¿Qué es el malware?

Comprensión del malware
El malware no va a desaparecer.
El malware sigue siendo una de las amenazas más generalizadas y eficaces para la seguridad de TI. Cada año, los ciberdelincuentes lanzan miles de millones de ataques de malware a empresas de todo el mundo, y cada día se detectan más de 500 000 nuevos programas maliciosos. Desde virus y troyanos hasta adware y ransomware, el malware permite a los delincuentes robar dinero y datos, secuestrar ordenadores, espiar la actividad informática y dañar o interrumpir las operaciones empresariales.
La lucha contra una infección de malware actual requiere un enfoque multicapa de la ciberseguridad. Todos los sistemas, desde la nube, a un sistema operativo local, hasta el borde de Internet, corren el riesgo de sufrir un ataque de malware. Cualquier historial de ataques de malware muestra que sus defensas no solo deben intentar bloquear el malware antes de que llegue, sino también identificar los ataques que ya han vulnerado las defensas y se mueven lateralmente por todo su entorno de TI. Sus soluciones de ciberseguridad deberían ofrecer inteligencia contra amenazas esto permite a los equipos de seguridad automatizar la protección contra amenazas con información sobre los ataques de malware recientes.
La plataforma sólida y flexible de Akamai protege muchos aspectos de su infraestructura orientada a Internet contra una creciente gama de amenazas y vulnerabilidades. Nuestras soluciones de seguridad protegen todo su ecosistema de ciberataques sin crear retrasos para sus nubes, aplicaciones, API e usuarios.
Tipos de malware
Los tipos más comunes de malware se dividen en varias categorías.
Un virus es un software adjunto a un documento o archivo que puede propagarse como un virus informático a varios sistemas, como dispositivos móviles, una vez descargado.
Un gusano es un software malicioso que a menudo se replica automáticamente y se propaga a cualquier dispositivo de una red, sin necesidad de un programa host para difundirlo.
Los troyanos suelen crear una puerta trasera o capacidad de acceso remoto al parecer programas de software legítimos y ejecutar funciones maliciosas una vez instalados en un sistema.
El spyware recopila información y datos confidenciales sobre el equipo y la actividad de un usuario sin su conocimiento.
El adware realiza un seguimiento del historial y las descargas del navegador de un usuario, lo que permite a los anunciantes dirigir los anuncios al usuario con mayor precisión. Esto es diferente del malvertising, con el que se inyecta código malicioso a través de anuncios para poner en peligro los sistemas.
El malware Keylogger realiza un seguimiento de todo lo que hace un usuario en un ordenador, incluidas las pulsaciones de teclas, las páginas web abiertas, los correos electrónicos enviados y mucho más.
Rootkit es un tipo de malware que otorga a un atacante autorización sobre un sistema para controlarlo y potencialmente interrumpir los esfuerzos del software antivirus o de seguridad.
Ransomware: la forma más peligrosa de malware
El ransomware es un tipo de malware que permite a los ciberdelincuentes cifrar los archivos, documentos y otros datos de gran valor de una organización y, a continuación, exigir un rescate (normalmente en criptomonedas) a la organización para restaurar el acceso a los datos. Este tipo de malware suele tener un punto de acceso inicial a través de ataques de ingeniería social o scareware, como correos electrónicos de phishing y campañas de spear-phishing, o mediante la explotación de vulnerabilidades de las aplicaciones. Una vez que los ataques de ransomware hayan llegado e infectado ordenadores o portátiles dentro de un entorno de TI, se desplazan lateralmente por la red para buscar y cifrar objetivos de gran valor. Los firewalls heredados tradicionales carecen prácticamente de poder para detener este tipo de movimiento, ya que no pueden bloquear el tráfico dentro de una LAN virtual o VLAN.
Akamai Guardicore Segmentation proporciona una forma sencilla pero potente de impedir que ransomware y otros ataques de adware o spyware se desplacen lateralmente dentro de su red, lo que protege cualquier copia de seguridad que tenga o información personal identificable (PII), como datos de tarjetas de crédito, separada del ataque. Esta solución de Akamai utiliza políticas de microsegmentación para limitar estrictamente la comunicación con los activos digitales, bloqueando las solicitudes sospechosas y maliciosas que pueden formar parte de una campaña de malware para mantener sus sistemas en funcionamiento. Akamai Guardicore Segmentation proporciona la visibilidad tanto en tiempo real como histórica necesaria para asignar las dependencias y los flujos de las aplicaciones, lo que se puede utilizar para crear rápidamente recomendaciones basadas en IA para políticas de segmentación detalladas que se pueden implementar en unos pocos clics.
Las capacidades de detección completa de infracciones incluyen un análisis de reputación, las opciones de engaño dinámico y un firewall de inteligencia frente a amenazas. Además, Akamai Guardicore Segmentation puede proteger los activos de su red segmentada, independientemente de dónde se implementen, en qué sistema operativo se implementen o dónde se acceda a ellos: en la nube, de forma local, en servidores virtuales, en bare metal o en contenedores.
Detenga el malware con las soluciones de seguridad de Akamai
Las soluciones de seguridad de Akamai proporcionan una protección inteligente e integral contra amenazas de malware, filtraciones de datos, ataques DDoS y una amplia gama de ataques multivectoriales adicionales. Akamai ayuda a sus equipos de seguridad a maximizar la eficacia y el retorno de inversión de sus inversiones en seguridad al ir más allá de la detección tradicional de terminales, utilizando una combinación de especialistas humanos y de automatización para aprender cómo es su sistema cuando no está bajo amenaza. Entonces, cuando su sistema esté bajo amenaza, sabemos exactamente cómo identificar el ataque y detenerlo.
Akamai ofrece varias soluciones de seguridad antimalware diseñadas para bloquear el malware fuera y dentro de su entorno de TI.
Secure Internet Access
Secure Internet Access es una puerta de enlace web segura (SWG) que protege de forma proactiva contra el malware de día cero y el phishing. Al no tener que instalar ni mantener ningún hardware, Secure Internet Access es rápido de configurar y fácil de implementar. Varias capas de protección contra malware aprovechan la inteligencia de seguridad en tiempo real y varios motores de detección de malware estáticos y dinámicos. Estas tecnologías le permiten identificar y bloquear de forma proactiva amenazas específicas, como malware, ransomware, estafas de phishing y exfiltraciones de datos a través de DNS. A través del portal de Akamai, los equipos de seguridad pueden crear, implementar y aplicar de forma centralizada políticas de seguridad unificadas, así como políticas de uso aceptables para todos los usuarios, independientemente de cómo se conecten a Internet.
App & API Protector
Akamai App & API Protector protege toda la infraestructura web y de las API mediante un conjunto integral de eficaces protecciones. Esta solución de Akamai ofrece funciones de automatización y ajuste automático centradas en el cliente que permiten a los equipos de seguridad hacer más con menos. Las detecciones multidimensionales y adaptables basadas en amenazas correlacionan la inteligencia sobre amenazas en toda la plataforma de Akamai, y la lógica de toma de decisiones avanzada detiene los ataques tanto comunes como altamente dirigidos a aplicaciones web y API con una precisión increíble. App & API Protector cuenta con funciones complementarias especializadas para combatir las botnets, evitar las ventanas emergentes que interrumpen el proceso de compra de los clientes, analizar los archivos cargados a través de cualquier aplicación web o navegador web en busca de malware y bloquearlos antes de que lleguen a su servidor.
Preguntas frecuentes
El software malicioso, o malware, es un programa de software o archivo diseñado para causar daños o interrupciones en un sistema de TI, o para ayudar a los hackers a acceder a un entorno de TI. Los atacantes utilizan diversas técnicas para instalar y lanzar malware en sistemas informáticos, como escribir código malicioso en sitios web y enlaces, usar archivos adjuntos de correo electrónico como arma o cargar un archivo ejecutable en una unidad USB en lugar de en un disco duro.
La protección contra malware es una solución de seguridad que analiza los archivos antes de cargarlos en aplicaciones web para evitar que el malware se descargue en un entorno de TI o para evitar que el código malicioso se propague una vez cargado.