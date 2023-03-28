Warum eine verteilte Cloud perfekt für Streaming ist
Das Streamen von Inhalten im 21. Jahrhundert ist nichts für schwache Nerven. Moderne Medienunternehmen müssen in der Lage sein, ihren Zuschauern jederzeit und überall auf der Welt hervorragende Streamingerlebnisse bieten zu können.
Die Cloud-Computing- Services von Akamai, die auf der Akamai Connected Cloud, unserer massiv verteilten Edge- und Cloudplattform, ausgeführt werden, unterstützen Medienunternehmen dabei, genau das zu tun.
Mit Akamai können Sie riesige Videodateien speichern und verarbeiten, skalieren, um die steigende Zuschauernachfrage zu bewältigen, und die Rendite Ihrer Cloudinvestitionen durch nachvollziehbare Preise und niedrigere Ausgangskosten optimieren. Aus diesem Grund vertrauen 10 der größten Streamingservices bereits auf Akamai.
Alle Streams
Mit den Cloud-Computing-Services von Akamai können Sie Workloads und Anwendungen näher an den Endnutzern entwickeln und bereitstellen, um so die Latenz zu reduzieren und die Performance zu verbessern – und das ohne Anbieterbindung. Unsere offene Architektur ermöglicht es Ihnen, mit Ihren bevorzugten Partnern zu arbeiten, Anwendungen mit den Tools Ihrer Entwickler zu erstellen und Drittanbieteranwendungen zu verwenden, um Ihrem Service hochwertige Funktionen hinzuzufügen.
An allen Orten
Akamai verfügt bereits über das weltweit am stärksten verteilte Netzwerk mit insgesamt mehr als 4.100 Standorten auf der ganzen Welt. In diesem Jahr planen wir, mehr als ein Dutzend zentrale Points of Presence (POPs) für Cloud Computing hinzuzufügen. Mit diesen zentralen POPs können Sie unser vollständiges Angebot an Services näher an Ihre Endnutzer bringen. Außerdem haben wir mehr als 50 neue verteilte POPs angekündigt, die einige der kritischsten Services noch näher bringen. Diese Architektur bietet den zusätzlichen Vorteil, dass Sie die Zuschauer an schwer erreichbaren Orten besser bedienen können, die derzeit von herkömmlichen Cloudanbietern unterversorgt werden.
Und da unsere Cloud-Computing-Services auf der Akamai Connected Cloud ausgeführt werden – einer massiv verteilten Edge- und Cloudplattform –, sind Ihre Workloads und Anwendungen immer die kleinste Anzahl an Hops von Ihren Nutzern und ihren Geräten entfernt – unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden.
Zusammenfassung
Wir haben auch ein aggressives neue Cloudpreismodell eingeführt, das die Leistung des Akamai-Netzwerks nutzt, um die Egresskosten mithilfe von CDN-ähnlicher Wirtschaftlichkeit für die Cloud-Datenübertragung zu senken.
Wir haben die Cloud-Computing-Services von Akamai anhand der Kundenanforderungen entwickelt. Diese Services verfolgen einen völlig anderen Ansatz und nutzen eine stark verteilte Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Content Delivery. Dieser Ansatz bedeutet für Sie noch mehr Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit.
Weitere Informationen
