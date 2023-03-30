Verbesserung des Spielerlebnisses durch Microservices mit geringer Latenz

Da die Erwartungen an die Echtzeit-Reaktionsfähigkeit von Spielen enorm sind, müssen Entwickler jede Gelegenheit ergreifen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Ein Bereich, dem immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist der Einsatz verteilter Architekturen mit geringer Latenz zur Verbesserung verschiedener Aspekte des Spielerlebnisses. Zu diesen Services gehören Matchmaking, Ranglisten, Live-Chat, Live-Video und vieles mehr.

Obwohl diese Services vielversprechend sind, verhindert die Tatsache, dass die erforderlichen Rechenressourcen häufig nicht geografisch optimal für ein echtes Spielerlebnis mit geringer Latenz positioniert sind, deren Durchbruch.