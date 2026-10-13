2014年に設立されたKachelmann GmbHは、数十年にわたるノウハウを活かした最先端の気象予報サービスを提供しており、国際的な気象予報会社（meteologix.com、weather.us、weathermodels.com、kachelmannwetter.comを含む）のグループを運営しています。同社の主な事業は、正確な気象データを必要としている顧客に対して、最新のB2B気象予報ソリューションを提供することです。近年Kachelmannは、暴風雨の追跡、局地的洪水警報、雹警報、竜巻の追跡、独自の高解像度1x1km気象モデルなどを対象としたツールを開発してきました。以前から利用していたCDNプロバイダーがKachelmannのニーズに応えられなくなったため、Akamaiに移行しました。
最新の気象データと予測ツールを提供
揺らいだ主要テクノロジーパートナーへの信頼
エネルギー、保険、農業、行政、交通、物流などの各種業界に従事する人や企業は、損害を最小限に抑え、究極的には命を救うために、Kachelmannが提供する最新の気象情報を頼りにしています。Kachelmannは、価値と必要性が非常に高いサービスを提供しているため、自社のWebポータルがトラフィックの急増にシームレスに対応し、攻撃を阻止できるようにする必要があります。
そこで、同社はサイトの構築に関してCDNプロバイダーと契約を結びました。しばらくの間は、そのプロバイダーでKachelmannのニーズを満たすことができたのですが、その関係に暗雲が立ち込めるようになりました。不透明な価格の引き上げや契約更新を行うようになったからです。Kachelmannのニーズと合致しない機能を提案してくるだけでなく、顧客に何も知らせずに機能を追加することさえありました。「ベンダーの検討や対応に時間をかけすぎているようでは、決してよい状態とは言えないでしょう」と、同社の最高執行責任者（COO）であるMiriam Kachelmann氏は説明します。
さらに、Kachelmann氏は継続的にさまざまな連絡窓口とやり取りしていたため、それぞれの窓口にIT環境とニーズを説明しなければならず、それがストレスになっていました。Kachelmannの気象ポータルの中核には、世界各地の図表と地図があります。サイト訪問者は、気温や降水量などのさまざまなパラメーターを選択するだけで、そうした画像をその場で生成できます。同氏は「何千人もの人々が同時に当社のサイトにアクセスすると、そのリクエストを処理するために非常に大きな負荷がサーバーにかかります」と語ります。
「悪天候のさなかで個人や企業のユーザーが私たちを最も必要としているとき、DDoS攻撃の標的になります。Akamaiがそうした攻撃から当社を保護してくれるため、サービスを中断することなく提供することができます」— Miriam Kachelmann氏、Kachelmann GmbH、COO
Akamaiに託したビジネス
同社は、さまざまな選択肢を検討した結果、Akamaiを選択しました。「当社は規模こそ小さいものの、技術レベルは非常に高く、すべてのベンダーが当社の技術的な要件を満たすことができるわけではありません。Akamaiは、優れた営業実績と、私たちが必要としていたサービスを提供してくれました。それは、Akamai Dynamic Site Accelerator、Global Traffic Management、Edge DNSです」とKachelmann氏は語ります。
また、「スイスでは信頼が重要であり、Akamaiとは当初から互いに信頼できるという確信がありました」とも述べています。
既存のCDNプロバイダーとの長期契約更新を避けるために、Kachelmann社はドメインをAkamaiのサービスに迅速に移行する必要がありました。AkamaiとそのパートナーであるSwisscomの協力を得て、このプロセスを簡略化し、2週間足らずで移行することができました。
高度なIT環境でアップタイムを保証
Kachelmann氏は、Akamaiサービスをきめ細かく設定できることに感心しています。「以前のCDNベンダーでは、サービスのオン／オフを切り替えることしかできませんでした。Akamaiを利用することになってから、自社のニーズに合わせて非常にきめ細かく設定できるようになりました」とKachelmann氏は説明します。実際、Akamaiによって、かつてはビジネスに打撃を与えていたDDoS攻撃から同社が守られています。
同時に、Akamaiはトラフィックを再ルーティングし、Kachelmannのサーバーの負荷になる余計なリクエストをブロックしています。「Akamaiは、トラフィックの急増時でも、サーバーの負荷を大幅に軽減してくれます」
たとえば、ある悪天候時に、Akamaiは130万人の訪問者による1,100万回のアクセスをシームレスに処理しました（その際、政府の公式な気象予報ページはダウンしていました）。「Akamaiがなければ、トラフィックの急増が当社にとって大きな問題になっていたでしょう。サーバーのコストは10倍も高くなっていたはずです」と同氏は述べています。
確実にビジネスを拡大
また、Kachelmann氏は、Akamaiの専任者による一貫した対人サポートにも満足しています。「専任の窓口担当者は、当社のビジネスやIT環境に精通しているため、何度も説明する必要がありません。これは、ビジネスが成長し、すぐに行動に移す必要がある場合に重要です」とKachelmann氏は強調します。
今後、この気象予報会社はAkamaiとのパートナーシップを拡大する予定です。たとえば、Akamai App & API Protectorを活用して、まもなくリリースされる消費者向けAPIサービスを保護することになっています。さらに、AkamaiのGPUクラウドオプションにも関心を持っています。
「オンデマンドのGPUクラウドにアクセスして、見込み顧客に気象モデルとレーダー予報を見てもらえるようになれば、魅力的だと思います。たった1台のサーバーを自社で運用するだけで、コストが1,500ドルぐらいかかるわけですから。これらは、ビジネスの拡大に伴って、今後想定しているAkamaiとのさまざまな協力取り組みの中の、ごくわずかな例にすぎません」と同氏は締めくくります。
Kachelmannについて
Kachelmann Groupは、気象学者、起業家、プレゼンターでもある経験豊富な創立者Joerg Kachelmann氏を中心として国際的に運営されている気象予報会社のグループです。同グループは、国際的に成功を収めている気象ポータルサイトであるmeteologix.com、weather.us、weathermodels.com、kachelmannwetter.comを運営していますが、事業の主軸としているのは、正確な気象データを必要としている業界の顧客向けに最先端のB2B気象予報ソリューションを提供することです。
Kachelmann Groupは世界各地に展開しており、エネルギープロバイダー、保険、農業、行政機関、交通、物流の各種事業など、さまざまなバックグラウンドを持つ世界中の企業にサービスを提供しています。
Swisscomについて
スイスでトップの通信・IT・エンターテインメント企業であるSwisscomは、スイスで最も革新的で持続可能な企業の1社として未来を牽引しています。合計で19,000名以上の従業員が勤務しています。イタリアでも、Swisscomの子会社であるFastwebが営業しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。