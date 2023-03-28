Warum eine verteilte Cloud perfekt für Streaming ist

Das Streamen von Inhalten im 21. Jahrhundert ist nichts für schwache Nerven. Moderne Medienunternehmen müssen in der Lage sein, ihren Zuschauern jederzeit und überall auf der Welt hervorragende Streamingerlebnisse bieten zu können.

Die Cloud-Computing- Services von Akamai, die auf der Akamai Connected Cloud, unserer massiv verteilten Edge- und Cloudplattform, ausgeführt werden, unterstützen Medienunternehmen dabei, genau das zu tun.

Mit Akamai können Sie riesige Videodateien speichern und verarbeiten, skalieren, um die steigende Zuschauernachfrage zu bewältigen, und die Rendite Ihrer Cloudinvestitionen durch nachvollziehbare Preise und niedrigere Ausgangskosten optimieren. Aus diesem Grund vertrauen 10 der größten Streamingservices bereits auf Akamai.