¿Qué son los ataques a las API?

Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.
Los ataques a las API son intentos de utilizar API con fines maliciosos o no autorizados. Los ataques a las API adoptan muchas formas, entre las que se incluyen:
- Explotación de vulnerabilidades técnicas en implementaciones de API.
- Uso de credenciales robadas, así como de otras técnicas de robo de cuentas para hacerse pasar por un usuario legítimo.
- Abuso de la lógica empresarial que permite el uso de API de formas inesperadas.
La creciente amenaza de los ataques a las API
Hoy en día, las API están en todas partes. Las API son esenciales para las operaciones empresariales, la agilidad y la competitividad, ya sea a la hora de respaldar aplicaciones y servicios en Internet o de impulsar aplicaciones móviles y servicios de atención al cliente basados en la nube. Esto también las convierte en un objetivo muy atractivo para los ciberdelincuentes.
Prevenir los ataques a las API no es tarea fácil. El desafío de proteger estas propiedades digitales resulta complicado debido a las prácticas modernas de desarrollo y operaciones, las migraciones a la nube y los productos de API en constante cambio que presentan nuevos niveles de complejidad.
Akamai App & API Protector ofrece una protección potente e integral contra amenazas para los entornos de API. Diseñado para ofrecer sencillez y facilidad de uso, App & API Protector incorpora algunas de las automatizaciones de seguridad más avanzadas disponibles en la actualidad. Con esta solución de Akamai, puede bloquear los ataques a las API mientras protege los sitios web y las aplicaciones de una amplia gama de amenazas, minimiza la superficie de ataque y reduce la carga para los administradores de TI.
El desafío de defender las API
Al permitir que las aplicaciones de software y los sistemas operativos se comuniquen entre sí de forma rápida y sencilla, las API ayudan a acelerar el ritmo de las empresas, a aumentar la colaboración y a mejorar el rendimiento de las ubicaciones en la web. Sin embargo, las organizaciones que defienden las API con soluciones de seguridad de red tradicionales tienen menos probabilidades de evitar una filtración.
Entre los ataques a las API habituales se incluyen varios vectores de ataque conocidos:
- Los ataques de máquina intermediaria (MITM) permiten a los hackers interceptar de forma discreta las comunicaciones y solicitudes entre dos terminales de un canal de comunicación, para poder robar información confidencial.
- Los ataques DDoS (ataques distribuidos de denegación de servicio) intentan saturar la memoria de una API, al solicitar miles de conexiones simultáneamente, acaparando todos los recursos disponibles y provocando un bloqueo.
- Los ataques de inyección SQL acceden al software simplemente mediante la inyección de código malicioso en programas con un desarrollo deficiente.
- La generación de claves de API inseguras permite a los atacantes subvertir las herramientas de seguridad de API tradicionales, mediante la generación y el uso de diversas claves de API de un gran grupo de usuarios.
- El registro y la supervisión insuficientes permiten a los hackers utilizar una vulnerabilidad inicial como punto de apoyo para buscar más debilidades.
- Los controles de acceso comprometidos permiten a los atacantes acceder a funciones con privilegios, modificar o eliminar contenido del sitio web o robar datos confidenciales.
Por qué los clientes eligen Akamai
Bloqueo de los ataques a las API con Akamai
Akamai App & API Protector ofrece una solución integral de protección de API y aplicaciones web que puede consolidar sus estrategias de seguridad de TI y facilitar datos sobre los riesgos emergentes, con el objetivo de detectar las brechas de seguridad y de detener los ataques dirigidos a las API.
Esta solución de Akamai cuenta con el motor de seguridad adaptable, además de combinar numerosas tecnologías de base líderes en el sector en lo referente a la seguridad de las API y soluciones de ciberseguridad para firewall de aplicaciones web, mitigación de bots y protección frente a DDoS.
Con App & API Protector, sus equipos de seguridad de TI pueden:
- Reducir la superficie de ataque de su API. Aunque las API son un mecanismo esencial que permiten experiencias web eficaces, también pueden exponer los datos y la lógica del back-end. La solución de Akamai detecta automáticamente y protege a las API ante vulnerabilidades, incluidas las 10 principales vulnerabilidades de seguridad de las API según OWASP.
- Bloquear los ataques a las API. Las funciones de detección de amenazas de App & API Protector protegen los sitios web, las aplicaciones y las API de una amplia variedad de amenazas, incluidos el control de acceso comprometido, la inyección SQL, las botnets automatizadas, los ataques DDoS volumétricos, entre otras.
- .Simplificar el mantenimiento. Akamai permite a sus equipos mantener una seguridad sólida de las API y las aplicaciones, al confiar en las actualizaciones automáticas y en el ajuste automático que permiten evitar la saturación de alertas y a los equipos investigar ciberataques reales en lugar de alertas falsas.
- Implementar una solución multicapa. Con Akamai, puede maximizar su inversión en tecnología de seguridad ante ciberamenzas con una solución que incluye protecciones de aplicaciones web, visibilidad y mitigación de bots, protección frente a DDoS, conectores SIEM, optimización web, Edge Computing, aceleración de las API y mucho más.
Funciones de Akamai App & API Protector
Akamai App & API Protector ofrece tecnología avanzada para detener los ataques dirigidos a las API. La protección comienza con la visibilidad, y la solución de Akamai le permite detectar automáticamente una gama completa de API conocidas, desconocidas y en constante cambio dentro de su tráfico web. Esto permite a sus equipos protegerse ante ataques ocultos, detectar errores e identificar cambios inesperados. Nuestra tecnología le permite registrar fácilmente las API recién descubiertas con tan solo unos clics. App & API Protector revisa automáticamente todas las solicitudes de API en busca de código malicioso, tanto si las API están registradas como si no, lo que garantiza una sólida seguridad de las API de forma predeterminada.
Entre las funciones adicionales de App & API Protector se incluyen las siguientes:
- Visibilidad y mitigación de bots. App & API Protector ofrece visibilidad en tiempo real del tráfico de bots, con funciones para detectar y detener bots no deseados.
- Actualizaciones automáticas. Nuestros investigadores de amenazas analizan diariamente más de 454 TB de datos de ataques para detectar nuevos vectores e identificar permutaciones de los vectores existentes. La información obtenida de esta investigación se transmite automáticamente al motor de seguridad adaptable para permitir la protección más sólida.
- Protección contra DoS/DDoS. Akamai descarta de forma automática los ataques DDos dirigidos a la capa de red en el borde de Internet, al tiempo que puede mitigar los ataques a la capa de aplicación en cuestión de segundos.
- Herramientas de generación de informes. Los paneles, las alertas y las herramientas de generación de informes de Akamai proporcionan acceso a la telemetría de ataques detallada y al análisis de los eventos de seguridad. Los administradores de TI pueden crear alertas por correo electrónico en tiempo real mediante filtros y umbrales estáticos. Las herramientas de generación de informes de seguridad web supervisan y evalúan continuamente la eficacia de las protecciones contra los ataques a las API.
- Incorporación simplificada. Un asistente fácil de usar facilita la incorporación de propiedades con flujos de trabajo de integración y configuración que agilizan y simplifican el proceso de incorporación.
Preguntas frecuentes
Las interfaces de programación de aplicaciones, o API, son los programas de software que permiten que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. Las API simplifican y aceleran el desarrollo de aplicaciones, además de mejorar la colaboración con clientes, partners, proveedores y usuarios externos.
Un ataque a las API es un intento por parte de un agente malicioso de obtener acceso no autorizado a una API para entrar en un sistema o una red, o bien para transferir datos. Si consiguen su objetivo, los atacantes pueden interrumpir las operaciones empresariales o robar datos, dinero o credenciales. La mayoría de los ataques a las API aprovechan las vulnerabilidades de seguridad dentro de las propias API.
La mejor manera de defenderse contra los ataques a las API es adoptar un enfoque de seguridad multicapa. Las organizaciones necesitan soluciones de seguridad que puedan identificar las API, probarlas en busca de vulnerabilidades y defenderlas con una serie de protecciones, entre las que se incluyen tecnología de firewall de aplicaciones web, autenticación multifactorial, soluciones de gestión de bots, protecciones contra DDoS y otras defensas de última generación.
La exfiltración de datos se suele producir cuando los ataques a las API y los abusos a estas consiguen su objetivo. En algunos casos, al hablar de exfiltración de datos se hace referencia a información con un alto nivel de confidencialidad y no pública robada por un agente malicioso a través de ataques a las API y el abuso a estas. Sin embargo, también se puede aplicar a tipos menos graves de abuso de API, incluido el scraping agresivo de datos disponibles públicamente para recopilar grandes conjuntos de datos valiosos en su conjunto.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.