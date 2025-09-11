Poiché gli attacchi alle applicazioni web e alle API hanno fatto registrare un incremento del 49%, la protezione di app e API non è mai stata più importante.

Una solida difesa multilivello aiuta le aziende a stare un passo avanti rispetto alle minacce in continua evoluzione. Integrando Akamai API Security con App & API Protector, le organizzazioni possono rafforzare il proprio sistema di sicurezza e proteggere facilmente le loro risorse digitali.