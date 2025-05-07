¿Qué son los ataques a las API?

Hoy en día, las API están en todas partes. Las API son esenciales para las operaciones empresariales, la agilidad y la competitividad, ya sea a la hora de respaldar aplicaciones y servicios en Internet o de impulsar aplicaciones móviles y servicios de atención al cliente basados en la nube. Esto también las convierte en un objetivo muy atractivo para los ciberdelincuentes.

Prevenir los ataques a las API no es tarea fácil. El desafío de proteger estas propiedades digitales resulta complicado debido a las prácticas modernas de desarrollo y operaciones, las migraciones a la nube y los productos de API en constante cambio que presentan nuevos niveles de complejidad.

Akamai App & API Protector ofrece una protección potente e integral contra amenazas para los entornos de API. Diseñado para ofrecer sencillez y facilidad de uso, App & API Protector incorpora algunas de las automatizaciones de seguridad más avanzadas disponibles en la actualidad. Con esta solución de Akamai, puede bloquear los ataques a las API mientras protege los sitios web y las aplicaciones de una amplia gama de amenazas, minimiza la superficie de ataque y reduce la carga para los administradores de TI.