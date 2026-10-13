エネルギー、保険、農業、行政、交通、物流などの各種業界に従事する人や企業は、損害を最小限に抑え、究極的には命を救うために、Kachelmannが提供する最新の気象情報を頼りにしています。Kachelmannは、価値と必要性が非常に高いサービスを提供しているため、自社のWebポータルがトラフィックの急増にシームレスに対応し、攻撃を阻止できるようにする必要があります。

そこで、同社はサイトの構築に関してCDNプロバイダーと契約を結びました。しばらくの間は、そのプロバイダーでKachelmannのニーズを満たすことができたのですが、その関係に暗雲が立ち込めるようになりました。不透明な価格の引き上げや契約更新を行うようになったからです。Kachelmannのニーズと合致しない機能を提案してくるだけでなく、顧客に何も知らせずに機能を追加することさえありました。「ベンダーの検討や対応に時間をかけすぎているようでは、決してよい状態とは言えないでしょう」と、同社の最高執行責任者（COO）であるMiriam Kachelmann氏は説明します。

さらに、Kachelmann氏は継続的にさまざまな連絡窓口とやり取りしていたため、それぞれの窓口にIT環境とニーズを説明しなければならず、それがストレスになっていました。Kachelmannの気象ポータルの中核には、世界各地の図表と地図があります。サイト訪問者は、気温や降水量などのさまざまなパラメーターを選択するだけで、そうした画像をその場で生成できます。同氏は「何千人もの人々が同時に当社のサイトにアクセスすると、そのリクエストを処理するために非常に大きな負荷がサーバーにかかります」と語ります。