居民和能源、保险、农业、政府以及运输和物流等行业的公司依赖 Kachelmann 的最新天气预报来尽可能地减少损失，甚至在极端情况下可以藉此挽救生命。由于提供的是高价值的必要服务，Kachelmann 必须确保其 Web 门户网站能够不间断地应对流量激增并能够成功抵御攻击。

为此，该公司与一家 CDN 提供商签订了网站交付合同。尽管该提供商暂时满足了 Kachelmann 的需求，但他们的合作关系出现了问题。该供应商开始实施不透明的价格上涨及合同续签。该供应商推荐的功能无法满足 Kachelmann 的需求，甚至会在未告知客户的情况下擅自增加功能。该公司的首席运营官 Miriam Kachelmann 解释道：“当我们花费过多时间来考虑和应对某个供应商时，对我们来说并非好事。”

此外，该供应商频繁更换联系人，这使 Kachelmann 在面对不同的联系人，不得不反复说明其 IT 环境和需求，这让他们深感崩溃。Kachelmann 天气门户网站的核心是适用于全世界每个地区的图表和地图。网站访客能够选择不同的参数（例如，温度和降水量）来即时生成这些图像。正如 Kachelmann 所说的那样，“当几千人同时访问我们的网站时，会在我们处理相关请求的服务器上产生大量负载。”