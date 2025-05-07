¿Qué es la seguridad de nube empresarial?

Las soluciones de seguridad basada en la nube proporcionan servicios de seguridad desde servidores en centros de datos remotos a través de una conexión a Internet. Con las soluciones basadas en la nube, las empresas pueden evitar el coste y el esfuerzo de implementar equipos en entornos locales.
Lo que necesita saber sobre la seguridad de nube empresarial
La seguridad de nube empresarial es el conjunto de prácticas, protocolos, políticas y controles que las organizaciones implementan para proteger sus activos digitales en la nube. La seguridad en la nube empresarial está diseñada para proteger los entornos de nube, los datos que residen en la nube, las aplicaciones que se ejecutan en la nube y los usuarios que interactúan con los activos de la nube. En la mayoría de los entornos de nube, la seguridad es una responsabilidad compartida entre el proveedor de nube y el cliente.
¿Qué nivel de seguridad tienen las nubes públicas frente a las privadas?
Los servicios en la nube pública los presta un proveedor externo desde un depósito virtualizado de recursos en el que varios clientes o "inquilinos" pueden alquilar recursos informáticos en el mismo servidor físico. Esto puede añadir un ligero riesgo de seguridad a los activos de un cliente que se ejecutan en la nube. Además, los equipos de seguridad tienen una visibilidad limitada de las cargas de trabajo que se ejecutan en soluciones de nube pública, lo que dificulta garantizar la protección. Por otro lado, una nube privada puede ofrecer un mayor control y seguridad, ya que todos los recursos de la nube están dedicados a un único cliente. Los clientes de nube privada tienen acceso a servidores bare metal dentro de la nube que ayudan a garantizar que no compitan por ancho de banda con otros clientes y evitan los riesgos de seguridad que otros clientes pueden representar. Además, los equipos de seguridad tienen una mayor visibilidad de la infraestructura subyacente de una nube privada.
¿Qué son las amenazas para la seguridad de nube empresarial?
Los entornos de nube empresarial se enfrentan a una amplia variedad de desafíos y posibles amenazas de seguridad.
- Configuración incorrecta. Si los ajustes de seguridad se configuran incorrectamente o no se implementan, puede provocar que los agentes maliciosos aprovechen las vulnerabilidades y obtengan fácilmente acceso no autorizado a los datos, las aplicaciones y los sistemas.
- Ataques de denegación de servicio (DoS). Los ataques DoS y los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) están diseñados para ralentizar o bloquear un equipo o red. Los ataques DoS suelen ser un preámbulo de ataques más devastadores.
- Ciberataques. Las amenazas de ciberseguridad como el ransomware, el malware y las filtraciones de datos, son comunes y potentes, lo que a menudo da lugar a daños de millones de dólares para las empresas.
- API desprotegidas. Cuando las Las API que permiten que los programas de software se comuniquen entre sí quedan desprotegidas, suponen un punto de entrada fácil para los agentes maliciosos.
- Robo de cuentas. Los atacantes pueden utilizar credenciales robadas para acceder y secuestrar una cuenta de usuario, haciéndose pasar por el usuario para robar dinero o acceder a datos confidenciales.
- Filtraciones de datos. Las filtraciones de datos maliciosas o accidentales pueden poner en peligro la seguridad de los datos y exponer información confidencial o datos de clientes almacenados en la nube.
- Error humano. Las investigaciones demuestran que la mayoría de los fallos de seguridad en la nube son el resultado de errores humanos, como visitar un sitio web malicioso, compartir credenciales de inicio de sesión, caer en una estafa de phishing o no practicar una buena higiene de seguridad.
¿Cuáles son los desafíos de la seguridad de nube empresarial?
- Entornos de nube multicliente. Los clientes en entornos de nube pública utilizan recursos de nube que pueden compartir un servidor físico con otros clientes o inquilinos, lo que aumenta la preocupación de que los activos de un cliente puedan verse comprometidos por ataques maliciosos contra otro inquilino.
- Falta de visibilidad. La visibilidad puede ser un problema para las organizaciones que utilizan varios proveedores de nube. Este enfoque descentralizado de la gestión de la nube puede crear puntos ciegos, como terminales, cargas de trabajo y tráfico, que no se gestionan o protegen correctamente.
- TI en la sombra. Con la tendencia a lugares de trabajo remotos e híbridos y el uso de dispositivos personales, existe un mayor riesgo de que los usuarios empleen TI en la sombra o recursos de nube no autorizados, ya que buscan acceder a los datos y recursos que necesitan para mantener su productividad.
- Cargas de trabajo dinámicas. Las cargas de trabajo en la nube implican diversos procesos y recursos, como máquinas virtuales, contenedores, bases de datos, etc. Garantizar la protección de cada parte de la carga de trabajo puede ser una tarea compleja.
- Cumplimiento de normativas. Los marcos normativos, como HIPAA y PCI DSS, tienen requisitos estrictos para el almacenamiento, uso y protección de los datos de los clientes y la información de los pacientes por parte de las empresas. Cuando los datos se almacenan en la nube, las organizaciones pueden encontrar más difícil garantizar el cumplimiento de los requisitos de residencia y soberanía de dichos datos.
¿Cuál es el modelo de responsabilidad compartida para la seguridad empresarial?
La mayoría de los proveedores de servicios en la nube abordan la seguridad de nube empresarial con un modelo de responsabilidad compartida. En virtud de este acuerdo, el proveedor de nube es responsable de proteger la infraestructura subyacente que pone a disposición de los clientes como servicios en la nube, y el cliente es responsable de proteger cualquier parte del entorno de nube sobre la que tenga el control. Si los equipos de TI y las organizaciones no tienen claras sus responsabilidades en este modelo, puede dar lugar a brechas en los controles y programas de seguridad que los agentes maliciosos pueden aprovechar fácilmente.
¿Cómo funciona la responsabilidad compartida en diferentes entornos de nube?
El nivel de responsabilidad que tienen las empresas para proteger sus activos en la nube depende del tipo de modelo de prestación de servicios en la nube. En las soluciones de infraestructura como servicio (IaaS), el proveedor de nube es responsable de proteger la infraestructura como los componentes de servidores, almacenamiento y red, mientras que el cliente es responsable de proteger las aplicaciones, los terminales, las cargas de trabajo y los datos. En las ofertas de plataforma como servicio (PaaS), el proveedor de nube protege todo el hardware y el software, mientras que el cliente es responsable de proteger todas las aplicaciones desarrolladas en la plataforma, así como los terminales, las cargas de trabajo y la seguridad de los usuarios y de la red. En las soluciones de software como servicio (SaaS), el proveedor de servicios en la nube protege toda la infraestructura y las aplicaciones, mientras que el cliente es responsable de proteger solo los terminales, las cargas de trabajo, los datos y la seguridad de los usuarios y la red.
¿Cuáles son las claves de la seguridad de nube empresarial?
Para mantener una estrategia de seguridad sólida, la seguridad de nube empresarial requiere un enfoque multicapa de la estrategia de seguridad. Las soluciones de seguridad basada en la nube más comunes incluyen:
- Gestión de acceso e identidades. Las soluciones de control de acceso sólido, permisos estrictos y autenticación multifactor dificultan a los atacantes el uso de credenciales robadas para acceder a los entornos de nube.
- Supervisión continua. Las soluciones de seguridad que permiten a los equipos de TI supervisar continuamente las plataformas y los servicios en la nube pueden ayudar a identificar y corregir rápidamente las posibles amenazas.
- Seguridad de red de nube. Las soluciones para segmentar los activos en la nube pueden reducir el impacto de una filtración. La tecnología de seguridad de red en la nube también puede supervisar el tráfico y proteger los datos y los activos digitales contra la explotación y el movimiento lateral.
- Protección de datos. El cifrado de datos en tránsito y en reposo puede proteger los datos almacenados en la nube y simplificar el cumplimiento de una amplia gama de leyes y normativas.
- Inteligencia sobre amenazas. El acceso a información actualizada sobre amenazas puede ayudar a las organizaciones a identificar y defenderse de las ciberamenazas emergentes.
- Agentes seguros de acceso a la nube (CASB). Un CASB se sitúa entre los clientes y sus servicios en la nube para ayudar a aplicar políticas de seguridad y añadir una capa de seguridad.
- Acceso de red Zero Trust (ZTNA). Las soluciones ZTNA proporcionan un acceso remoto seguro a los activos en la nube con cada solicitud, lo que garantiza que los usuarios o las aplicaciones que solicitan se autentican continuamente.
¿Cuáles son las ventajas de la seguridad basada en la nube?
Las soluciones de seguridad basada en la nube proporcionan servicios de seguridad desde servidores en centros de datos remotos a través de una conexión a Internet. Con las soluciones basadas en la nube, las empresas pueden evitar el coste y el esfuerzo de implementar equipos en entornos locales. Los equipos de seguridad pueden gestionar los programas de seguridad de forma remota desde un único panel, desde cualquier parte del mundo. Las soluciones de seguridad basada en la nube ofrecen una escalabilidad mucho mayor que la tecnología de entorno local, y elegir soluciones basadas en la nube ayuda a preparar los sistemas de seguridad para el futuro.
Preguntas frecuentes
Con los servicios de nube pública, varios clientes o inquilinos pueden compartir recursos informáticos en el mismo servidor físico, lo que aumenta el riesgo de los activos en la nube. Además, los equipos de seguridad tienen una visibilidad limitada de las cargas de trabajo que se ejecutan en soluciones de nube pública, lo que dificulta garantizar la protección. Los entornos de nube privada más control y seguridad, ya que todos los recursos de la nube están dedicados a un único cliente y los equipos de seguridad tienen una mayor visibilidad de la infraestructura subyacente de una arquitectura de nube privada.
La optimización de la nube es el proceso de determinar la mejor forma de elegir y asignar recursos de nube para maximizar el rendimiento, racionalizar los recursos y minimizar los costes. Al ayudar a mitigar la propagación no controlada de instancias, servicios o proveedores de nube en una organización, la optimización de la nube puede ayudar a mejorar la estrategia de seguridad.
Las nubes públicas y privadas son formas de almacenar datos en Internet. Los servicios en la nube pública se comparten entre varios clientes, lo que significa que pueden ser menos seguros. Las nubes privadas son solo para un cliente y le proporcionan más control y seguridad.
