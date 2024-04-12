Ataques cibernéticos a APIs: uma ameaça crescente para organizações na América Latina

Introdução

As interfaces de programação de aplicações (APIs) se tornaram componentes essenciais no desenvolvimento de software moderno, permitindo que diferentes aplicações se comuniquem e interajam umas com as outras. No entanto, com o aumento do uso de APIs, os ataques cibernéticos direcionados a essas interfaces também aumentaram.

A proliferação de APIs serve como uma faca de dois gumes para as organizações. Embora as APIs otimizem a comunicação e promovam a inovação por meio da integração de terceiros, elas também expõem as empresas a um risco maior de ciberameaças.

Os ataques cibernéticos direcionados a APIs tiveram um grande aumento, explorando vulnerabilidades para comprometer dados confidenciais e interromper serviços críticos. Para fortalecer defesas, as organizações devem adotar controles de acesso rigorosos e mecanismos de monitoramento vigilantes para impedir atividades mal-intencionadas.

Nesta publicação do blog, vamos nos aprofundar na ameaça generalizada de ataques cibernéticos a APIs e seu profundo impacto nos setores da América Latina. Também descreveremos estratégias proativas para fortalecer as defesas contra essas ameaças em evolução, capacitando as organizações a proteger seus ativos digitais e a manter a resiliência operacional em um cenário interconectado.

Como os ataques a APIs afetam as organizações?

De perdas financeiras a danos à reputação, os ataques cibernéticos podem afetar as organizações de várias maneiras, incluindo:

Violações de dados

Interrupção de serviços

Perda financeira

Danos à reputação

Violações de dados

Um objetivo comum dos ataques a APIs na Web é obter acesso não autorizado a dados confidenciais, incluindo informações do cliente, dados financeiros e propriedade intelectual. Violações de dados podem resultar em repercussões legais, desgaste da confiança e penalidades financeiras.

Por exemplo, um ataque cibernético a uma instituição financeira pode comprometer as informações de contas de clientes, resultando em roubo de identidade e fraude financeira. Isso não só poderia prejudicar a reputação da instituição, mas também levar a processos judiciais e multas pesadas impostas pelas autoridades reguladoras. Além disso, se a propriedade intelectual for roubada por meio de um ataque a API da Web em uma empresa de tecnologia, isso pode resultar em perda de vantagem competitiva e de receita, pois os concorrentes usam as informações roubadas para desenvolver produtos ou serviços semelhantes.

Interrupção de serviços

Os ataques cibernéticos a APIs na Web podem levar a interrupções ou tempo de inatividade dos serviços, afetando as operações comerciais e a satisfação do cliente. Qualquer interrupção nos serviços pode ter um impacto prejudicial no setor. Por exemplo, se um ataque cibernético visar uma API na Web de uma empresa de serviços de saúde, esse ataque poderá levar ao acesso não autorizado de dados de pacientes e comprometer sua privacidade. Essa violação pode resultar em ações judiciais, multas e danos à reputação da empresa.

Perda financeira

Os ataques a APIs na Web também podem resultar em perdas financeiras para qualquer setor. Possíveis causas disso podem ser custos associados à remediação, taxas legais, multas regulatórias e perda de receita. Empresas de todos os setores podem ter dificuldades para se recuperar de perdas financeiras decorrentes de ataques cibernéticos.

Danos à reputação

A reputação de uma empresa é crucial em qualquer setor. Um ataque bem-sucedido a APIs na Web pode levar à publicidade negativa e desgastar a confiança do consumidor. Isso pode ter consequências de longo prazo para a reputação e para os resultados da empresa, afetando sua capacidade de atrair novos clientes e de reter os existentes.

Análise de ameaças a APIs: pontos-chave a serem considerados

Nesse ambiente precário, a falha em realizar análises de risco completas pode ter repercussões graves, que vão de perdas financeiras e penalidades regulatórias a prejuízo à reputação da marca e à confiança do cliente. Há muitos pontos a serem considerados durante qualquer análise de ameaças a APIs. Estes são apenas alguns dos pontos:

Aumento da superfície de ataque: à medida que mais organizações expõem suas APIs para facilitar a integração com aplicações ou serviços de terceiros, a superfície de ataque se expande, fornecendo aos cibercriminosos mais pontos de entrada para lançar ataques. Essa superfície de ataque mais ampla aumenta a probabilidade de sucesso de ataques cibernéticos a APIs.

Exploração de vulnerabilidades: os invasores visam as APIs para explorar vulnerabilidades nas interfaces, como mecanismos de autenticação inadequados, manipulação insegura de dados ou falta de controles de autorização apropriados. Essas vulnerabilidades podem ser aproveitadas para obter acesso não autorizado a dados confidenciais ou para interromper operações de serviços.

Ataques automatizados: os invasores geralmente usam ferramentas automatizadas para verificar vulnerabilidades de APIs e iniciar ataques em escala. Esses ataques automatizados podem sobrecarregar sistemas, levando a tempo de inatividade do serviço, violações de dados ou outras atividades mal-intencionadas. Falhas na análise de risco podem resultar em danos graves e consequências significativas.

Ataques cibernéticos a APIs na América Latina

Os ataques cibernéticos a APIs são um problema altamente significativo na América Latina, já que essas organizações desempenham um papel vital no crescimento econômico da região. Como discutido anteriormente, os ataques cibernéticos a APIs podem interromper operações comerciais, levando a perdas financeiras e impacto negativos na economia geral. Dada essa realidade, as organizações na América Latina devem tomar medidas proativas para se protegerem e evitarem contratempos econômicos.

Os países da América Latina experimentaram um rápido aumento na evolução digital na última década, com as organizações adotando novas tecnologias e integrando seus sistemas por meio de APIs. Essa mudança digital torna essas organizações mais suscetíveis a ataques cibernéticos a APIs. Entender o problema é fundamental para garantir uma evolução digital segura e proteger dados e serviços valiosos.

Os países dessa região também implementaram normas rigorosas de proteção de dados e de cibersegurança. A falha em lidar com ataques cibernéticos a APIs pode resultar em não conformidade com essas normas, levando a consequências legais e penalidades financeiras. Entender o problema ajuda a garantir a conformidade com as leis e regulamentações relevantes da região.

As organizações na América Latina lidam com grandes quantidades de dados de clientes, incluindo informações de identificação pessoal. Os ataques cibernéticos a APIs podem comprometer esses dados confidenciais, levando a roubo de identidade, fraude e violações de privacidade. As organizações devem proteger os dados do consumidor, proteger as pessoas e manter sua confiança. A não implementação de medidas de segurança adequadas pode resultar em consequências devastadoras.

Como mencionado anteriormente, a reputação de uma organização é muito importante para a continuidade de seus negócios. Isso é especialmente crítico para organizações em muitos setores diferentes na América Latina, pois impactos significativos podem criar espaço para que os concorrentes conquistem uma posição com seus clientes e podem permitir que organizações estrangeiras tenham a oportunidade de expandir sua presença em um mercado em constante evolução.

Entender o significado dos ataques cibernéticos a APIs na América Latina é essencial para proteger as economias, cumprir as normas, proteger os dados do consumidor e preservar a reputação do setor. Reconhecendo o impacto dos ataques a APIs, as organizações na América Latina podem resolver vulnerabilidades e melhorar sua postura geral de cibersegurança.

Como os ataques a APIs estão evoluindo na América Latina?

Em 2023, os ataques a APIs continuaram a evoluir, tornando-se mais sofisticados e direcionados. Os motivos pelos quais os ataques a APIs continuam sendo uma ameaça são multifacetados e incluem o uso crescente de APIs em vários setores. À medida que mais organizações na América Latina adotam a evolução digital e desenvolvem aplicações orientadas por API, a superfície de ataque para vulnerabilidades de APIs se expande continuamente.

Ataques de ransomware que visam APIs das organizações para criptografar ou roubar dados confidenciais se tornaram mais predominantes em 2023, o que representa uma ameaça significativa para empresas em vários setores da América Latina. Os invasores também têm visado cada vez mais APIs de terceiros e dependências da cadeia de suprimentos para comprometer várias organizações. Além disso, integrações com sistemas de parceiros de negócios para melhorar processos e obter produtividade por meio da troca de dados de APIs abriram uma série de novas oportunidades de ataque.

Devido à natureza confidencial dos dados e transações financeiras, o setor de serviços financeiros na região da América Latina, incluindo operações bancárias, companhias de seguros, pagamentos, fintechs e exchanges de criptomoedas, tem sido um alvo específico de ataques a APIs.

A conformidade com regulamentos de proteção de dados, como o GDPR (Regulamento Geral de Proteçãode Dados)e a LGPD (Lei Geral de Proteção de DadosPessoais) no Brasil, tem orientado organizações na região da América Latina a melhorar as medidas de segurança de APIs para proteger dados pessoais e confidenciais contra acesso ou divulgação não autorizados.

No início de 2023, a região da América Latina já havia sofrido 500 mil ataques a aplicações Web e APIs (Figura 1). No final do ano, esse número havia subido para 1,5 bilhão de ataques. A Figura 1 também mostra a distribuição entre ataques direcionados a aplicações Web e ataques direcionados a APIs. Essa tendência indica a importância de implementar medidas de segurança fortes para proteger as APIs contra ataques mal-intencionados.