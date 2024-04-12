Ciberataques a las API: una amenaza creciente para las organizaciones de América Latina

Introducción

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) se han convertido en componentes esenciales en el desarrollo de software moderno, lo que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen e interactúen entre sí. Sin embargo, con el aumento del uso de API, los ciberataques dirigidos a estas interfaces también han aumentado.

La proliferación de las API es un arma de doble filo para las organizaciones. Si bien las API optimizan la comunicación y fomentan la innovación a través de la integración de terceros, también exponen a las empresas a un mayor riesgo de ciberamenazas.

Los ciberataques dirigidos a las API se han disparado y explotan vulnerabilidades para poner en peligro los datos confidenciales e interrumpir los servicios críticos. Para reforzar las defensas, las organizaciones deben adoptar controles de acceso estrictos y mecanismos de supervisión vigilantes que impidan las actividades maliciosas.

En esta entrada de blog, profundizaremos en la amenaza generalizada de los ciberataques a las API y su profundo impacto en los sectores de Latinoamérica. También describiremos estrategias proactivas para fortalecer las defensas contra estas amenazas en constante evolución, lo que permite a las organizaciones proteger sus activos digitales y mantener la resiliencia operativa en un entorno interconectado.

¿Cómo afectan los ataques a las API a las organizaciones?

Desde pérdidas financieras hasta daños a la reputación, los ciberataques a las API pueden afectar a las organizaciones de diversas maneras, que incluyen:

Filtraciones de datos

Interrupción del servicio

Pérdidas financieras

Daños a la reputación

Filtraciones de datos

Un objetivo común de los ataques a las API web es obtener acceso no autorizado a datos confidenciales, incluida la información del cliente, los datos financieros y la propiedad intelectual. Las filtraciones de datos puede tener repercusiones legales, minar la confianza y derivar en sanciones financieras.

Por ejemplo, un ciberataque a una institución financiera podría poner en peligro la información de la cuenta del cliente, lo que daría lugar a un robo de identidad y a un fraude financiero. Esto no solo podría dañar la reputación de la institución, sino que también podría dar lugar a demandas y cuantiosas multas impuestas por las autoridades reguladoras. Además, el robo de la propiedad intelectual mediante un ataque a las API web de una empresa tecnológica, podría resultar en una pérdida de ventaja competitiva e ingresos, ya que la competencia utiliza la información robada para desarrollar productos o servicios similares.

Interrupción del servicio

Los ciberataques a las API web pueden provocar interrupciones o tiempos de inactividad del servicio, lo que afecta a las operaciones empresariales y a la satisfacción del cliente. Cualquier interrupción de los servicios puede tener un impacto perjudicial en el sector. Por ejemplo, si se dirige un ciberataque a la API web de una empresa de atención sanitaria, podría provocar un acceso no autorizado a los datos de los pacientes y poner en peligro su privacidad. Esta filtración podría derivar en demandas, multas y daños a la reputación de la empresa.

Pérdidas financieras

Los ataques a las API web también pueden provocar pérdidas financieras en cualquier sector. Esto podría deberse a los costes asociados a las medidas de corrección, los honorarios legales, las multas normativas y la pérdida de ingresos. Empresas de todos los sectores pueden tener dificultades para recuperarse de las pérdidas financieras que se producen como resultado de los ciberataques.

Daños a la reputación

La reputación de una empresa es crucial en cualquier sector. Un ataque victorioso a las API web puede conllevar una publicidad negativa y erosionar la confianza de los consumidores. Esto puede tener consecuencias a largo plazo para la reputación y los resultados de la empresa, lo que afectaría a su capacidad para atraer nuevos clientes y conservar los existentes.

Análisis de amenazas a las API: aspectos clave que deben tenerse en cuenta

En este entorno precario, la falta de análisis de riesgos exhaustivos puede tener graves repercusiones, que abarcan desde pérdidas financieras y sanciones normativas hasta daños a la reputación empresarial y la pérdida de la confianza del cliente. Existen numerosos aspectos que se deben tener en cuenta durante cualquier análisis de amenazas a las API. Estos son algunos de ellos:

Mayor superficie de ataque: con el crecimiento del número de organizaciones que exponen sus API para facilitar la integración con aplicaciones o servicios de terceros, la superficie de ataque se amplía, lo que proporciona a los ciberdelincuentes más puntos de entrada para lanzar ataques. Esta superficie de ataque más amplia aumenta la probabilidad de que se produzcan ciberataques victoriosos a las API.

Explotación de vulnerabilidades: los atacantes tienen como objetivo las API para explotar las vulnerabilidades de las interfaces, como unos mecanismos de autenticación inadecuados, una gestión de datos insegura o la falta de controles de autorización adecuados. Estas vulnerabilidades se pueden aprovechar para obtener acceso no autorizado a datos confidenciales o interrumpir operaciones del servicio.

Ataques automatizados: Los atacantes suelen utilizar herramientas automatizadas para buscar vulnerabilidades de API e iniciar ataques a escala. Estos ataques automatizados pueden saturar los sistemas y provocar tiempos de inactividad del servicio, filtraciones de datos u otras actividades maliciosas. Los fallos en el análisis de riesgos pueden provocar daños graves y tener consecuencias importantes.

Ciberataques a las API en Latinoamérica

Los ciberataques a las API son un problema de extraordinaria importancia en Latinoamérica, ya que estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico de la región. Como se ha comentado anteriormente, los ciberataques a las API pueden interrumpir las operaciones empresariales, lo que puede provocar pérdidas financieras y un impacto negativo en la economía en general. Teniendo en cuenta esta realidad, las organizaciones de América Latina deben adoptar medidas proactivas para protegerse y evitar contratiempos económicos.

Los países de Latinoamérica han experimentado un rápido aumento de la evolución digital en la última década a lo largo de la cual las organizaciones han ido adoptado nuevas tecnologías e integrando sus sistemas mediante las API. Este cambio digital hace que estas organizaciones sean más susceptibles a los ciberataques a las API. Comprender el problema es crucial para garantizar una evolución digital segura y proteger datos y servicios valiosos.

Los países de esta región también han implementado estrictas normativas de protección de datos y ciberseguridad. Si no se abordan los ciberataques a las API se podría incurrir en un incumplimiento de estas normativas y acarrear consecuencias legales y sanciones financieras. Comprender el problema ayuda a garantizar el cumplimiento de las leyes y la normativa pertinente de la región.

Las organizaciones de Latinoamérica gestionan enormes cantidades de datos de clientes, incluida la información de identificación personal. Los ciberataques a las API pueden poner en peligro estos datos confidenciales, lo que da lugar a robos de identidad, fraudes y vulneraciones de la privacidad. Las organizaciones deben salvaguardar los datos de los consumidores, proteger a las personas y mantener su confianza. El incumplimiento de las medidas de seguridad adecuadas puede tener consecuencias devastadoras.

Como se ha mencionado anteriormente, la reputación de una organización es muy importante para la continuidad de su negocio. Esto es especialmente importante para las organizaciones de numerosos sectores diferentes de Latinoamérica, ya que los impactos significativos pueden crear espacio para que los competidores se afiancen con sus clientes y pueden ofrecer a las organizaciones extranjeras la oportunidad de ampliar su presencia en un mercado en constante evolución.

Comprender la importancia de los ciberataques a las API en Latinoamérica es esencial para proteger las economías, cumplir la normativa, proteger los datos de los consumidores y preservar la reputación del sector. Mediante el reconocimiento del impacto de los ataques a las API, las organizaciones de Latinoamérica pueden abordar las vulnerabilidades y mejorar su situación de ciberseguridad general.

¿Cómo evolucionan los ataques a las API en Latinoamérica?

En 2023, los ataques a las API siguieron evolucionando, haciéndose cada vez más sofisticados y específicos. Los motivos por los que los ataques a las API siguen siendo una amenaza son diversos e incluyen el creciente uso de las API en diversos sectores. A medida que un mayor número de organizaciones de Latinoamérica adoptan la evolución digital y desarrollan aplicaciones basadas en API, la superficie de ataque de vulnerabilidades de API se ha ido ampliado de forma continua.

Los ataques de ransomware dirigidos a las API de las organizaciones para cifrar o robar datos confidenciales se hizo cada vez más frecuente en 2023, lo que supuso una amenaza significativa para las empresas de diversos sectores de Latinoamérica. Los atacantes también se han dirigido cada vez más a las API de terceros y a dependencias de la cadena de suministro poniendo en peligro a varias organizaciones. Las integraciones con sistemas de socios comerciales para mejorar los procesos y aumentar la productividad a través del intercambio de datos de API también crearon una serie de nuevas oportunidades de ataque.

Debido a la naturaleza confidencial de los datos y las transacciones financieros, el sector de los servicios financieros de la región de Latinoamérica, incluidos los bancos, las compañías de seguros, los pagos, la tecnología financiera y los intercambios de criptomonedas, ha sido un objetivo particular de los ataques a las API.

El cumplimiento de las normativas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) en Brasil ha impulsado a las organizaciones de la región de Latinoamérica a mejorar las medidas de seguridad de API para proteger los datos personales y confidenciales frente al acceso o la divulgación no autorizados.

A principios de 2023, la región de Latinoamérica había experimentado cerca de 500 000 ataques contra aplicaciones web y API (Figura 1). A finales de año, ese número se había disparado a 1500 millones de ataques. En la Figura 1 también se muestra la distribución entre ataques dirigidos a aplicaciones web y ataques dirigidos a API. Esta tendencia indica la importancia de implementar medidas de seguridad sólidas para proteger las API de ataques maliciosos.