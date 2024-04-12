Ciberataques a las API: una amenaza creciente para las organizaciones de América Latina
Resumen ejecutivo
Los hackers pueden explotar las vulnerabilidades de las API para obtener acceso no autorizado a datos confidenciales e interrumpir los servicios. El informe 10 principales riesgos de seguridad de las API según OWASP de 2023 analiza los riesgos más comunes asociados a las API.
En todo el mundo, sectores como la banca, la atención sanitaria, la energía y el comercio electrónico son especialmente vulnerables a los ciberataques a las API, ya que dependen en gran medida de sistemas interconectados para prestar sus servicios.
A medida que un mayor número de organizaciones de la región de Latinoamérica (LATAM) adoptan la evolución digital y desarrollan aplicaciones basadas en API, la superficie de ataque de vulnerabilidades de API se ha ido ampliado.
Las organizaciones pueden mitigar los riesgos asociados a las vulnerabilidades de las API mediante la implementación de controles de acceso y herramientas de supervisión robustos para detectar actividades sospechosas.
Es crucial que las empresas prioricen las medidas de ciberseguridad e implementen soluciones de seguridad de API sólidas para proteger sus sistemas y datos de posibles filtraciones.
Introducción
Las interfaces de programación de aplicaciones (API) se han convertido en componentes esenciales en el desarrollo de software moderno, lo que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen e interactúen entre sí. Sin embargo, con el aumento del uso de API, los ciberataques dirigidos a estas interfaces también han aumentado.
La proliferación de las API es un arma de doble filo para las organizaciones. Si bien las API optimizan la comunicación y fomentan la innovación a través de la integración de terceros, también exponen a las empresas a un mayor riesgo de ciberamenazas.
Los ciberataques dirigidos a las API se han disparado y explotan vulnerabilidades para poner en peligro los datos confidenciales e interrumpir los servicios críticos. Para reforzar las defensas, las organizaciones deben adoptar controles de acceso estrictos y mecanismos de supervisión vigilantes que impidan las actividades maliciosas.
En esta entrada de blog, profundizaremos en la amenaza generalizada de los ciberataques a las API y su profundo impacto en los sectores de Latinoamérica. También describiremos estrategias proactivas para fortalecer las defensas contra estas amenazas en constante evolución, lo que permite a las organizaciones proteger sus activos digitales y mantener la resiliencia operativa en un entorno interconectado.
¿Cómo afectan los ataques a las API a las organizaciones?
Desde pérdidas financieras hasta daños a la reputación, los ciberataques a las API pueden afectar a las organizaciones de diversas maneras, que incluyen:
Filtraciones de datos
Interrupción del servicio
Pérdidas financieras
Daños a la reputación
Filtraciones de datos
Un objetivo común de los ataques a las API web es obtener acceso no autorizado a datos confidenciales, incluida la información del cliente, los datos financieros y la propiedad intelectual. Las filtraciones de datos puede tener repercusiones legales, minar la confianza y derivar en sanciones financieras.
Por ejemplo, un ciberataque a una institución financiera podría poner en peligro la información de la cuenta del cliente, lo que daría lugar a un robo de identidad y a un fraude financiero. Esto no solo podría dañar la reputación de la institución, sino que también podría dar lugar a demandas y cuantiosas multas impuestas por las autoridades reguladoras. Además, el robo de la propiedad intelectual mediante un ataque a las API web de una empresa tecnológica, podría resultar en una pérdida de ventaja competitiva e ingresos, ya que la competencia utiliza la información robada para desarrollar productos o servicios similares.
Interrupción del servicio
Los ciberataques a las API web pueden provocar interrupciones o tiempos de inactividad del servicio, lo que afecta a las operaciones empresariales y a la satisfacción del cliente. Cualquier interrupción de los servicios puede tener un impacto perjudicial en el sector. Por ejemplo, si se dirige un ciberataque a la API web de una empresa de atención sanitaria, podría provocar un acceso no autorizado a los datos de los pacientes y poner en peligro su privacidad. Esta filtración podría derivar en demandas, multas y daños a la reputación de la empresa.
Pérdidas financieras
Los ataques a las API web también pueden provocar pérdidas financieras en cualquier sector. Esto podría deberse a los costes asociados a las medidas de corrección, los honorarios legales, las multas normativas y la pérdida de ingresos. Empresas de todos los sectores pueden tener dificultades para recuperarse de las pérdidas financieras que se producen como resultado de los ciberataques.
Daños a la reputación
La reputación de una empresa es crucial en cualquier sector. Un ataque victorioso a las API web puede conllevar una publicidad negativa y erosionar la confianza de los consumidores. Esto puede tener consecuencias a largo plazo para la reputación y los resultados de la empresa, lo que afectaría a su capacidad para atraer nuevos clientes y conservar los existentes.
Análisis de amenazas a las API: aspectos clave que deben tenerse en cuenta
En este entorno precario, la falta de análisis de riesgos exhaustivos puede tener graves repercusiones, que abarcan desde pérdidas financieras y sanciones normativas hasta daños a la reputación empresarial y la pérdida de la confianza del cliente. Existen numerosos aspectos que se deben tener en cuenta durante cualquier análisis de amenazas a las API. Estos son algunos de ellos:
Mayor superficie de ataque: con el crecimiento del número de organizaciones que exponen sus API para facilitar la integración con aplicaciones o servicios de terceros, la superficie de ataque se amplía, lo que proporciona a los ciberdelincuentes más puntos de entrada para lanzar ataques. Esta superficie de ataque más amplia aumenta la probabilidad de que se produzcan ciberataques victoriosos a las API.
Explotación de vulnerabilidades: los atacantes tienen como objetivo las API para explotar las vulnerabilidades de las interfaces, como unos mecanismos de autenticación inadecuados, una gestión de datos insegura o la falta de controles de autorización adecuados. Estas vulnerabilidades se pueden aprovechar para obtener acceso no autorizado a datos confidenciales o interrumpir operaciones del servicio.
Ataques automatizados: Los atacantes suelen utilizar herramientas automatizadas para buscar vulnerabilidades de API e iniciar ataques a escala. Estos ataques automatizados pueden saturar los sistemas y provocar tiempos de inactividad del servicio, filtraciones de datos u otras actividades maliciosas. Los fallos en el análisis de riesgos pueden provocar daños graves y tener consecuencias importantes.
Ciberataques a las API en Latinoamérica
Los ciberataques a las API son un problema de extraordinaria importancia en Latinoamérica, ya que estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico de la región. Como se ha comentado anteriormente, los ciberataques a las API pueden interrumpir las operaciones empresariales, lo que puede provocar pérdidas financieras y un impacto negativo en la economía en general. Teniendo en cuenta esta realidad, las organizaciones de América Latina deben adoptar medidas proactivas para protegerse y evitar contratiempos económicos.
Los países de Latinoamérica han experimentado un rápido aumento de la evolución digital en la última década a lo largo de la cual las organizaciones han ido adoptado nuevas tecnologías e integrando sus sistemas mediante las API. Este cambio digital hace que estas organizaciones sean más susceptibles a los ciberataques a las API. Comprender el problema es crucial para garantizar una evolución digital segura y proteger datos y servicios valiosos.
Los países de esta región también han implementado estrictas normativas de protección de datos y ciberseguridad. Si no se abordan los ciberataques a las API se podría incurrir en un incumplimiento de estas normativas y acarrear consecuencias legales y sanciones financieras. Comprender el problema ayuda a garantizar el cumplimiento de las leyes y la normativa pertinente de la región.
Las organizaciones de Latinoamérica gestionan enormes cantidades de datos de clientes, incluida la información de identificación personal. Los ciberataques a las API pueden poner en peligro estos datos confidenciales, lo que da lugar a robos de identidad, fraudes y vulneraciones de la privacidad. Las organizaciones deben salvaguardar los datos de los consumidores, proteger a las personas y mantener su confianza. El incumplimiento de las medidas de seguridad adecuadas puede tener consecuencias devastadoras.
Como se ha mencionado anteriormente, la reputación de una organización es muy importante para la continuidad de su negocio. Esto es especialmente importante para las organizaciones de numerosos sectores diferentes de Latinoamérica, ya que los impactos significativos pueden crear espacio para que los competidores se afiancen con sus clientes y pueden ofrecer a las organizaciones extranjeras la oportunidad de ampliar su presencia en un mercado en constante evolución.
Comprender la importancia de los ciberataques a las API en Latinoamérica es esencial para proteger las economías, cumplir la normativa, proteger los datos de los consumidores y preservar la reputación del sector. Mediante el reconocimiento del impacto de los ataques a las API, las organizaciones de Latinoamérica pueden abordar las vulnerabilidades y mejorar su situación de ciberseguridad general.
¿Cómo evolucionan los ataques a las API en Latinoamérica?
En 2023, los ataques a las API siguieron evolucionando, haciéndose cada vez más sofisticados y específicos. Los motivos por los que los ataques a las API siguen siendo una amenaza son diversos e incluyen el creciente uso de las API en diversos sectores. A medida que un mayor número de organizaciones de Latinoamérica adoptan la evolución digital y desarrollan aplicaciones basadas en API, la superficie de ataque de vulnerabilidades de API se ha ido ampliado de forma continua.
Los ataques de ransomware dirigidos a las API de las organizaciones para cifrar o robar datos confidenciales se hizo cada vez más frecuente en 2023, lo que supuso una amenaza significativa para las empresas de diversos sectores de Latinoamérica. Los atacantes también se han dirigido cada vez más a las API de terceros y a dependencias de la cadena de suministro poniendo en peligro a varias organizaciones. Las integraciones con sistemas de socios comerciales para mejorar los procesos y aumentar la productividad a través del intercambio de datos de API también crearon una serie de nuevas oportunidades de ataque.
Debido a la naturaleza confidencial de los datos y las transacciones financieros, el sector de los servicios financieros de la región de Latinoamérica, incluidos los bancos, las compañías de seguros, los pagos, la tecnología financiera y los intercambios de criptomonedas, ha sido un objetivo particular de los ataques a las API.
El cumplimiento de las normativas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) en Brasil ha impulsado a las organizaciones de la región de Latinoamérica a mejorar las medidas de seguridad de API para proteger los datos personales y confidenciales frente al acceso o la divulgación no autorizados.
A principios de 2023, la región de Latinoamérica había experimentado cerca de 500 000 ataques contra aplicaciones web y API (Figura 1). A finales de año, ese número se había disparado a 1500 millones de ataques. En la Figura 1 también se muestra la distribución entre ataques dirigidos a aplicaciones web y ataques dirigidos a API. Esta tendencia indica la importancia de implementar medidas de seguridad sólidas para proteger las API de ataques maliciosos.
¿Qué sectores de Latinoamérica son vulnerables a los ataques a las API?
Al analizar los sectores afectados por los ataques a las API, observamos que los atacantes no tienen una preferencia clara. Más bien, parecen elegir objetivos en función de la posibilidad de obtener beneficios financieros y la confidencialidad de la información deseada, lo cual puede incidir en la predisposición de una organización a aceptar la extorsión.
La oportunidad también es un factor importante. Por ejemplo, un sector que esté en auge actualmente debido a alguna característica del mercado o interés social puede ser un objetivo más atractivo.
Los organizaciones de servicios financieros, comercio, atención sanitaria y gubernamentales son algunos de los sectores más comunes de Latinoamérica que sufren ataques a las API. Estas organizaciones suelen gestionar grandes cantidades de datos confidenciales y transacciones financieras, lo que las convierte en el objetivo principal de los ciberdelincuentes.
Aunque el beneficio financiero es sin duda una motivación para los ciberdelincuentes, otros factores, como el valor de los datos que se gestionan y el posible impacto de un ataque, también desempeñan un papel importante a la hora de determinar los sectores objetivo. Además, los sectores con infraestructura crítica o información confidencial pueden ser objeto de ataques por razones maliciosas más allá de los beneficios económicos.
Servicios financieros
El sector de los servicios financieros experimentó el mayor porcentaje de ataques a las API en 2023, con un 31,6 % de los ataques web recibidos dirigidos a las API (Figura 2).
Es posible que esto no sea una sorpresa teniendo en cuenta el crecimiento continuo del sector y el rápido ritmo de evolución digital. Las organizaciones de servicios financieros introducen constantemente nuevas aplicaciones, integraciones e instalaciones para los clientes, por lo que el sector inevitablemente atrae mucha atención.
Sin embargo, puede haber otros motivos para los ciberatacantes además del dinero. Por ejemplo, es posible que deseen acceder a información confidencial de los clientes o interrumpir la infraestructura crítica, lo que puede tener un impacto devastador en la empresa.
Sector público
En 2023, el sector público también fue un gran objetivo de ataque a las API debido a su papel crítico en la sociedad y a la posibilidad de causar impactos de alto perfil.
Por ejemplo, las agencias gubernamentales contienen enormes cantidades de información confidencial que podría ser valiosa para los ciberdelincuentes, y la interrupción de las operaciones gubernamentales puede tener graves consecuencias para toda la población, lo que las convierte en un objetivo atractivo para aquellos que buscan provocar un caos.
Comercio
El sector del comercio también es un objetivo principal de los ciberataques debido a la gran cantidad de datos personales y financieros que se intercambia en línea. El sector del comercio depende en gran medida de la tecnología para realizar transacciones y almacenar la información de los clientes, lo que hace que sea vulnerable a las ciberamenazas. Los ciberdelincuentes suelen atacar a los retailers online y a los procesadores de pagos para robar datos confidenciales o interrumpir las operaciones empresariales.
Un posible beneficio financiero del pirateo de estos sistemas es un incentivo importante para los ciberatacantes, lo que convierte al sector del comercio en un objetivo lucrativo para los agentes maliciosos. A medida que la tecnología avance, la ciberseguridad desempeñará un papel aún más crucial a la hora de proteger tanto a las empresas como a los consumidores.
Atención sanitaria
Otro factor que determina la elección del objetivo de un atacante es el nivel de confidencialidad de la información que se puede capturar. Algunos sectores son objetivos potenciales debido a la importancia de la información que contienen.
Por ejemplo, el sector sanitario no solo guarda datos personales y financieros, sino también registros médicos confidenciales, lo que lo convierte en un objetivo principal de los ciberataques. Otro aspecto importante es que estas organizaciones suelen estar más dispuestas a aceptar las exigencias de rescate para evitar la divulgación de información confidencial.
Los atacantes suelen realizar investigaciones exhaustivas para identificar qué sectores contienen la información más valiosa. Al atacar a organizaciones con información crítica, pueden maximizar el posible beneficio financiero o impacto en el servicio y aumentar la probabilidad de que se cumplan sus exigencias.
Vectores de ataque comunes en Latinoamérica
Mientras los sectores de Latinoamérica adoptan la evolución digital y utilizan las API para facilitar una integración y una innovación perfectas, se cierne la amenaza de los ataques a las API. Los ciberdelincuentes evolucionan constantemente sus tácticas para explotar las vulnerabilidades de las API, lo que plantea riesgos importantes para los sectores.
Echemos un vistazo a algunos vectores de ataque de API comunes detectados en Latinoamérica y exploremos estrategias para mitigar estas amenazas (Figura 3).
Los ataques HTTP
Los ataques HTTP ocupan el primer puesto de la lista en Latinoamérica, con un 47,0 % de estos ataques dirigidos a las API. Los ataques HTTP implican la explotación de vulnerabilidades en las API web que utilizan el protocolo HTTP. Estos ataques pueden tener varios objetivos, como robar datos confidenciales, obtener acceso no autorizado, interrumpir los servicios o ejecutar código malicioso en el servidor.
Ataques de inclusión remota de archivos
Los ataques de inclusión remota de archivos (RFI), que normalmente se dirigen a aplicaciones web que utilizan mecanismos de inclusión dinámica de archivos, como include(), require(), o funciones comparables en lenguajes de scripts del lado del servidor, como PHP, ocupan el segundo lugar en la región, con un 43,2 % de estos ataques dirigidos a las API.
Ataques de inyección de comandos
El tercer vector de ataque más común son los ataques de inyección de comandos (CMDi), con el 14 % de estos ataques dirigidos a las API. Estos ataques se utilizan con frecuencia para ejecutar comandos arbitrarios en un servidor o un sistema vulnerable, donde el atacante puede obtener acceso no autorizado para ejecutar comandos del sistema en el sistema subyacente como parte de su funcionalidad. Se pueden utilizar para ejecutar comandos de shell, cargar y procesar archivos, ejecutar una búsqueda o una consulta de base de datos y mucho más.
Es importante tener en cuenta que otros tipos de ataques, como el uso indebido de las API, los ataques de autenticación, la denegación de servicio (DoS), la inyección de lenguaje de consulta estructurado (SQLi), los scripts entre sitios (XSS) y la inclusión de archivos locales (LFI), también suponen amenazas importantes para las API y no se deben subestimar.
La implementación de medidas de seguridad integrales puede ayudar a mitigar el riesgo de todo tipo de ataques a las API. Con la creciente dependencia de las aplicaciones, es crucial priorizar las medidas de seguridad para protegerse de diversos tipos de ataques.
La completa familia de soluciones de API y aplicaciones de Akamai ofrece una amplia gama de funciones de seguridad, como la visibilidad completa de todas las API (verticales y horizontales), visibilidad de las API en la sombra y las no autorizadas, el análisis del comportamiento histórico, el análisis de vulnerabilidades de las API y mucho más.
Conclusión
Las API desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar la innovación y la integración digitales en sectores de Latinoamérica. Sin embargo, la creciente prevalencia de los vectores de ataque a las API supone un riesgo significativo para los ecosistemas digitales, la privacidad de los datos y la seguridad general de la región.
Mediante el conocimiento y la solución proactiva de estos vectores comunes de ataque a las API, las organizaciones de Latinoamérica pueden reforzar sus defensas de ciberseguridad, proteger los datos de los clientes y mantener la confianza de las partes interesadas.
Prácticas recomendadas para ayudar a proteger las API
Mediante el seguimiento de estas prácticas recomendadas para un uso seguro de las API, las organizaciones de Latinoamérica pueden ayudar a crear un futuro digital próspero para los sectores de toda la región.
Documente todas las API en sus controles de seguridad de API para mejorar la visibilidad
Resuelva los problemas de configuración incorrecta en sus API e implemente procesos para evitar que surjan vulnerabilidades futuras
Establezca una disciplina de supervisión de API y búsqueda de amenazas para cerrar las brechas de seguridad antes de que los atacantes puedan utilizarlas en su contra
Elija una solución de seguridad que puede mitigar una amplia gama de amenazas, desde los 10 principales riesgos de seguridad de las API según OWASP hasta los ataques web tradicionales
Utilice soluciones de seguridad que ofrezcan análisis de comportamiento para detectar el uso indebido de la lógica empresarial y otras anomalías
Utilice la guía de OWASP sobre las prácticas de codificación para evitar los ataques más comunes
Lleve a cabo evaluaciones periódicas de vulnerabilidades y seleccione un proveedor de soluciones de seguridad de primera clase que le respalde
Manténgase al corriente de las amenazas emergentes