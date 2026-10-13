Cidadãos e empresas de setores como energia, seguros, agricultura, governo e transporte e logística dependem de transmissões meteorológicas atualizadas da Kachelmann para minimizar danos e, em casos extremos, salvar vidas. Com um fornecimento de serviço altamente valioso e necessário, a Kachelmann deve garantir que seus portais da Web lidem perfeitamente com picos de tráfego e se defendam de ataques.

Para isso, a empresa contratou um provedor de CDN para entregar seus websites. Embora o provedor tenha satisfeito as necessidades da Kachelmann por algum tempo, a relação se tornou problemática. O fornecedor começou a implementar aumentos de preços e renovações de contrato não transparentes. Ele sugeriu recursos que não atendiam às necessidades da Kachelmann e até mesmo adicionaram recursos sem informar o cliente. "Quando gastamos muito tempo pensando e lidando com um fornecedor, não é bom", explica Miriam Kachelmann, diretora de operações da empresa.

Além disso, a Kachelmann estava continuamente lidando com diferentes pontos de contato, o que causava frustração, pois precisou reexplicar seu ambiente e suas necessidades de TI. O núcleo dos portais meteorológicos da Kachelmann são gráficos e mapas de todas as partes do mundo. Os visitantes do website podem selecionar diferentes parâmetros, como temperatura e precipitação, para gerar essas imagens instantaneamente. Como diz Kachelmann, "Quando milhares de pessoas acessam nosso website simultaneamente, ele cria muita carga em nossos servidores para processar as solicitações."