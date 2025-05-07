¿Qué es el malware?

Los tipos más comunes de malware se dividen en varias categorías.



Un virus es un software adjunto a un documento o archivo que puede propagarse como un virus informático a varios sistemas, como dispositivos móviles, una vez descargado.

Un gusano es un software malicioso que a menudo se replica automáticamente y se propaga a cualquier dispositivo de una red, sin necesidad de un programa host para difundirlo.

Los troyanos suelen crear una puerta trasera o capacidad de acceso remoto al parecer programas de software legítimos y ejecutar funciones maliciosas una vez instalados en un sistema.

El spyware recopila información y datos confidenciales sobre el equipo y la actividad de un usuario sin su conocimiento.

El adware realiza un seguimiento del historial y las descargas del navegador de un usuario, lo que permite a los anunciantes dirigir los anuncios al usuario con mayor precisión. Esto es diferente del malvertising, con el que se inyecta código malicioso a través de anuncios para poner en peligro los sistemas.

El malware Keylogger realiza un seguimiento de todo lo que hace un usuario en un ordenador, incluidas las pulsaciones de teclas, las páginas web abiertas, los correos electrónicos enviados y mucho más.

Rootkit es un tipo de malware que otorga a un atacante autorización sobre un sistema para controlarlo y potencialmente interrumpir los esfuerzos del software antivirus o de seguridad.



Ransomware: la forma más peligrosa de malware

El ransomware es un tipo de malware que permite a los ciberdelincuentes cifrar los archivos, documentos y otros datos de gran valor de una organización y, a continuación, exigir un rescate (normalmente en criptomonedas) a la organización para restaurar el acceso a los datos. Este tipo de malware suele tener un punto de acceso inicial a través de ataques de ingeniería social o scareware, como correos electrónicos de phishing y campañas de spear-phishing, o mediante la explotación de vulnerabilidades de las aplicaciones. Una vez que los ataques de ransomware hayan llegado e infectado ordenadores o portátiles dentro de un entorno de TI, se desplazan lateralmente por la red para buscar y cifrar objetivos de gran valor. Los firewalls heredados tradicionales carecen prácticamente de poder para detener este tipo de movimiento, ya que no pueden bloquear el tráfico dentro de una LAN virtual o VLAN.



Akamai Guardicore Segmentation proporciona una forma sencilla pero potente de impedir que ransomware y otros ataques de adware o spyware se desplacen lateralmente dentro de su red, lo que protege cualquier copia de seguridad que tenga o información personal identificable (PII), como datos de tarjetas de crédito, separada del ataque. Esta solución de Akamai utiliza políticas de microsegmentación para limitar estrictamente la comunicación con los activos digitales, bloqueando las solicitudes sospechosas y maliciosas que pueden formar parte de una campaña de malware para mantener sus sistemas en funcionamiento. Akamai Guardicore Segmentation proporciona la visibilidad tanto en tiempo real como histórica necesaria para asignar las dependencias y los flujos de las aplicaciones, lo que se puede utilizar para crear rápidamente recomendaciones basadas en IA para políticas de segmentación detalladas que se pueden implementar en unos pocos clics.

Las capacidades de detección completa de infracciones incluyen un análisis de reputación, las opciones de engaño dinámico y un firewall de inteligencia frente a amenazas. Además, Akamai Guardicore Segmentation puede proteger los activos de su red segmentada, independientemente de dónde se implementen, en qué sistema operativo se implementen o dónde se acceda a ellos: en la nube, de forma local, en servidores virtuales, en bare metal o en contenedores.