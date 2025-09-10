Seguridad de API y aplicaciones
Proteja sus aplicaciones y API para generar confianza e impulsar el crecimiento
La protección de aplicaciones y API necesita un nuevo enfoque
Teniendo en cuenta que los ataques a aplicaciones web y API han aumentado un 49 %, proteger sus aplicaciones y API nunca ha sido tan importante.
Una defensa sólida y multicapa ayuda a las empresas a anticiparse a las amenazas en constante evolución. Al integrar Akamai API Security con App & API Protector, las organizaciones pueden reforzar su estrategia de seguridad y proteger con confianza sus activos digitales.
Protección integral para sus aplicaciones y API a gran escala
Seguridad de API y WAAP líderes del sector
Mejor juntos para una protección frente a vulnerabilidades comunes
App & API Protector y Akamai API Security ahora abordan los ataques a las API en constante evolución, cubriendo los 10 principales riesgos de seguridad de las API según OWASP.