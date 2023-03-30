Verbesserung des Spielerlebnisses durch Microservices mit geringer Latenz
Da die Erwartungen an die Echtzeit-Reaktionsfähigkeit von Spielen enorm sind, müssen Entwickler jede Gelegenheit ergreifen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Ein Bereich, dem immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist der Einsatz verteilter Architekturen mit geringer Latenz zur Verbesserung verschiedener Aspekte des Spielerlebnisses. Zu diesen Services gehören Matchmaking, Ranglisten, Live-Chat, Live-Video und vieles mehr.
Obwohl diese Services vielversprechend sind, verhindert die Tatsache, dass die erforderlichen Rechenressourcen häufig nicht geografisch optimal für ein echtes Spielerlebnis mit geringer Latenz positioniert sind, deren Durchbruch.
Ein nahtloses Spielerlebnis bieten
Unsere Cloud-Computing-Dienste, die auf der Akamai Cloud ausgeführt werden, bieten Entwicklern eine Plattform und Services zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses. Unsere stark verteilte Cloud-Plattform ist ideal, um Microservices mit geringer Latenz bereitzustellen, die für ein nahtloses Spielerlebnis unerlässlich sind.
Und da unsere Cloud-Computing-Services auf Open-Source-Tools setzen, können Entwickler Microservices schnell und effizient erstellen, bereitstellen und verwalten. Mit Open-Source-Tools müssen Sie sich keine Fähigkeiten für proprietäre Tools aneignen. Entwickler können zudem die Kapazität schnell und einfach nach Bedarf erweitern. So stellen sie sicher, dass Spieler Zugriff auf die Ressourcen haben, die sie benötigen, um ein reaktionsschnelles Spielerlebnis in Echtzeit zu genießen.
Keine Preisunsicherheit mehr
Aber wie sieht es mit den Kosten für die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung mehrerer verteilter Services aus? Leider haben sich Spieleentwickler an eine hohe Unsicherheit hinsichtlich der Preise bei ihren Cloudanbietern gewöhnt. Dies kann vor allem für kleinere Entwicklerfirmen problematisch sein, die nicht über die Ressourcen verfügen, um unvorhersehbare Kosten und Abrechnungsspitzen zu bewältigen.
Mit transparenten Preisen und niedrigeren Gebühren für ausgehenden Traffic können die Cloud-Computing-Services von Akamai eine erhebliche finanzielle Entlastung bei hohen Nutzungsspitzen sein und bieten insgesamt eine vorhersehbarere, überschaubarere Kostenstruktur. Mit den nutzer- sowie entwicklerfreundlichen Tools und dem preisgekrönten Support von Akamai können Sie auch bei der Einstellung und Schulung von Entwicklungspersonal erhebliche Kostenvorteile erzielen.
Schützen Sie das Spielerlebnis
Sicherheit hat auch für Spieleentwickler oberste Priorität, da Hacker und andere Angreifer die Integrität des Spielerlebnisses durch Microservices gefährden können. Unsere Cloud-Computing-Dienste werden auf der Akamai Cloud ausgeführt. Diese bietet umfassende Sicherheitslösungen zum Schutz vor DDoS-Angriffen, Kontoübernahmen, Malware und anderen Sicherheitsbedrohungen.
Akamai wurde im Bericht „Gartner® 2022 Magic QuadrantTM for Cloud Web Application and API Protection“ als ein „Leader“ ausgezeichnet.
Tools für innovative Spielerlebnisse
Spieleentwickler müssen innovativ sein, um in einem zunehmend umkämpften Markt erfolgreich zu sein, der Konsolen, PCs, Mobilgeräte, virtuelle Realität und vieles mehr beinhaltet. Zu solchen Innovationen gehört sicherlich auch die Bereitstellung von Microservices mit geringer Latenz, wie für z. B. Matchmaking, Ranglisten sowie Live-Chat und Video.
Die Cloud-Computing-Services von Akamai bieten Entwicklern ein umfassendes Set von Tools und Services für ein ansprechendes, hochverfügbares Spielerlebnis mit geringer Latenz. In Kombination mit Preistransparenz, niedrigeren Übertragungskosten und umfassenden Sicherheitslösungen ist es ein idealer Ansatz für Spieleentwickler jeder Größe.
Weitere Informationen
Lesen Sie mehr über die Einführung von Akamai Cloud und erfahren Sie mehr über die Cloud-Computing-Dienste von Akamai, die auf der Akamai Cloud ausgeführt werden.