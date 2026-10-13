Les citoyens et les entreprises des secteurs de l'énergie, des assurances, de l'agriculture, du gouvernement, des transports et de la logistique comptent sur les derniers bulletins météorologiques de Kachelmann pour minimiser les dommages et, dans des cas extrêmes, sauver des vies. En tant que fournisseur de services précieux et essentiels, Kachelmann doit donc être en mesure de garantir la gestion fluide des pics de trafic de ses portails Web et leur capacité à contrer les attaques.

C'est donc dans cette optique que l'entreprise a passé un contrat avec un CDN pour gérer ses sites. Bien que leur partenariat ait comblé les besoins de Kachelmann pendant un temps, la relation est par la suite devenue source de problèmes. En effet, le fournisseur a dans un premier temps augmenté ses prix et renouvelé le contrat de manière non transparente. Par la suite, ce dernier a suggéré des fonctionnalités qui ne répondaient pas aux besoins de Kachelmann, et a même ajouté des fonctionnalités sans en informer le client. « Lorsque nous passons trop de temps à réfléchir et à traiter avec un fournisseur, c'est qu'il y a un problème », explique Miriam Kachelmann, directrice des opérations de l'entreprise.

En outre, Kachelmann était constamment en contact avec différents points de contact, ce qui provoquait de la frustration dans la mesure où les équipes devaient continuellement réexpliquer l'environnement informatique et les besoins de la société. L'essentiel des portails météo de Kachelmann se compose de graphiques et de cartes de chaque partie du monde. Les internautes peuvent sélectionner différents paramètres, tels que la température et les précipitations, pour accéder instantanément aux prévisions correspondantes. Comme le précise Miriam Kachelmann : « Lorsque des milliers de personnes accèdent simultanément à notre site, cela génère un grand nombre de demandes à traiter sur nos serveurs. »