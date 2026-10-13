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Kachelmann

Akamai 解决方案助力国际天气预报公司安全、自信地交付其网站

kachelmannwetter 标志

位置

瑞士萨特尔市
https://business.kachelmannwetter.com

行业

媒体

重要影响

  • 提升网站的可用性和安全性
  • 能够更精细地保护网站
  • 帮助精简的 IT 团队避免浪费时间、人力和成本

解决方案

Edge DNS Global Traffic Management
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提供先进的天气数据和预报工具

Kachelmann GmbH 成立于 2014 年，凭借数十年的专业经验，提供先进的气象服务。其旗下拥有多家国际天气预报公司，包括 meteologix.com、weather.us、weathermodels.com 和 kachelmannwetter.com。该公司主要为依赖准确天气数据的客户提供优质先进的 B2B 天气预报解决方案。近年来，Kachelmann 开发出了用于风暴追踪、暴洪预警、冰雹警报、旋转追踪的工具以及其自有的高分辨率 1x1 千米天气模型。在其先前的 CDN 提供商停止为该公司提供服务后，Kachelmann 改用了 Akamai 的产品。

对关键技术合作伙伴失去信心

居民和能源、保险、农业、政府以及运输和物流等行业的公司依赖 Kachelmann 的最新天气预报来尽可能地减少损失，甚至在极端情况下可以藉此挽救生命。由于提供的是高价值的必要服务，Kachelmann 必须确保其 Web 门户网站能够不间断地应对流量激增并能够成功抵御攻击。

为此，该公司与一家 CDN 提供商签订了网站交付合同。尽管该提供商暂时满足了 Kachelmann 的需求，但他们的合作关系出现了问题。该供应商开始实施不透明的价格上涨及合同续签。该供应商推荐的功能无法满足 Kachelmann 的需求，甚至会在未告知客户的情况下擅自增加功能。该公司的首席运营官 Miriam Kachelmann 解释道：“当我们花费过多时间来考虑和应对某个供应商时，对我们来说并非好事。”

此外，该供应商频繁更换联系人，这使 Kachelmann 在面对不同的联系人，不得不反复说明其 IT 环境和需求，这让他们深感崩溃。Kachelmann 天气门户网站的核心是适用于全世界每个地区的图表和地图。网站访客能够选择不同的参数（例如，温度和降水量）来即时生成这些图像。正如 Kachelmann 所说的那样，“当几千人同时访问我们的网站时，会在我们处理相关请求的服务器上产生大量负载。”

将其业务放心地交给 Akamai

在重新研究合作对象后，该天气预报公司选择与 Akamai 合作。Kachelmann 表示：“我们是一家规模较小的公司，但拥有先进的技术，因此并不是所有的供应商都能够满足我们的要求。Akamai 提供了出色的销售体验以及我们所需的服务：Akamai Dynamic Site Accelerator、Global Traffic Management 和 Edge DNS。”

Kachelmann 继续说道：“在瑞士，信任非常重要，我们从一开始就与 Akamai 建立了互信关系。”

为了避免与其现有 CDN 提供商续签长期合同，Kachelmann 不得不将其域名快速迁移到 Akamai 服务。Akamai 及其合作伙伴 Swisscom 让此过程变得简单，帮助该公司在不到两个星期的时间内完成了迁移。

确保复杂 IT 环境的正常运行时间

Kachelmann 被配置 Akamai 服务的精细程度所折服。Kachelmann 解释道：“我们先前的 CDN 供应商只允许我们关闭或开启服务。但是，与 Akamai 合作后，我们能够详细了解如何满足自己的需求，这真的是叹为观止。”实际上，Akamai 保护了该公司免受先前给他们带来损失的 DDoS 攻击。

与此同时，Akamai 会重新路由流量并拦截让 Kachelmann 的服务器承受压力的额外请求。“Akamai 显著降低了我们服务器的负载，即便是在流量激增的情况下也是如此。”

例如，在某个恶劣天气事件发生期间，Akamai 不间断地为 130 万访客提供服务并处理了 1100 万次访问，甚至在政府的官方天气网页都停止服务的情况下，客户的网站依然能够正常运行。她继续说道：“如果没有 Akamai，那次的流量激增会给我们带来很大的麻烦。而且我们的服务器成本将会增加 10 倍。”

自信地拓展业务

此外，Kachelmann 也对 Akamai 始终如一的专人支持服务感到满意。Kachelmann 强调道：“我们的专属联系人非常熟悉我们的业务和 IT 环境，因而我们不必反复就此作出说明。在我们不断发展业务并且需要迅速采取行动时，这一点至关重要。”

展望未来，该天气预报公司计划扩大与 Akamai 的合作关系。例如，该公司将利用 Akamai App & API Protector，为即将面向消费者推出的 API 服务提供安全防护。此外，该公司还对 Akamai 提供的 GPU 云方案很感兴趣。

她最后总结道：“按需访问 GPU 云来向潜在客户展示我们的天气模型和雷达预报颇具吸引力，因为我们只需花费 1,500 美元就能运行一台服务器。这些仅仅是我们所设想的未来扩展业务时与 Akamai 合作的两种方式。”

关于 Kachelmann

Kachelmann Group 是一个以其经验丰富的创始人为核心的集团，旗下有多家国际运营的天气预报公司，其创始人是气象学家、企业家兼主持人 Joerg Kachelmann。该集团运营着成绩瞩目的国际天气门户网站 meteologix.com、weather.us、weathermodels.com 和 kachelmannwetter.com，但他们主要为依赖准确天气数据的行业客户提供优质先进的 B2B天气预报解决方案。

Kachelmann Group 在世界各地都开设有分公司，并为各种背景的国际公司提供服务，包括能源提供商、保险公司、农业公司、政府机构以及运输和物流公司。

https://business.kachelmannwetter.com

关于 Swisscom

作为瑞士通信、IT 和娱乐领域的头号公司以及瑞士最具创新性和可持续性的公司之一，Swisscom 正在塑造未来。Swisscom 共有 19,000 多名员工。Fastweb 是 Swisscom 在意大利的子公司。

https://swisscom.ch

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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