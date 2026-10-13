Fundada em 2014, a Kachelmann GmbH oferece serviços meteorológicos de última geração com base em décadas de know-how. Seu grupo de empresas internacionais de previsão do tempo inclui meteologix.com, weather.us, weathermodels.com e kachelmannwetter.com. A empresa se concentra principalmente em fornecer soluções sofisticadas e de última geração para previsão do tempo em B2B para clientes que dependem de dados meteorológicos precisos. Nos últimos anos, a Kachelmann desenvolveu ferramentas para rastreamento de tempestades, aviso de inundação repentina, alarmes de granizo, rastreamento de rotação e seu próprio modelo meteorológico de alta resolução de 1x1 km. Quando seu provedor de CDN anterior parou de atender às necessidades da empresa, a Kachelmann procurou a Akamai.
Fornecimento de dados meteorológicos e ferramentas de previsão de tempo de última geração
Perda de fé em um parceiro importante de tecnologia
Cidadãos e empresas de setores como energia, seguros, agricultura, governo e transporte e logística dependem de transmissões meteorológicas atualizadas da Kachelmann para minimizar danos e, em casos extremos, salvar vidas. Com um fornecimento de serviço altamente valioso e necessário, a Kachelmann deve garantir que seus portais da Web lidem perfeitamente com picos de tráfego e se defendam de ataques.
Para isso, a empresa contratou um provedor de CDN para entregar seus websites. Embora o provedor tenha satisfeito as necessidades da Kachelmann por algum tempo, a relação se tornou problemática. O fornecedor começou a implementar aumentos de preços e renovações de contrato não transparentes. Ele sugeriu recursos que não atendiam às necessidades da Kachelmann e até mesmo adicionaram recursos sem informar o cliente. "Quando gastamos muito tempo pensando e lidando com um fornecedor, não é bom", explica Miriam Kachelmann, diretora de operações da empresa.
Além disso, a Kachelmann estava continuamente lidando com diferentes pontos de contato, o que causava frustração, pois precisou reexplicar seu ambiente e suas necessidades de TI. O núcleo dos portais meteorológicos da Kachelmann são gráficos e mapas de todas as partes do mundo. Os visitantes do website podem selecionar diferentes parâmetros, como temperatura e precipitação, para gerar essas imagens instantaneamente. Como diz Kachelmann, "Quando milhares de pessoas acessam nosso website simultaneamente, ele cria muita carga em nossos servidores para processar as solicitações."
"Somos o alvo de ataques de DDoS durante condições climáticas severas, quando os cidadãos e as empresas mais precisam de nós. A Akamai nos protege contra esses ataques, nos permitindo fornecer nossos serviços sem interrupção."— Miriam Kachelmann, COO, Kachelmann GmbH
Confiar sua empresa à Akamai
Depois de pesquisar as opções, a empresa de previsão do tempo escolheu a Akamai. De acordo com Kachelmann, "Somos uma empresa menor, mas tecnicamente sofisticada, e nem todos os fornecedores poderiam atender aos nossos requisitos técnicos. A Akamai forneceu uma experiência de vendas excepcional e os serviços de que precisávamos: Akamai Dynamic Site Accelerator, Global Traffic Management e Edge DNS."
Kachelmann continua: "Na Suíça, a confiança é importante, e sentimos confiança mútua com a Akamai desde o início."
Para evitar uma renovação de contrato de longo prazo com o provedor de CDN existente, a Kachelmann precisou migrar seus domínios rapidamente para os serviços da Akamai. A Akamai e sua parceira Swisscom facilitaram o processo, ajudando a empresa a migrar em menos de duas semanas.
Garantir o tempo de atividade para um ambiente de TI sofisticado
Kachelmann está impressionada com a forma de configurar os serviços da Akamai. "Nosso fornecedor de CDN anterior só nos permitia desativar ou ativar os serviços. Com a Akamai, podemos obter detalhes incríveis para atender às nossas necessidades", explica Kachelmann. Na verdade, a Akamai protege a empresa contra os ataques de DDoS que anteriormente prejudicavam os negócios.
Ao mesmo tempo, a Akamai reencaminha o tráfego e bloqueia as solicitações extras que estressam os servidores da Kachelmann. "A Akamai reduz drasticamente a carga do nosso servidor, mesmo sob grandes picos de tráfego."
Por exemplo, a Akamai lidou perfeitamente com 1,3 milhão de visitantes e 11 milhões de visitas durante um evento meteorológico severo, mesmo quando as páginas meteorológicas oficiais do governo estavam fora do ar. "Sem a Akamai, esse aumento súbito de tráfego teria sido um grande problema para nós. E nossos custos com servidores seriam 10 vezes maiores", ela continua.
Expandir os negócios com confiança
Kachelmann também está satisfeita com o nível de suporte pessoal e consistente que ela tem com a Akamai. "Nossos pontos de contato dedicados estão familiarizados com nosso ambiente de negócios e TI, portanto, não precisamos explicar esses pontos repetidamente. Isso é fundamental à medida que crescemos nossos negócios e precisamos mudar rapidamente", destaca Kachelmann.
Daqui para frente, a empresa de previsão do tempo planeja expandir sua parceria com a Akamai. Por exemplo, ela aproveitará o Akamai App & API Protector para proteger um serviço de API que será lançado em breve para os consumidores. Além disso, ela está interessada nas opções de nuvem de GPU da Akamai.
"Seria interessante acessar uma nuvem de GPU sob demanda para mostrar nosso modelo de clima e previsão de radar para clientes em potencial, pois pode custar US$ 1.500 para executar apenas um servidor. Essas são apenas duas das maneiras que prevemos trabalhar com a Akamai no futuro à medida que expandimos nossos negócios", conclui ela.
Sobre a Kachelmann
O Kachelmann Group é um grupo de empresas internacionais de previsão do tempo em operação em torno de seu fundador experiente: meteorologista, empreendedor e apresentador Joerg Kachelmann. O grupo administra os bem-sucedidos portais meteorológicos internacionais meteologix.com, weather.us, weathermodels.com e kachelmannwetter.com, mas concentra-se principalmente em soluções sofisticadas e de última geração de previsão do tempo B2B para clientes do setor que dependem de dados meteorológicos precisos.
O Kachelmann Group tem estabelecimentos em todo o mundo e atende empresas internacionais de todos os tipos de origens, incluindo fornecedores de energia, seguros, agricultura, agências governamentais, e negócios de transporte e logística.
Sobre a Swisscom
Como a empresa número um em comunicações, TI e entretenimento na Suíça, a Swisscom está dando forma ao futuro como uma das empresas mais inovadoras e sustentáveis daquele país. No total, mais de 19.000 funcionários trabalham na Swisscom. A FastWeb, subsidiária da Swisscom, também tem atividades na Itália.
Sobre a Akamai
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