bildern durch Google zeigte keine negativen Auswirkungen.
Gleichzeitig ist es Arc XP gelungen, die Übertragungszeit für das erste Byte (Time to First Byte – TTFB) und die Kosten spürbar zu reduzieren. Als CTO ist Croney ständig darauf bedacht, dass sein Team den Datenfluss auf der cloudnativen Plattform des Unternehmens optimiert. „Akamai hat uns dabei geholfen, die TTFB um 30 % zu reduzieren und damit in erheblichem Umfang Kosten einzusparen. Zeitgleich konnten wir im Großmaßstab Inhalte bereitstellen“, so Croney.
Bereitstellung datengestützter personalisierter Erlebnisse
Heutzutage setzt Arc XP auf generative KI und hilft Kunden dabei, hyperpersonalisierte Erlebnisse bereitzustellen, um ihre Zielgruppen noch besser anzusprechen. Mit Akamai EdgeWorkers lassen sich maßgeschneiderte Inhalte basierend auf der Nutzersegmentierung bereitstellen.
„Mit Akamai gewinnen wir fundierte Einblicke in das Nutzerverhalten und können für jeden Besucher passende Inhalte auswählen. Wir versprechen uns einiges davon, generative KI und EdgeWorkers für noch stärker personalisierte Erlebnisse zu nutzen“, so Croney.
Mehr Wachstum durch Kooperation
Arc XP, das ursprünglich als Technologieplattform von The Washington Post gegründet wurde, betreibt heute selbst Tausende von Medienwebsites weltweit. Für Croney ist dieser Erfolg auch auf die Kooperation mit Akamai zurückzuführen.
„Es geht nicht nur um erstklassige Technologie, sondern auch darum, dass Experten zusammenarbeiten. Akamai hilft uns dabei, unsere Strategie auszurichten und die neuesten Innovationen umzusetzen, um Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein“, so Croney.
Über Arc XP
Arc XP als Plattform ermöglicht Medienunternehmen, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können – großartige Geschichten zu erzählen. Von KI-basierten Lösungen für eine effiziente Redaktion über ein überzeugendes Zielgruppenerlebnis bis hin zur Monetarisierung von Inhalten bieten wir alles, was moderne Medienunternehmen benötigen, um Wachstum zu erzielen. Arc XP wurde ursprünglich für The Washington Post entwickelt und wird heute von Medien- und Unternehmensmarken weltweit für Tausende von Websites in mehr als 25 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter arcxp.com.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.