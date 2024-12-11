Die SaaS-Plattform (Software as a Service) von Arc XP kombiniert ein CMS mit einer DXP sowie Tools und Services, mit denen moderne Medienunternehmen eindrucksvolle Websites erstellen und bereitstellen können. Zugleich wird die Monetarisierung von Inhalten unterstützt, was mindestens ebenso relevant ist.

Die schnelle Bereitstellung von Inhalten ist für Arc XP und seine Kunden entscheidend. Das Unternehmen hatte jedoch Schwierigkeiten bei der Bildoptimierung im Großmaßstab. Angesichts rund um die Uhr eingehender Nachrichten laden Kunden kontinuierlich Fotos für Artikel und Webseiten hoch und sind dabei auf eine verzögerungsfreie Verarbeitung angewiesen. Die eigens entwickelte Bildlösung von Arc XP konnte dabei nicht mithalten. Für die Techniker erwiesen sich auch die ständigen Weiterentwicklungen bei Bildstandards und -formaten als Hindernis und die Kosten für die Infrastruktur schmälerten die Gewinne.

„Wir verwalten Tausende von Websites für unsere Kunden und sind dabei für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance zuständig. Mit unserer eigens entwickelten Lösung für die Bildgenerierung und -optimierung war es schwierig, unser Wertversprechen einzulösen“, erläutert Joe Croney, Chief Technology Officer bei Arc XP.