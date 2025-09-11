X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Protezione di app e API

Migliorate la fiducia e favorite l'espansione con una protezione end-to-end

Guardate il video (00:23)

Sicurezza di applicazioni e API

Proteggete applicazioni e API per migliorare la fiducia e favorire l'espansione

Guardate il video (00:23)

La protezione di applicazioni e API richiede un nuovo approccio

Poiché gli attacchi alle applicazioni web e alle API hanno fatto registrare un incremento del 49%, la protezione di app e API non è mai stata più importante. 

Una solida difesa multilivello aiuta le aziende a stare un passo avanti rispetto alle minacce in continua evoluzione. Integrando Akamai API Security con App & API Protector, le organizzazioni possono rafforzare il proprio sistema di sicurezza e proteggere facilmente le loro risorse digitali.

Una protezione end-to-end per le vostre app e API su larga scala 

Individuazione delle API ovunque

Create un inventario completo delle API presenti nei vostri ambienti per capire meglio la vostra superficie di attacco.

Identificazione e protezione delle API vulnerabili

Ottenete informazioni approfondite sull'utilizzo di app e API e sulle minacce per correggere gli errori di configurazione e bloccare facilmente gli attacchi. 

Esecuzione automatizzata dei test sulla sicurezza delle API

Integrate la sicurezza in ogni fase per prevenire le vulnerabilità e proteggere app e API più rapidamente.

Leader del settore per la sicurezza delle API e la tecnologia WAAP

Akamai riconosciuta da Forrester come azienda leader nel settore delle soluzioni WAF

Akamai riceve eccellenti riscontri da parte dei clienti e ottiene i massimi punteggi nei seguenti criteri: visione, roadmap, flessibilità e trasparenza dei prezzi.

Scaricate il rapporto (disponibile solo in inglese)

Akamai riconosciuta azienda leader nelle soluzioni WAAP

Scoprite perché IDC ha nominato Akamai azienda leader del settore e leggete informazioni sui punti di forza e sulle vulnerabilità dei vendor disponibili sul mercato.

Scaricate il rapporto (disponibile solo in inglese)

Akamai sbaraglia le altre soluzioni WAAP: Visualizza dati

SecureIQLab ha verificato come le principali soluzioni WAAP nel cloud si difendono da più di 1360 minacce. Akamai ha vinto il confronto con AWS, Cloudflare e Microsoft.

Scaricate il rapporto (disponibile solo in inglese)

Lo stato della sicurezza di app e API nel 2025: come l'AI sta cambiando lo scenario digitale

L'AI introduce nuove vulnerabilità per le aziende e fornisce ai criminali nuovi strumenti con l'aumento delle minacce, come risulta da una nuova ricerca condotta da Akamai.

Scaricate il rapporto (disponibile solo in inglese)

Qual è l'impatto esercitato da un problema di sicurezza delle API?

Più di 1.200 esperti di sicurezza riferiscono come i problemi relativi alle API incidono negativamente sul fatturato, sulla reputazione e sui livelli di stress dei team delle loro aziende.

Scaricate il rapporto (disponibile solo in inglese)

L'unione fa la forza contro le comuni vulnerabilità

Le soluzioni App & API Protector e Akamai API Security ora consentono di contrastare gli attacchi alle API in continua evoluzione, garantendo la protezione dai 10 principali rischi per la sicurezza delle API riportati nell'elenco OWASP.

Leggete il white paper

API Security

Rilevate, monitorate e controllate tutte le API e le loro attività mediante le analisi in tempo reale per rispondere a minacce e violazioni.

Ulteriori informazioni

App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

Ulteriori informazioni

Altri prodotti per la protezione delle vostre applicazioni

Prolexic

Proteggete la vostra infrastruttura dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service).

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Edge DNS

Akamai DNS protegge le infrastrutture del DNS on-premise, cloud e ibride, garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità e performance.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Client-Side Protection & Compliance

Vi aiuta a raggiungere la conformità al PCI e a proteggere il vostro sito web dagli attacchi JavaScript.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Firewall for AI

Proteggete le app basate sull'AI con una sicurezza adattiva e multicloud per i modelli LLM.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Risorse

La checklist per la valutazione delle soluzioni WAF

Valutate i provider di soluzioni WAF e WAAP in grado di soddisfare le vostre esigenze in termini di sicurezza e performance, nonché da un punto di vista operativo e finanziario.

Leggete la checklist

Elenco OWASP Top 10 - Come Akamai aiuta a proteggere dalle vulnerabilità più comuni

Scoprite come Akamai può aiutare a individuare e proteggere dagli attacchi che cercano di sfruttare queste gravi vulnerabilità.

Leggete il white paper