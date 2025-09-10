X
Proteja sus aplicaciones y API

Genere confianza e impulse el crecimiento con una protección integral

Seguridad de API y aplicaciones

Proteja sus aplicaciones y API para generar confianza e impulsar el crecimiento

La protección de aplicaciones y API necesita un nuevo enfoque

Teniendo en cuenta que los ataques a aplicaciones web y API han aumentado un 49 %, proteger sus aplicaciones y API nunca ha sido tan importante. 

Una defensa sólida y multicapa ayuda a las empresas a anticiparse a las amenazas en constante evolución. Al integrar Akamai API Security con App & API Protector, las organizaciones pueden reforzar su estrategia de seguridad y proteger con confianza sus activos digitales.

Protección integral para sus aplicaciones y API a gran escala 

Detecte todas las API de su entorno

Cree un inventario completo de las API de su entorno para conocer mejor su superficie de ataque.

Identifique y proteja las API vulnerables

Obtenga información detallada sobre el uso y las amenazas de sus aplicaciones y API para corregir errores de configuración y bloquear los ataques de forma eficiente. 

Pruebas automatizadas de seguridad de API

Integre la seguridad en cada paso para evitar vulnerabilidades y distribuir aplicaciones y API seguras con más rapidez.

Seguridad de API y WAAP líderes del sector

Forrester nombra a Akamai líder en soluciones WAF

Akamai recibe valoraciones de los clientes más positivas en relación con la media y obtiene la puntuación más alta posible en cuanto a visión, hoja de ruta, flexibilidad de precios y transparencia.

Akamai, líder en WAAP

Descubra el motivo por el que IDC ha seleccionado a Akamai como uno de los líderes del mercado y conozca los puntos fuertes y débiles de los proveedores.

Akamai supera a otros proveedores de WAAP: Consulte los datos

SecureIQLab ha puesto a prueba las soluciones de protección de API y aplicaciones web (WAAP) líderes en la nube frente a más de 1360 amenazas. Akamai se alzó con la victoria en comparación con AWS, CloudFlare y Microsoft.

Estado de la seguridad de API y aplicaciones 2025: Cómo cambia la IA el panorama digital

Una nueva investigación de Akamai revela que la IA trae consigo nuevas vulnerabilidades para las empresas y nuevos modos de ataque, a la vez que crecen las amenazas.

¿Qué impacto tiene un incidente de seguridad de las API?

Más de 1200 profesionales de la seguridad revelan cómo los incidentes de API afectan a los resultados, la reputación y los niveles de estrés de los equipos.

Mejor juntos para una protección frente a vulnerabilidades comunes

App & API Protector y Akamai API Security ahora abordan los ataques a las API en constante evolución, cubriendo los 10 principales riesgos de seguridad de las API según OWASP.

API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

Productos adicionales que protegen sus aplicaciones

Prolexic

Proteja su infraestructura frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).

Edge DNS

Akamai DNS protege el DNS en las instalaciones, en la nube e híbrido, al tiempo que garantiza una alta disponibilidad y rendimiento.

Client-Side Protection & Compliance

Facilite el cumplimiento de la norma del sector de las tarjetas de pago (PCI) y proteja su sitio web frente a ataques de JavaScript.

Firewall for AI

Proteja las aplicaciones basadas en IA con seguridad adaptable de entorno multinube para los LLM.

Recursos

Lista definitiva para evaluar soluciones WAF

Evalúe a los proveedores de WAF y WAAP que mejor se adaptan a sus necesidades financieras, operativas, de seguridad y de rendimiento.

Las 10 principales vulnerabilidades según OWASP: Cómo Akamai ayuda a proteger contra las vulnerabilidades comunes

Observe cómo Akamai puede servir de ayuda a la hora de detectar y proteger contra los ataques que intentan explotar estas importantes vulnerabilidades.

