Fondée en 2014, Kachelmann GmbH offre des services météorologiques de pointe s'appuyant sur des décennies de savoir-faire. Le groupe d'entreprises internationales de prévisions météorologiques comprend meteologix.com, weather.us, weathermodels.com et kachelmannwetter.com. L'entreprise se concentre principalement sur la fourniture de solutions de prévisions météorologiques B2B à la fois sophistiquées et de pointe pour les clients à la recherche de données météorologiques précises. Au cours des dernières années, Kachelmann a développé des outils permettant de suivre les tempêtes, d'avertir en cas de crue subite, d'alerter en cas de grêle et de déceler les tornades ainsi que son propre modèle météorologique 1x1 km haute résolution. Lorsque son précédent fournisseur de réseau de diffusion de contenu (CDN) a cessé de répondre aux besoins de l'entreprise, Kachelmann s'est alors tourné vers Akamai.
Des données météorologiques et des outils de prévision de pointe
La fin d'un partenariat technologique stratégique
Les citoyens et les entreprises des secteurs de l'énergie, des assurances, de l'agriculture, du gouvernement, des transports et de la logistique comptent sur les derniers bulletins météorologiques de Kachelmann pour minimiser les dommages et, dans des cas extrêmes, sauver des vies. En tant que fournisseur de services précieux et essentiels, Kachelmann doit donc être en mesure de garantir la gestion fluide des pics de trafic de ses portails Web et leur capacité à contrer les attaques.
C'est donc dans cette optique que l'entreprise a passé un contrat avec un CDN pour gérer ses sites. Bien que leur partenariat ait comblé les besoins de Kachelmann pendant un temps, la relation est par la suite devenue source de problèmes. En effet, le fournisseur a dans un premier temps augmenté ses prix et renouvelé le contrat de manière non transparente. Par la suite, ce dernier a suggéré des fonctionnalités qui ne répondaient pas aux besoins de Kachelmann, et a même ajouté des fonctionnalités sans en informer le client. « Lorsque nous passons trop de temps à réfléchir et à traiter avec un fournisseur, c'est qu'il y a un problème », explique Miriam Kachelmann, directrice des opérations de l'entreprise.
En outre, Kachelmann était constamment en contact avec différents points de contact, ce qui provoquait de la frustration dans la mesure où les équipes devaient continuellement réexpliquer l'environnement informatique et les besoins de la société. L'essentiel des portails météo de Kachelmann se compose de graphiques et de cartes de chaque partie du monde. Les internautes peuvent sélectionner différents paramètres, tels que la température et les précipitations, pour accéder instantanément aux prévisions correspondantes. Comme le précise Miriam Kachelmann : « Lorsque des milliers de personnes accèdent simultanément à notre site, cela génère un grand nombre de demandes à traiter sur nos serveurs. »
« Lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes et que les citoyens et les entreprises ont le plus besoin de nous, nous sommes la cible d'attaques DDoS. C'est dans ces moments-là qu'intervient Akamai pour nous protéger contre ces attaques et nous permettre de fournir nos services sans interruption. »— Miriam Kachelmann, directrice des opérations, Kachelmann GmbH
Akamai : un partenaire de confiance
Après avoir étudié les options qui s'offraient à elle, l'entreprise de prévisions météorologiques a choisi Akamai. « Nous sommes une petite entreprise qui reste toutefois sophistiquée sur le plan technique, par conséquent, tous les fournisseurs ne sont pas en mesure de répondre à nos exigences techniques. Akamai nous a proposé une expérience commerciale exceptionnelle et a su répondre à nos besoins en matière de services, notamment avec ses solutions : Dynamic Site Accelerator, Global Traffic Management et Edge DNS. » explique Miriam Kachelmann
Elle ajoute : « En Suisse, la confiance est primordiale, et nous l'avons ressentie de manière réciproque dès le début avec Akamai. »
Pour éviter un renouvellement de contrat à long terme avec son fournisseur de CDN existant, Kachelmann a par conséquent dû migrer rapidement ses domaines vers les services Akamai. Avec l'aide de son partenaire Swisscom, Akamai a facilité le processus en aidant l'entreprise à migrer en moins de deux semaines.
Une disponibilité garantie pour un environnement informatique sophistiqué
Chez Kachelmann, les différentes équipes ont été impressionnées par la granularité de la configuration des services Akamai. « Notre fournisseur de CDN précédent nous permettait uniquement d'activer ou de désactiver les services. Avec Akamai, nous pouvons obtenir des informations extrêmement détaillées pour répondre à nos besoins », indique Miriam Kachelmann. Akamai a mis en place les éléments nécessaires pour protéger l'entreprise contre les attaques DDoS qui avaient précédemment porté préjudice à l'entreprise.
Dans le même temps, l'entreprise a réacheminé le trafic et bloqué les requêtes supplémentaires qui sollicitaient les serveurs de Kachelmann. « Akamai réduit considérablement la charge de nos serveurs, et ce même en cas de fortes hausses du trafic. »
La société est par exemple parvenue à traiter de manière fluide 1,3 million de visiteurs et 11 millions de visites lors d'un événement météorologique extrême, alors même que les pages météo officielles du gouvernement étaient en panne. « Sans Akamai, cette augmentation du trafic aurait été un véritable casse-tête pour nous. Et les coûts relatifs à nos serveurs auraient été 10 fois plus élevés », poursuit-elle.
Développer son activité en toute confiance
En plus du reste, Kachelmann est également très satisfait de l'expérience personnelle et cohérente qu'offre Akamai. « Nos points de contact dédiés connaissent parfaitement bien notre environnement métier et informatique, nous n'avons plus besoin de réitérer nos explications. C'est un critère essentiel dans la mesure où nous développons notre activité et où nous devons agir rapidement », souligne Miriam Kachelmann.
À l'avenir, l'entreprise de prévisions météorologiques prévoit d'étendre son partenariat avec Akamai. Par exemple, elle envisage de mettre à profit App & API Protector d'Akamai pour sécuriser un service d'API qui sera prochainement proposé aux utilisateurs. Elle s'intéresse également aux options de cloud GPU d'Akamai.
« Il serait également intéressant d'utiliser un cloud GPU à la demande pour présenter notre modèle météorologique et nos prévisions radar à des clients potentiels, dans la mesure où une le simple fait de faire fonctionner un serveur peut nous coûter 1 500 $. Mais ce ne sont là que deux des nombreuses façons dont nous envisageons de collaborer avec Akamai à l'avenir à mesure que nous développerons notre activité », conclut-elle.
À propos de Kachelmann
Le groupe Kachelmann est un groupe d'entreprises internationales de prévisions météorologiques fondé à l'origine par Joerg Kachelmann, un météorologue, entrepreneur et présentateur expérimenté. Le groupe gère les portails météorologiques internationaux à succès meteologix.com, weather.us, weathermodels.com et kachelmannwetter.com, mais propose principalement des solutions de prévisions météorologiques B2B sophistiquées et de pointe pour les clients du secteur qui s'appuient sur des données météorologiques précises.
Le groupe Kachelmann est présent dans le monde entier et fournit des services à des entreprises internationales de tous les horizons, y compris dans les secteurs de la fourniture d'énergie, de l'assurance, de l'agriculture, gouvernemental, du transport et de logistique.
À propos de Swisscom
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À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.