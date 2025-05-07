¿Qué es la seguridad de nube empresarial?

El nivel de responsabilidad que tienen las empresas para proteger sus activos en la nube depende del tipo de modelo de prestación de servicios en la nube. En las soluciones de infraestructura como servicio (IaaS), el proveedor de nube es responsable de proteger la infraestructura como los componentes de servidores, almacenamiento y red, mientras que el cliente es responsable de proteger las aplicaciones, los terminales, las cargas de trabajo y los datos. En las ofertas de plataforma como servicio (PaaS), el proveedor de nube protege todo el hardware y el software, mientras que el cliente es responsable de proteger todas las aplicaciones desarrolladas en la plataforma, así como los terminales, las cargas de trabajo y la seguridad de los usuarios y de la red. En las soluciones de software como servicio (SaaS), el proveedor de servicios en la nube protege toda la infraestructura y las aplicaciones, mientras que el cliente es responsable de proteger solo los terminales, las cargas de trabajo, los datos y la seguridad de los usuarios y la red.